Galaxy S26 et S26 Ultra : une vidéo dévoile le design final des futurs smartphones de Samsung

La prochaine gamme de smartphones Galaxy S26 devrait être officiellement présentée par Samsung en février 2026. Elle n’a pourtant déjà plus beaucoup de secrets pour les internautes qui s’y intéressent. Mais les leakers parviennent encore à nous surprendre : l’un d’entre eux vient de faire fuiter le design final des Galaxy S26 et Galaxy S26 Ultra au travers de photos et d’une vidéo.

Ils ne sont pas encore sortis – la date exacte de leur lancement reste même un mystère –, mais l’on sait déjà presque tout sur eux. Nous parlons bien évidemment des smartphones de la prochaine gamme Galaxy S26 de Samsung. Les leakers s’en donnent à cœur joie : certains s’amusent à comparer leurs fiches techniques avec celles de leurs prédécesseurs, d’autres s’attardent sur leurs fonctionnalités.

Samsung n’est pas en reste sur les révélations. La marque a par exemple officialisé la puce qui devrait équiper les versions du Galaxy S26 vendues sur le marché européen (à l’exception du modèle Ultra) : l’Exynos 2600. Et cette présentation révèle l’absence d’un composant clé, qui pourrait rendre le smartphone plus énergivore. Bref. On connaît déjà presque tout de la prochaine série de smartphones Galaxy S26, mais on attend encore de découvrir les designs finaux. Quoi que…

Les Samsung Galaxy S26 et S26 Ultra se dévoilent en photos et en vidéo

Quatre images réelles et une vidéo de prise en main viennent de fuiter. C’est le célèbre leaker OnLeaks – réputé pour sa fiabilité selon Android Headlines – qui les a partagées sur son compte X (ex-Twitter). Intéressons-nous d’abord aux clichés et à ce qu’ils révèlent. Le premier dévoile, d’après OnLeaks, le Samsung Galaxy S26 et le Galaxy S26 Ultra. Placés côte à côté, un détail saute aux yeux : la différence de taille entre les deux modèles.

Ce n’est pas tout, cette même photo permet de constater l’homogénéité du design entre les deux appareils : même arrondis, même disposition des capteurs photo – bien que ceux du Galaxy S26 Ultra soient plus imposants et plus nombreux. Quant à la dernière photo, elle montre le dessous du modèle Ultra et permet d’apercevoir l’emplacement du stylet S Pen.

Les deux autres images sont dédiées au Galaxy S26 Ultra, tout comme la vidéo de 30 secondes (disponible ci-dessous) – également partagée par OnLeaks. On y voit le modèle décliné en deux coloris, face contre le sol, puis manipulé afin de le présenter sous toutes ses coutures.

Ces nouveaux médias fuités permettent ainsi d’apprécier les designs finaux de deux des smartphones de la future gamme Galaxy S26 qui, selon les dernières rumeurs, devrait être lancée au mois de février 2026.