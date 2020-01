ViewSonic profite du CES 2020 pour dévoiler un nouveau moniteur OLED 55″ conçu pour les gamers : le XG550. Cet écran pour ordinateur aussi grand qu’une télévision propose une définition 4K, un taux de rafraichissement 120 Hz; i, temps de réponse de 0,5 ms, le tout dans 99% de l’espace colorimétrique DCI-P3. Il sera sur le marché d’ici la fin de 2020.

Il a fallu des années pour que ça arrive, mais les moniteurs OLED sont enfin là. Après un modèle chez Alienware (AW5520QF), chez HP (Open X Emperium) et Acer (Predator CG552K), Viewsonic profite du CES 2020 pour dévoiler son écran gamers OLED. On est pour l’instant toujours sur des écrans XXL – le ViewSonic XG550 est en effet un monstre de 55″ de diagonale. Avec des optimisations pour le jeu vidéo.

Ainsi cette dalle 4K, 120 Hz (temps de réponse de 0,5 ms) et compatible avec l’espace colorimétrique DCI-P3 affiche une luminosité hors pair de 400 cd/m2. Il embarque une forme de synchronisation adaptive, bien que les détails techniques restent des inconnues. On sait néanmoins que l’écran embarque trois ports HDMI, deux DisplayPort, quatre ports USB type A, un port USB type B et un port jack audio.

On trouvera peut-être un peu dommage de constater l’absence de port DisplayPort dans le facteur de forme USB type C, alors que la technologie se démocratise sur les PC haut de gamme. Il embarque également des accentuations RGB qu’il sera possible de synchroniser avec vos autres appareils. Côté design, l’appareil est tout simplement immense, aussi grand qu’une télévision.

Les bordures sur les quatre côtés sont très fines, et le pied est en forme d’un double losange. Outre quelques points de sa fiche technique, il reste une grosse inconnue : son prix. La technologie OLED coûte encore beaucoup plus cher que des équivalents QLED ou LCD. Alienware facture son AW5520QF à la fiche technique similaire 3373,74 € sur le magasin en ligne de Dell. Sa sorite n’est pas prévue avant le dernier trimestre 2020.

