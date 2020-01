CES 2020 : LG va dévoiler une télévision qui se déroule du plafond comme un store

Le CES 2020 s’ouvre d’ici quelques jours, et LG fait partie des fabricants dont les produits seront sans doute les plus commentés. On s’attend notamment à l’arrivée de plusieurs nouvelles télévisions futuristes dont un modèle enroulable conçu pour se dérouler depuis le plafond, à la manière d’un store ou d’un écran de projecteur.

LG avait fait sensation lors du CES 2019 en présentant la LG 4K Signature OLED TV R (depuis connue sous le nom de LG Signature OLED TV R9) : ce téléviseur incroyable se compose en effet d’une dalle OLED flexible de 65 pouces montée sur un mécanisme sophistiqué qui permet de l’enrouler dans un élégant parallélépipède en aluminium.

Avec la possibilité de la dérouler un peu, passionnément ou dans son entièreté, le tout avec une surcouche logicielle permettant d’exploiter ces formats par exemple pour montrer des contrôles de lecture, jaquettes d’albums, ou une image plein écran selon vos envies.

Bien que l’on s’attendait à un lancement commercial dans la foulée – même à un prix que l’on attend forcément très élevé – le téléviseur tarde à arriver sur le marché. Ce qui ne devrait pas empêcher le roi de la TV OLED de nous en mettre de nouveau plein la vue avec de nouvelles innovations.

LG tease notamment l’arrivée d’une autre TV enroulable UHD, qui a pour particularité cette fois-ci d’être destinée au plafond, pour mieux disparaitre de la pièce lorsqu’on ne l’utilise pas. Un représentant de la marque cité par Engadget explique notamment que l’écran « peut descendre lorsque désiré et s’enrouler lorsqu’il n’est plus utilisé ».

Une TV enroulable qui descend à hauteur des yeux ?

Et d’après le responsable la réalisation était plus complexe qu’on ne pourrait l’imaginer après la première TV enroulable : « le premier modèle de TV OLED enroulable était conçu pour uniquement se dérouler vers le haut. Même si un professionnel parvenait à l’installer au plafond, aucun mécanisme ne réorienterait l’image, qui serait donc inversée. Il est également probable que la monter sur un plafond de 2,4 m de haut résulterait en une hauteur de dalle trop élevée pour que l’expérience soit de toute façon confortable ».

La dernière phrase en particulier est assez énigmatique : comment la TV va-elle résoudre le problème de la hauteur ? La dalle sortira-t-elle complètement de son casing pour ne s’arrêter qu’à hauteur des yeux ? La réponse sera probablement plus claire à l’issue du CES 2020 qui s’ouvre la semaine prochaine à Las Vegas.

La firme a d’ailleurs d’autres modèles flexibles OLED à nous présenter : un mur vidéo OLED de 55″ pour les avions, un écran de 55″ Full HD transparent, ou encore un écran 65″ UHD « flexible des deux côtés » et « destinés à des passagers [d’avion] en première classe », nous apprend Engadget.

Il devrait aussi y avoir une télé 88″ 8K « Cinematic Sound OLED Display » qui cache un système audio 11.2 dans la dalle, tout comme un nouvel écran 77″ UHD « Film Cinematic Sound and Wallpaper OLED » qui, malgré sa finesse incroyable, cachera aussi ses haut parleurs dans la dalle.

Nous suivrons bien entendu les annonces du CES 2020 sur Phonandroid, restez donc connectés pour en savoir rapidement plus !

Source : Engadget