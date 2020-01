Google a présenté au CES 2020 de nouvelles fonctions pour son assistant vocal. Parmi celles-ci, l’ajout d’une vingtaine de nouvelles catégories d’objets compatibles comme des aspirateurs autonomes, des cafetières connectées ou des systèmes de climatisation. De nouvelles commandes vocales arriveront aussi bientôt, notamment pour gérer les enregistrements audio des requêtes vocales.

Google a profité du CES pour présenter de nouvelles fonctions associées à son assistant virtuel. Elles arriveront « bientôt », sans précision de date, comme toujours avec la firme de Mountain View. Mais attendez-vous à ce que cela arrive tout d’abord aux Etats-Unis et les pays anglophones avant d’être poussé à l’international avec la prise en charge d’autres langues.

Trois grandes nouveautés ont été dévoilées. La première concerne les nouvelles catégories d’objets qu’Assistant pourra contrôler. Il y en aurait une vingtaine selon la firme. Vous retrouvez dans la liste des cafetières, des aspirateurs, des systèmes de climatisation ou encore des baignoires « intelligentes ». Vous pourrez ainsi demander à Assistant de vous préparer un café après vous avoir fait couler un bon bain chaud pendant que l’aspirateur autonome se jettera avidement sur les miettes du parquet. Ca c’est classe !

Nouvelle gestion des enregistrements

Deuxième nouveauté, l’arrivée de la programmation à l’avance de tâches non répétitive. Auparavant, vous ne pouviez pas demander à Assistant de programmer une interaction avec un object connecté. Vous pouviez uniquement régler une routine périodique et la désactiver après que celle-ci ait été effectuée. Désormais, cette désactivation manuelle n’aura plus lieu d’être et vous pourrez programmer des tâches à usage unique.

Dernière nouveauté importante, la gestion des enregistrements effectués lors qu’Assistant vous écoute. Plusieurs commandes ont été implémentées afin d’accéder aux enregistrements, les consulter et, le cas échéant, les effacer. Ces nouvelles commandes permettent aussi d’accéder aux réglages vis-à-vis de l’enregistrement (et la conservation) de ces enregistrements. Enfin, si Assistant s’active par accident, vous pouvez lui dire que ce n’est pas pour lui. Il arrêtera d’écouter et supprimera l’enregistrement. Cette commande vocale avait déjà été dévoilée au mois de décembre. Ces trois fonctions concerneront autant les usagers d’un smartphone Android qu’un Google Home.

Source : The Verge