Concept One : OnePlus dévoilera un smartphone avec capteurs photo « invisibles » au CES 2020

Le Concept One de OnePlus sera recouvert de verre électrochrome sur sa face arrière, ce qui permettra de cacher complètement ses capteurs photo lorsqu’ils ne sont pas en cours d’utilisation. La mention de McLaren dans le projet suggère qu’une version de cette technologie se retrouvera dans une édition spéciale des prochains OnePlus. Mais pas seulement puisque le même type de verre électrochrome se trouve déjà en option dans la McLaren 720S…

OnePlus veut faire du CES 2020 un véritable événement avec la présentation du Concept One le premier concept (ou prototype) de smartphone de la marque qui sera produit en une petite quantité d’exemplaires et que la marque développe dans le cadre de son partenariat avec McLaren. Là on se dit que ça sent bon l’édition McLaren du OnePlus 8 – il faudra néanmoins attendre encore un peu pour le confirmer, puisqu’à en croire les propos de Pete Lau dans Wired, il s’agit encore d’une technologie incertaine dans un smartphone, et il faudra attendre le retour d’un petit nombre d’utilisateurs avant de pouvoir le proposer sur un OnePlus grand public.

Verre électrochrome

D’ailleurs, la raison de ce partenariat sur ce projet est peut-être simplement liée au fait que la McLaren 720S dispose en option d’un toit électrochrome. Une sorte d’échange de bons procédés en somme. Sur le Concept One on parle des capteurs photo principaux que OnePlus est parvenu à cacher entièrement sous le verre arrière du smartphone. Il n’y a donc pas d’excroissance liée au capteur photo sur ce prototype. Ce qui ne lui empêche pas de proposer des capteurs photo tout aussi capables que sur les OnePlus 7T McLaren Edition (48 Mpx + 16 Mpx). Au, dessus de ces capteurs, on a une fine lame de verre électrochrome (un dixième de millimètre d’épaisseur) – autrement dit un sandwich de verre et de cristaux liquides que le smartphone peut opacifier à l’envi en envoyant une légère tension électrique.

La technologie permet ainsi de passer d’une opacité totale à la transparence en moins d’une seconde, selon Pete Lau. Lorsque le verre est opaque, l’élément est entièrement noir et ne laisse rien entrevoir de ce qui se cache dessous. Lorsque l’application photo est ouverte, le verre devient transparent, et les capteurs photo paraissent apparaitre comme par magie sur le dos du smartphone. Or OnePlus doit démontrer plusieurs caractéristiques de cette technologie avant de l’inclure sur des modèles plus grand public. D’abord, il faut évaluer l’impact énergétique de ce petit bout de verre sur l’autonomie du smartphone.

Ce verre doit en effet recevoir en une tension électrique pour changer d’état et se maintenir dans ce dernier (en fonction du choix de la polarisation l’état énergivore peut être l’état sombre ou l’état transparent). Il y a également la réactivité du dispositif et son usure – il ne faut surtout pas que cela ait un impact sur la prise de photo, notamment. Et puis, comme avec toute nouveauté inédite chez les autres constructeurs, il faudra tester la faisabilité de sa fabrication de masse et évaluer la constance de la qualité du composant. OnePlus propose déjà quelques croquis et une vidéo montrant le dispositif en action. Le reste, il faudra attendre sa présentation au CES 2020 pour le savoir.

