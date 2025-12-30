Le Samsung Galaxy A07 5G arrive bientôt, une fuite révèle tout

Samsung ne devrait pas tarder à lancer sur le marché la version 5G de son Galaxy A07. Un listing est en effet apparu et a permis d'en apprendre plus sur le smartphone entrée de gamme. Résumé des spécifications techniques que l'on connaît déjà.

En août dernier, Samsung a lancé son Galaxy A07, un smartphone très arbordable pour les plus petits budgets. Ce dernier est très convaincant pour son prix, mais souffre d'un problème majeur. Il n'est compatible qu'avec le réseau 4G. Cela n'est pas nécessairement pour quiconque cherche avant tout un smartphone robuste sans vider son compte en banque, mais peut s'avérer très handicapant pour un utilisateur ayant déjà souscrit à un forfait 5G.

Fort heureusement Samsung a déjà prévu de pallier ce manque. En effet, il semblerait qu'une version 5G du Galaxy 107 est en préparation, voire même qu'elle ne tardera pas à sortir. C'est en tout cas ce que suggère un récent listing, repéré par nos confrères de The Tech Outlook. Le smartphone a pareil a également eu droit à une certification, ce qui laisse penser que son lancement est imminent. En attendant, on sait déjà beaucoupo de choses de sa fiche technique.

Voici ce que l'on sait du Galaxy A07 5G

Contrairement à la version 4G qui se contente d'une batterie 5000 mAh, la version 5G devrait avori droit à une nette upgradre à ce niveau-là, avec une batterie de 6000 mAh, lui garantissant une bien meilleure autonomie. Pour la recharger, Samsung devrait inclure un chargeur de 15W. C'est bien moins que ce que propose les derniers flagships de la marque, mais rien d'étonnant pour cette gamme de prix.

Pour ce qui est du reste de la fiche technique, on ne devrait pas voirt beaucoup de changement par rapport à la version 4G. La processeur devrait toujours être un MediaTek Dimensity 6300, tandis que l'écran resterait sur une salle de 1600 x 720. Enfin, 8 Go de RAM devraient accompagner le processeur pour permettre au smartphone de réaliser des tâches basiques. On ne sait pas encore quand ce dernier sera commercialisé.

Source : The Tech Outlook