La PS6 et la prochaine Xbox pourraient sortir plus tard que prévu pour éviter qu’elles coûtent un rein

On n'a pas encore fini parler de la crise de la RAM et cette fois, ce sont les constructeurs de consoles qui s'inquiètent des mois à venir. Un récent rapport indique en effet que la sortie de la PS6 et de la prochaine Xbox aurait été repoussée, Sony et Microsoft craignant de ne pas pouvoir maintenir des prix acceptables.

5 ans après la sortie de la PS5 de la Xbox Series, nous approchons tranquillement de la fin de cycle des consoles de dernière génération. Si ces dernières ont encore au moins deux belles années années devant, on peut être certain que les ingénieurs s'affairent en interne pour préparer le lancement de leurs successeures. Et ce ne sont visiblement pas les seules. Au vu de la situation actuelle, les services marketing sont également probablement sous l'eau à l'heure où sont écrites ces lignes.

Petit retour en arrière. Depuis plusieurs semaines, le marché de la RAM connaît une crise sans précédent. À cause de la très forte demande des fournisseurs d'IA, la mémoire voit son prix grimper de manière exponentielle, et rien ne semble indiquer que cela va s'arranger en 2026, surtout depuis que Micron s'est retiré du marché grand public. Cela pose un sérieux problème pour Sony et Microsoft, qui ont bien besoin de RAM pour fabriquer leurs consoles.

La crise de la RAM jette un froid sur la sortie de la PS6 et la prochaine Xbox

Or, et malgré des augmentations de prix régulières chez Sony qui semble indiquer l'inverse, le marché de la console doit notamment son succès en la promesse d'une machine clé en main moins chère qu'un PC gaming. Selon de récentes rumeurs, le constructeur japonais aurait initialement prévu se lancer sa PS6 courant de l'année 2027. Mais un nouveau rapport vient rebattre les cartes.

Selon le leaker Tom Henderson, Sony et Microsoft aurait tous deux préféré repousser la sortie de leurs consoles respectives, probablement à 2028. De cette manière, ils espèrent que la pénurie de RAM se soit calmée — ou, à défaut, avoir trouvé une solution pour éviter de vendre leurs machines à prix d'or. Cette information est bien sûr à prendre avec des pincettes, Tom Henderson n'ayant pas eu que des prédictions heureuses par le passé. Mais, au vu de la situation, difficile d'imaginer que tout se déroule comme prévu chez les constructeurs.

