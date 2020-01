Sony a profité de sa conférence au CES 2020 pour dévoiler le logo officiel de la PS5 ainsi que de partager quelques chiffres autour des ventes de PlayStation et du casque de réalité virtuelle PS VR. Le logo correspond exactement à ce que l’on attendait sans vrai changement de design par rapport aux générations précédentes.

Roulements de tambours… le logo de la PlayStation 5 ressemble à s’y méprendre au logo de la PS4 et de la PS3 avant elle, c’est officiel. Sony a profité du CES 2020 pour teaser un peu sa prochaine console dont la sortie, ou a minima la présentation, est attendue pour le mois de décembre 2019. Le logo en lui même reprend exactement la même police de caractères et le même PS imbriqué monochrome que l’on connaissait jusque là – avec pour seule différence le chiffre 5 après les lettres P et S.

Ce qui est plutôt amusant, puisque c’est exactement ce logo qui était repris depuis plusieurs mois pour parler des actus autour de la console. Néanmoins il ne fallait pas s’attendre à davantage volubilité de la part de Sony. Après la présentation du logo, Sony a surtout repris quelques chiffres de ventes officiels. On sait ainsi que la PS4 s’est vendue à 104 millions d’exemplaires – et qu’elle ne devrait donc pas dépasser le record de 158 millions d’unités de la PS2 avant la mise sur le marché de la PS5.

Le casque de réalité virtuelle PS VR s’est, lui, vendu à plus de 5 millions d’unités depuis sa mise sur le marché en octobre 2016. Pour le reste, on ne peut que s’en remettre aux quelques infos de Sony et rumeurs pour se faire un portrait robot de cette console. Sony avait notamment révélé que la console prendra en charge la 8K, aura le ray tracing, un SSD rapide pour réduire les temps de chargement au minimum, et la rétrocompatibilité des jeux, au moins avec ceux de la PS4.

Les rumeurs vont plus loin et évoquent une rétrocompatibilité inédite jusqu’à la PS1 – des photos du kit développeurs suggèrent un design très singulier en forme de V. On a également quelques infos sur la manette DualShock 5, qui aura un design plus rond, et embarquera un système de retour haptique plus précis et perfectionné ainsi que des gâchettes adaptives dont il sera possible d’ajuster la résistance.

Source : The Verge