Sony crée l’événement avec la Vision-S, sa toute première voiture électrique

Lors du CES de Las Vegas, Sony a réussi à créer la surprise en dévoilant un produit à propos duquel on n’attendait absolument pas le constructeur : une voiture électrique. La Vision-S est une berline bardée de capteurs et conçue pour mettre en avant les avancées technologiques de l’entreprise japonaise.

Voilà probablement l’une des plus grosses surprises de cette nouvelle édition du CES 2020. Sony vient de dévoiler la Vision-S, une voiture électrique futuriste qui fait étalage de toutes les innovations technologiques dont sait faire preuve le constructeur japonais. Le véhicule profite de 33 capteurs (radar, caméra, LiDAR) dédiés à la sécurité. Les capteurs sont répartis tantôt à l’intérieur, tantôt à l’extérieur de la voiture. On y trouve également un son à 360°, plusieurs écrans internes et bien évidemment une connectivité permanente.

L’extérieur du véhicule n’est pas sans rappeler ces luxueuses berlines, et notamment celles du constructeur Porsche. À l’intérieur, on profite d’un immense écran qui fait office de tableau de bord, dont la surface s’étend du côté conducteur jusqu’au côté passager. Ce dispositif n’est pas sans rappeler celui qui équipe le SUV de Byton. À l’arrière du véhicule se trouvent également deux écrans destinés aux passagers et logés dans les appuis-tête.

Une berline électrique offrant 400 kW de puissance

La Vision-S dispose par ailleurs d’une nouvelle plateforme dédiée aux véhicules électriques et visiblement mise au point par le constructeur Magma. Sony précise qu’on pourrait la retrouver sur d’autres types de voitures, et notamment les SUV. Le véhicule peut être mis à jour à distance (contrairement à l’ID.3 de Volkswagen récemment sortie d’usine, dont la mise à jour logicielle doit être opérée à la main pour le moment). Le véhicule profite par ailleurs de sa propre application mobile.

La berline jouit d’un système à transmission intégrale, intégrant 2 moteurs et offrant jusqu’à 400 kW de puissance, soit 536 chevaux. Selon Sony, la Vision-S permet d’atteindre une pointe à 240 km/h et d’effectuer un démarrage de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes seulement. En revanche, le constructeur n’a pas précisé la capacité de la batterie ni son autonomie.

Si le véhicule a été officiellement dévoilé lors de sa conférence au CES, on ignore pour l’instant s’il s’agit d’un simple concept-car destiné à démontrer les avancées technologiques de l’entreprise, ou si Sony compte réellement le commercialiser.

