Dyson V15 Origin : vite, avec ces 250 € de réduction, cet excellent aspirateur sans fil devient abordable !

Le secteur des aspirateurs sans fil est énorme avec des différences de prix colossales entre les meilleurs modèles et ceux bas de gamme. Si vous voulez acheter l’un des meilleurs aspirateurs sans fil sans vous ruiner, nous avons trouvé une super offre sur l’excellent Dyson V15 Origin.

Choisir le bon aspirateur balai est un véritable casse-tête. Les modèles les plus complets sont souvent hors de prix et les aspirateurs les moins chers s’avèrent trop peu performants et endurants à l’usage. Alors plutôt que de vous ruiner ou bien de gaspiller votre argent dans un appareil de mauvaise qualité, nous avons trouvé un modèle qui profite des dernières technologies pour moins de 450 euros.

Il s’agit du Dyson V15 Origin actuellement en promotion à la Fnac. On ne présente plus la marque anglaise Dyson qui est aux aspirateurs ce qu’Apple est aux smartphones. C'est-à-dire une marque qui propose des modèles qui font rêver mais à des prix souvent prohibitifs. Heureusement, à quelques rares occasions, vous pouvez trouver des modèles qui profitent de belles baisses de prix.

Normalement, le Dyson V15 Origin est disponible pour 699 euros. Mais la Fnac a baissé son prix de 250 euros. Vous pouvez donc vous l’offrir pour seulement 449 euros. Vous bénéficiez ainsi d’une réduction de 36% sur l’un des aspirateurs les plus prisés des acheteurs.

Dyson V15 Origin : le meilleur de Dyson à prix cassé

Le Dyson V15 Origin profite de caractéristiques premium pour un prix très agressif. Ainsi, le Dyson V15 Origin est équipé du moteur Hyperdymium qui offre une puissance d’aspiration de 200 Airwatts. Ce moteur ultra performant vous permettra de nettoyer efficacement tous types de sols, même les plus difficiles comme les moquettes épaisses ou les tapis.

Il est d’ailleurs capable d’ajuster de manière intelligente la puissance utilisée en fonction du niveau de saleté au sol détecté. D’ailleurs, sur l’écran LCD vous pourrez voir en temps réel le nombre et la taille des particules de poussière aspirées.

Sa brosse principale bénéficie de la technologie auto-démêlante qui empêche les cheveux et les poils de s’enrouler et rester coincés sur le rouleau. C’est très pratique pour s’éviter de devoir les démêler à la main après chaque utilisation.

Côté autonomie, vous pourrez utiliser le Dyson V15 Origin jusqu’à 60 minutes sans le recharger. Vous n’aurez donc aucun mal à nettoyer complètement votre intérieur sans avoir besoin de le brancher en cours de route.

Il dispose par ailleurs d’un grand bac collecteur de 0.54 L avec un système astucieux qui vous permet d’éjecter toute la poussière d’un seul geste sans jamais toucher le moindre débris avec votre main.

Enfin, cette version dispose de 4 accessoires en plus de la brosse principale : une mini brosse motorisée auto-démêlante, un embout large avec une brosse amovible, un suceur long lumineux et un flexible pour tube pour nettoyer sous vos meubles sans avoir à vous baisser.