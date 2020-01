Panasonic dévoile des lunettes VR avec un design incroyablement steampunk

Panasonic profite du CES 2020 pour dévoiler des lunettes de réalité virtuelle avec un design résolument différent. Rondes, et d’aspect épais avec des oeillères comme peuvent l’être des lunettes d’aviateur, elles un un je-ne-sais quoi rétro-futuriste, proche de l’univers steampunk. Ce sont aussi des objets à la pointe de la technologie, compatibles HDR grâce à des écrans micro-OLED.

Panasonic a profité du CES 2020 pour dévoiler des lunettes de réalité augmentée. Un produit étonnant à plus d’un titre : ces lunettes embarquent une nouvelle technologie de micro-écrans OLED développée par Panasonic et Kopin. Grace à la petite taille de ces écrans, le design général du casque peut être grandement allégé.

Ce qui donne ce look étonnant : des lunettes rondes, beaucoup moins épaisses que l’on aurait pu l’imaginer possible, en tout cas lorsque l’on pense à l’épaisseur des casques de réalité virtuelle ou mixte sortis jusqu’alors.

Un look incroyable, mais beaucoup de questions

Panasonic renforce leur look steampunk en recouvrant leur face extérieure par du verre réfléchissant. Des petits écouteurs intras, intégrés aux lunettes, doivent être portés par l’utilisateur. Pour l’heure, il s’agit d’une sortie de prototype ou de concept pour lequel Panasonic ne donne pas de nom. Le constructeur est d’ailleurs plutôt avare à ce stade côté détails techniques.

Les casque est de définition UHD, mais on ne sait pas si c’est de la 4K pour chaque oeil, ou de la 4K partagée entre les deux yeux. On ne sait pas non plus si cet appareil doit être relié à un smartphone ou un PC pour fonctionner. Ceux qui ont pu prendre le produit en main rapporte l’absence de ports visibles permettant de le faire (à moins que tout ne passe par le sans fil).

Pas un mot non plus sur l’autonomie, la taille de la batterie. A fortiori on ne saura pas non plus si ce produit débouchera rapidement sur quelque chose qu’on peut acheter, et à quel prix. Panasonic se contente de préciser dans un communiqué assez énigmatique que le groupe va « poursuivre le développement des nouvelles lunettes VR pour qu’elles puissent être utilisées dans une gamme d’applications, créant ainsi une nouvelle valeur pour le consommateur ».

