Tineco Floor One S5 Stretch Extreme : l’aspirateur laveur de sol chute à moins de 250 €, vite !

Et si vous commenciez l’année avec un intérieur propre comme par magie ? Avec le Tineco Floor One S5 Stretch Extreme, la corvée du nettoyage des sols est finie. Et bonne nouvelle, cet excellent aspirateur laveur va vous faciliter la tâche sans vous ruiner grâce à une promotion de 200 euros à la Fnac. Profitez-en !

Vous cherchez vos bonnes résolutions pour 2026 ? On vous en propose une très facile à tenir : garder des sols propres toute l’année sans perdre votre temps à aspirer puis passer la serpillère. En effet, nous avons trouvé pour vous un aspirateur laveur ultra performant à un prix défiant toute concurrence : le Tineco Floor One S5 Stretch Extreme. Ce modèle vous permet d’aspirer et nettoyer votre sol en un seul passage et sans effort. Quel plaisir !

Normalement, le Tineco Floor One S5 Stretch Extreme est en vente pour 449,39 euros. Mais la Fnac propose une réduction de prix de 44% qui fait chuter son prix à seulement 249,99 euros. Alors si vous voulez vous simplifier les tâches ménagères sans dépenser des sommes folles, c’est le moment de passer à l’action.

Tineco Floor One S5 Stretch Extreme : l’aspirateur laveur qui passe sous les meubles

Le Tineco Floor One S5 Stretch Extreme est le modèle qu’il vous faut pour nettoyer vos sols efficacement en un seul passage. En effet, il est équipé d'un moteur de 220 W qui offre une puissance d'aspiration maximale de 18 kpa. Il bénéficie en plus de la technologie MHCBS qui garantit de garder les brosses propres grâce à un nettoyage à l’eau claire en continu. Résultat : des sols immaculés sans traces de passage.

Le Tineco Floor One S5 Stretch Extreme est un modèle qui peut se glisser sous n’importe quel meuble grâce à sa technologie exclusive HyperStretch. Vous pouvez le baisser complètement contre le sol tout en gardant l’efficacité intacte. Par ailleurs, la brosse a été conçue pour atteindre les plinthes grâce à un nettoyage des bords des deux côtés jusqu’à 0,5 cm.

Le Tineco Floor One S5 Stretch Extreme dispose en plus du capteur intelligent iLoop qui détecte en temps réel la saleté de vols et ajuste la puissance d’aspiration automatiquement ainsi que le débit d’eau pour un nettoyage parfait tout en optimisant l’autonomie. D’ailleurs, la batterie haute capacité de 24000 mAh permet de l’utiliser jusqu’à 40 minutes d'autonomie pour nettoyer des grandes surfaces sans aucun souci.

Enfin, pour un nettoyage plus hygiénique, il embarque deux réservoirs d’eau séparés, l’un de 0,8 L pour l’eau propre et l’autre de 0,72 L pour l’eau sale.