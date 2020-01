AMD lance les CPU Ryzen 4000 7nm et met la pression à Intel

AMD lance les CPU Ryzen 4000 gravés en 7 nm et met par la même un beau coup de pression à son concurrent de toujours Intel. Le constructeur a choisi d’intégrer son architecture Zen 2 aux ordinateurs portables. De fait, ce seront les premiers CPU AMD pour PC portable à faire le grand saut de la gravure 7 nm. Selon la PDG d’AMD Lisa Su, cette série 4000 enterre les CPU Ice Lake 10 nm de l’équipe bleue.

AMD a frappé un grand coup pendant ce CES 2020. Le fondeur vient de dévoiler officiellement ses nouveaux CPU Ryzen serie 4000 gravés en 7 nm et basés sur l’architecture Zen 2. Ce sont les premiers CPU pour ordinateur portable AMD à faire le grand saut de la gravure 7nm. En effet, AMD avait déjà apporté cette architecture novatrice à leurs CPU desktop.

AMD a décidé de décliner ses CPU en deux familles distinctes : les 15W Ryzen U-Series, pensés pour les ultra-portables et les 45W Ryzen H-Series, développés spécialement pour le gaming et la création de contenu (logiciel 3D, montage, etc.). Selon AMD, les H-Series seront capables de proposer des performances dignes de PC de bureau sur ordinateur portable.

Prendre le lead sur les PC portables

En parallèle de ces deux distinctions, AMD a annoncé vouloir garder les dénominations Ryzen 3, Ryzen 5 et Ryzen 7 pour différencier les différents modèles qui seront disponibles dans les U et H-Series. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comme le racontent nos confrères du site The Verge, la PDG d’AMD Lisa Su a profité du CES 2020 pour présenter officiellement le top du top de la U-Series : le Ryzen 7 4800U. Au programme, huit coeurs et 16 threads pour une fréquence de base de 1,8 Ghz pouvant monter jusqu’à 4,2 Ghz.

Le benchmark parle de lui même et les chiffres sont directement comparés au rendement de l’Intel Core i7-1065G7 :

4% de performances supplémentaires en single-thread

90% de performances supplémentaires en multi-thread

25% de performances graphiques supplémentaires

Pour ce qui est de la H-Serie, le leader incontesté sera le Ryzen 7 4800H, avec ses huit cœurs physiques, 16 cœurs logiques et une cadence de 2,9 GHz pouvant être boostée à 4,2 GHz. Selon AMD, les premiers CPU AMD Ryzen 4000 Series pour PC portable devraient débarquer dès le premier trimestre 2020 sur les appareils fabriqués par Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo et bien d’autres. Pour espérer contrer son concurrent, Intel affirme de son côté tout mettre en oeuvre pour parvenir à graver ses CPU en 5 nm à l’horizon 2023.

Source : The Verge