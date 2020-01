Samsung tacle Apple et présente ses premières lunettes en réalité augmentée

Samsung a présenté ses premières lunettes de réalité augmentée. Plus qu’une véritable présentation, il s’agit plus d’une démonstration des capacités potentielles de l’appareil. En guise de démo, un cours de fitness qui n’est pas sans rappeler les conférences de Nintendo dédiées à la Wii Fit. Dans tous les cas, on ne peut s'empêcher de voir dans cette présentation un léger tacle à Apple.

Ce n’est pas un secret de polichinelle, Apple manifeste un vif intérêt pour la réalité augmentée depuis plusieurs années maintenant. Ses Apple Glass se font d’ailleurs toujours attendre. Voilà pourquoi la firme de Cupertino a signé un partenariat avec Valve en novembre 2019 pour accélérer leur développement. La société propriétaire de Steam dispose d’une expérience solide en réalité virtuelle, notamment depuis le lancement de la plateforme Steam VR et de son casque VR le Valve Index.

Et comme un beau pied de nez, Samsung s’est décidé à présenter son premier prototype de lunettes AR lors du CES 2020 à Las Vegas. Pas de nom, de prix ou de date de sortie, mais une simple démonstration sur scène pour dévoiler leur potentiel. Pour se faire, le constructeur a proposé à l’audience d’assister à un cours de fitness en réalité augmentée.

À lire également : Apple lancerait les Apple Glass, l’iPhone SE 2 et un nouvel iPad Pro début 2020

Exosquelette, lunettes AR et cours de fitness

Histoire de faire d’une pierre deux coups, l’entreprise a profité de cette séance de sport un peu particulière pour mettre en avant le GEMS (Gait Enhancing and Motivating System), un exosquelette qui était ici utilisé pour analyser les mouvements de la sportive sur scène. Un coach virtuel projeté sur un écran derrière elle commentait alors sa performance, la gratifiant d’un « Bon » ou « Gardez votre équilibre » à l’occasion.

À la fin de cette session qui n’était pas sans rappelée les mythiques présentations de Nintendo avec Wii Fit, la sportif annonce sans prévenir : « Et maintenant, je mets mes lunettes de réalité augmentée ». Une fois les lunettes activées, la coach virtuelle se matérialise en réalité augmentée. Quelques mouvements de main suffisent pour sélectionner un programme d’entraînement et c’est parti pour une nouvelle séance, cette fois-ci assistée par la coach virtuelle en AR, qui était d’ailleurs capable de répondre à des questions simples comme le précisent nos confrères du site Tom’s guide.

Aucune détail technique n’a été donné, mais l'employée de Samsung a bel et bien connecté un câble émanant du torse du GEMS vers les lunettes AR, ce qui laisse entendre que les lunettes doivent être reliées à un appareil (ou en tout cas une source d’énergie) pour fonctionner. Même si cette démo restait basique, Samsung a bien fait passer le message à ses concurrents : « nous aussi, nous allons faire de la réalité augmentée ». Et peut-être plus tôt que vous ne le pensez. De son côté, Apple envisage d’utiliser pour ses Apple Glass une technique d’affichage holographique, une approche totalement inédite.

Source : Tom’s Guide