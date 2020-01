Galaxy Bloom (Fold 2), S20 : Samsung dévoile en coulisses le nom de ses prochains flagship

Galaxy Bloom et Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra seront les noms officiel des prochains flagship de Samsung. Le constructeur a donc décidé de changer les conventions, en n’appelant pas simplement le successeur du Galaxy Fold « Fold 2 », et celui du S10 « S11 ». Samsung donne au passage quelques explications sur le nom Galaxy Bloom et sa cible.

Samsung profite chaque année du CES 2020 pour faire des confidences à une poignée de partenaires clés. C’est à une occasion semblable que l’on avait appris, par exemple, que Samsung travaillait sur un smartphone pliable. Cette année, certains chanceux ont pu voir un prototype de ce qui est décrit comme le premier smartphone dont l’écran se déroule et s’étire. Mais à en croire Sam Mobile, ce n’était pas la seule révélation de Samsung.

Le constructeur aurait en effet dévoilé en coulisses le nom de ses prochains flagship. Samsung a décidé de battre ses propres conventions en brèche – vous pouvez oublier les noms Galaxy Fold 2 et S11 ! Le smartphone pliable, d’abord : lors de ce meeting exclusif, DJ Koh aurait confirmé que le smartphone s’appellerait en réalité Galaxy Bloom.

Galaxy Bloom viserait un public de femmes autour de la vingtaine

Le mot « Bloom » signifie floraison en français. On savait déjà via quelques indiscrétions que c’était le nom de code du smartphone. Néanmoins, le fait que Samsung décide de le commercialiser sur ce nom, est, si cela se confirme plutôt une surprise. On attend avec impatience de voir comment Samsung explique cette nouvelle marque. La cible de ce smartphone pliable vertical, façon Moto Razr 2019, seraient les femmes actives autour de la vingtaine.

Sam Mobile affirme que DJ Koh a expliqué que le design du Galaxy Bloom est inspiré par la silhouette d’une boîte à poudre du fabricant de cosmétiques Lancôme. Les S11 s’appelleront quant à eux S20, S20+ et S20 Ultra. Samsung ne semble pas avoir donné plus d’explications pour ce nom. Il se pourrait que le constructeur cherche à marquer l’année 2020, ou, comme il se murmure depuis quelques semaines, que le constructeur se soit inspiré d’Apple…

8K sur tous les smartphones

L’ensemble de ces appareils pourra prendre des vidéos en 8K. Une manière pour le constructeur qui présentait aussi cette année des téléviseurs QLED 8K de stimuler par ricochet avec ces sorties sa branche Samsung Display. Samsung faciliterait également le streaming 8K live sur YouTube – le constructeur serait activement en train de travailler sur cette technologie avec Google – qui pourrait être disponible immédiatement après la sortie des smartphones.

Samsung doit présenter ses nouveaux flagship au cours d’un événement Unpacked qui se tiendra le 11 février 2020.

Source : Sam Mobile