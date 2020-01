Xe DG1 : Intel dévoile son processeur graphique dédié au jeu vidéo sur PC portable

Xe DG1, tel est le nom du nouveau processeur graphique signée Intel. Durant le CES, le fondeur a dévoilé sa nouvelle génération de GPU, qui sera intégrée à Tiger Lake, mais qui devrait être également disponible au sein de cartes graphiques.

A l’occasion du CES 2020 qui se déroule en ce moment même à Las Vegas, AMD est venu faire la démo de ses nouvelles technologies, et notamment de ses CPU Ryzen 4000 7 nm ou de son Ryzen Threadripper 3990X avec 64 coeurs et 128 threads. Intel, de son côté, n’avait pas autant de choses à montrer à l’exception peut-être du Horseshoe Bend, son PC pliable le plus grand monde. Le fondeur en a profité néanmoins pour faire le point sur Tiger Lake, des processeurs gravés en 10 nm+. Et de dévoiler par la même occasion la technologie la partie graphique « Xe », sur laquelle repose justement Tiger Lake.

Des performances doublées, mais on reste sur sa faim

Le Xe DG1 est le premier « discrete GPU » d’Intel, c’est-à-dire un GPU complètement détaché du CPU. Cette technologie est aussi appelée « Dedicated GPU », par opposition à l’ »Integrated Graphics » (le traitement graphique est réalisé au sein même du CPU). Car, si Tiger Lake repose sur la technologie Xe, Intel compte également lancer des cartes graphiques Xe. La première à sortir porte le nom de Xe DG1 et Intel promet des performances 2 fois plus grandes que celles obtenues avec la génération précédente, Ice Lake.

Destiné à un ordinateur portable, comme le montre la vidéo ci-dessous, le composant graphique semble particulièrement étudié pour le jeu vidéo et bien entendu. En revanche, Intel s’est montré pour le moins avare en démonstrations et en benchmarks. Durant la présentation, il a fallu se contenter d’un très court extrait de Destiny 2. Si la fluidité semble au rendez-vous, difficile de se rendre réellement compte de la qualité du niveau de détails, d’autant que la démo a été effectuée sur un prototype.

Il faudra donc se montrer patient, car les premiers modèles disposant d’une telle architecture sont annoncés pour juin 2020.