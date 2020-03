Nvidia Shield TV et TV Pro officiels : nouveau format compact avec AI 4K upscaling dès 159,99 €

Les Shield TV et Shield TV Pro de Nvidia font peau neuve : la première profite d’un tout nouveau design, qui permet de placer la box élégamment dans le prolongement du câble HDMI de la télévision. La seconde reprend le design de la génération précédente, tout en bénéficiant de performances en hausse et toujours autant de ports.

Nvidia a dévoilé en fin d’année dernière sa nouvelle itération de set-to-box avec non plus un mais deux produits : la Nvidia Shield TV et Shield TV Pro. La Shield TV bénéficie d’un nouveau design ultra compact : il s’agit une sorte de tube avec des ports de chaque côté, conçu pour se placer dans le prolongement du câble HDMI de la télévision. Cette box n’en est pas moins puissante avec son SoC Tegra X1+ associé à 2 Go de RAM. Elle propose également 8 Go de stockage interne, extensibles via un port microSD.

Nvidia Shield TV et TV Pro officiels : nouveau format compact et des muscles en acier

Côté connectivité, la nouvelle Shield TV embarque un port Gigabit Ethernet, ainsi que la connectivité Wi-Fi 802.11 ac. L’appareil est disponible à l’achat au prix 159,99 € sur le site de Nvidia et chez les distributeurs. Cette nouvelle box s’accompagne d’un accessoire, la Shield TV Remote, une télécommande avec un design étonnant triangulaire, avec des fonctionnalités avancées comme la recherche vocale, et une autonomie de six mois sur batterie.

Cette télécommande, incluse avec la Nvidia Shield TV est aussi disponible séparément pour une trentaine d’euros. Grâce à une mise à jour du firmware, ellle est même compatible avec les anciennes versions de la Shield TV.

L’autre produit c’est la Nvidia Shield TV Pro : l’appareil est cette fois-ci moins une évolution design qu’une mise à niveau des performances. Comme la Shield TV on y trouve un SoC Tegra X1+, avec aussi une prise en charge de Plex, SmartThings Link, le streaming de jeu sur Switch ainsi que le la possibilité de jouer à des jeux Android avancés (Half-Life 2 series, Portal 2, Borderlands: TPS, Borderlands 2, Metal Gear Rising Revengeance, Resident Evil 5, Doom 3, Tomb Raider, The Witness… etc.).

La box embarque deux ports USB 3.0 plein format, 3 Go de RAM et 16 Go de stockage interne (extensibles), le tout dès 219 euros (télécommande incluse) avec une disponibilité annoncée dès aujourd’hui. Outre les nouveautés matérielles, Nvidia a également détaillé des améliorations à tous les étages qui bénéficient aux deux modèles.

Ainsi les deux box deviennent compatibles avec plusieurs technologies d’image et de son comme le Dolby Vision (la compatibilité avec HDR10 est également là), le son Dolby Atmos, et un nouvel algorithme d’upscaling particulièrement performant. Nvidia mobilise les capacités IA du Tegra X1+ pour passer des contenus 720p ou 1080p au format 4K/UHD avec un résultat bluffant de netteté.

Que pensez-vous de ces nouvelles Nvidia Shield ? Partagez votre avis dans les commentaires.