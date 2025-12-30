Avengers Doomsday : on sait quand le premier trailer sera diffusé, un peu de patience

Il semblerait que la date de diffusion de la première bande-Annonce d'Avengers : Doomsday ait fuité. Si la rumeur qui circule est exacte, nous ne sommes plus qu'à quelques semaines d'avoir enfin uyn vrai aperçu du film le plus attendu de 2026.

Parmi les grands événements cinéma de 2026, nul doute que la sortie d'Avengers: Doomsday fait partie des plus attendus. Le film s'annonce d'ores et déjà comme le grand retour de Marvel au cinéma, après des opus moins appréciés par le grand public. Disney ne s'y trompe d'ailleurs pas. Si la communication est encore très timide, les fuite, quant à elles, sont légion — sans que le géant du divertissement ne lève le petit doigt.

Des photos du tournage se promènent actuellement sur le web, tandis que l'on connaît depuis bien longtemps les costumes que porteront les super-héros à l'écran. Bref, comme souvent avec ce genre de productions, le moindre petit détail est bon à prendre pour les fans en attendant la diffusion du premier trailer. Or justement, celui-ci se fait encore attendre. Pour l'heure, les spectateurs n'ont eu droit qu'à quelques teasers de quelques secondes projetés en salles.

Voici quand le trailer d'Avengers Doomsday sera diffusé

Mais cela devrait bientôt changer. À en croire les informations du compte X (anciennement Twitter) TrailerTracks, la première bande-annonce de Doomsday ne devrait pas tarder à être dévoilé. À vrai dire, les fans n'auraient plus que quelques semaines à attendre, puisque le trailer serait dévoilé lors du Super Bowl 2026. Si rien n'est précisé, on imagine aisément que Disney profitera de l'immense coup de projecteurs de la finale de la compétion, qui se tiendra le 8 février prochain.

Pour rappel, la sortie du film est quant à elle prévue pour le 16 décembre 2026. Nul doute que d'autres bande-annonce seront diffusées d'ici là — et que Disney va passer à la vitesse supérieure pour promouvoir ce dernier. À l'heure actuelle, les teasers n'ont montré que Captain America s'occupant de son enfant, ainsi que Thor en pleine prière. Le dernier teaser en date concernerait quant à lui les X-Men.