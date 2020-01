Les premiers smartphones 5G abordables arriveront avant la fin du premier semestre 2020

Jusqu’à présent réservée aux smartphones premium et haut de gamme, la 5G arrivera dans les prochains mois dans des modèles milieu de gamme très abordables. Le fondeur taïwanais MediaTek a présenté au CES 2020 un chipset 5G qui répondra à ce besoin : le Dimensity 800. Les premiers smartphones équipés sont attendus avant la fin du premier semestre 2020.

MediaTek n’est pas connu pour développer les chipsets pour smartphone les plus puissants du marché. Pour cela, il faut s’orienter vers son concurrent américain, Qualcomm. En revanche, le fondeur taïwanais est davantage connu pour démocratiser les nouvelles technologies. Ce fut le cas pour la 4G, pour les chipsets octo-core et 64 bits, etc. Et ce sera encore le cas avec la 5G.

Nous en voulons pour preuve l’officialisation d’un nouveau chipset de chez MediaTek à l’occasion du CES de Las Vegas. Ce composant s’appelle Dimensity 800. Il s’agit du second modèle de la gamme « Dimensity » qui est dédiée à tous les composants de MediaTek compatibles 5G. Le premier est le Dimensity 1000, que vous retrouverez, par exemple, dans le tout récent Reno 3 qu’Oppo a officialisé en décembre.

Le Dimensity 800 est dédié au marché milieu de gamme, c’est-à-dire les mobiles vendus entre 300 et 500 euros. Il équipera donc des smartphones 5G qui seront parmi les moins chers du marché en 2020. Et cela contribuera naturellement à démocratiser cette connectivité (laquelle est attendue en France cette année). Les premiers terminaux équipés du composant sont attendus avant la fin du mois de juin 2020 en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Certains pourraient même être présents à Barcelone, au Mobile World Congress.

Milieu de gamme, mais bien doté quand même

Le Dimensity 800 est un composant plus léger techniquement que le Dimensity 1000. Gravé en 7 nm, il est équipé de quatre cœurs big, des Cortex-A76 cadencés à 2 GHz, et quatre cœurs LITTLE, des Cortex-A55 cadencés à 2 GHz également. Le Dimensity 1000 profite de Cortex-A77 plus récents et plus rapides (2,6 GHz). En outre, il intègre des coprocesseurs pour l’intelligence artificielle dont la puissance de calcul est de 2,4 téraflops.

Même s’il est destiné à des smartphones milieu de gamme, le Dimensity 800 n’est pas dénué d’intérêt pour autant. Il est bien sûr compatible 5G (NSA et SA, fréquence sous les 6 GHz) avec gestion dynamique du partage de fréquence (DSS). Son modem supporte deux porteuses simultanément. Il est compatible avec les écrans Full HD+ (avec taux de rafraichissement de 90 Hz) et les capteurs photo de 64 mégapixels en configuration simple (ou 32+16 mégapixels en configuration double). Il encode les vidéos en 4K et en HDR.