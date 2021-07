En 2020, OnePlus est revenu à ses bases avec le Nord. Smartphone pensé comme un « flagship killer », il a proposé une expérience digne d’un produit haut de gamme à ses utilisateurs, et ce pour moins de 500 euros. En 2021, la marque nous refait le coup avec le Nord 2. Ce dernier adopte la même philosophie que son aînée et reste dans sa droite lignée. Mais est-il toujours aussi convaincant ?

Le bien nommé Nord 2 reprend la formule du premier terminal sorti l’année dernière. L’idée de OnePlus est de revenir à ses premières amours, c’est-à-dire sortir des téléphones qui tutoient les terminaux hauts de gamme tout en proposant un prix attractif. Ce nouveau modèle améliore le premier sur beaucoup d’aspects, mais recycle aussi ce qui a fait son succès.

Côté nouveautés, nous avons des choses intéressantes : un module photo tout neuf, la recharge rapide de 65 Watts, mais aussi et surtout un nouveau SoC : le MediaTek Dimensity 1200 AI. Ce processeur, conçu par MediaTek en partenariat avec OnePlus, veut vraiment être le point fort du smartphone. Théoriquement aussi puissant qu’un Snapdragon 865, il se doit d’être à la hauteur. A noter que le Nord 2 est aussi le premier terminal de la marque à ne pas être équipé d’un SoC Qualcomm.

Des nouveautés discrètes qui devraient séduire les technophiles. Mais cela suffira-t-il pour attirer un public plus large dans un marché de plus en plus concurrentiel sur ce segment de prix ? OnePlus ne se reposerait il pas un peu trop sur ses lauriers avec ce Nord 2 ? C’est ce que nous allons voir tout de suite.

Notre test complet du OnePlus Nord 2 en vidéo

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord 2 mise sur son tarif pour séduire. Il est vendu en deux versions. La première dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage et est commercialisée à 399 euros. La deuxième, avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire, est logiquement plus chère, affichée à 499 euros. Les deux produits sont disponibles à partir du 28 juillet 2021.

Une fiche technique très sage

Le OnePlus Nord 2 ne signe pas une révolution par rapport au Nord premier du nom. Nous l’avons dit, le principal changement réside dans son processeur Dimensity 1200 AI de MediaTek. Pour le reste, nous remarquons un meilleur module photo (avec un capteur principal de 50 mégapixels) ainsi qu’une recharge rapide de 65 Watts. La batterie a elle aussi été améliorée, puisqu’elle est de 4500 mAh.

OnePlus Nord Ecran 6,44"

AMOLED

90 Hz

2400 x 1080 pixels

20:9 ratio

Gorilla Glass 5 Chipset MediaTek Dimensity 1200 AI OS Android 11 + OxygenOS 11.3 RAM 8/ 12 Go Stockage 128/256 Go microSD non Capteur principal Principal : 50 Mp

Ultra grand angle : 8 Mp

Monochrome : 2 Mp Capteur selfie 32 MP Batterie 4500 mAh

Recharge 65W 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau Non

Cependant, on note encore quelques faiblesses. L’écran, par exemple, est certes un AMOLED, mais dispose d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz. C’est un peu juste, surtout lorsqu’on voit la concurrence proposer du 120 Hz sur le même segment de prix. C’est le cas de Samsung avec son A52 5G ou de Xiaomi avec son Redmi Note 10 Pro. La partie photo, qui n’est pas conçue en partenariat avec Hasselblad comme sur le 9 (cette collaboration est réservée au haut de gamme) peut aussi laisser dubitative. On connait en effet la faiblesse du constructeur sur ce point. Mais dans l’ensemble, nous avons une belle fiche technique pour son prix. Si tout n’est pas parfait, vous en aurez théoriquement pour votre argent. Reste maintenant à voir comment le Nord 2 se débrouille dans la pratique.

Un design très réussi

Prenez un OnePlus Nord et mélangez-le avec un OnePlus 9. Vous obtenez un OnePlus Nord 2. Avec ce terminal, la marque a souhaité reprendre sa recette à succès. Nous avons donc un smartphone très proche de son prédécesseur visuellement parlant, notamment avec cette coque en verre durcie brillant d’un bleu turquoise intense (le Nord 2 existe aussi en gris). On remarque que le module photo est lui fortement inspiré de celui de la série 9. On a les deux énormes capteurs (qui ressortent de quelques millimètres) inclus dans un rectangle en aluminium brossé.

En main, nous avons toujours un smartphone aussi agréable à manipuler. Pesant un bon 190 grammes sur la balance, il dispose tout de même d’un poids équilibré. On notera également une épaisseur de 8,9 mm, ce n’est pas très fin, mais dans la moyenne des smartphones actuels. Il faut aussi signaler que OnePlus fournit une coque en caoutchouc pour protéger votre bien. Elle n’est pas très esthétique, mais fait le travail. On peut en trouver d’autres, plus jolies, sur le site officiel du constructeur.

Sur les tranches en plastique brillant, on retrouve plusieurs gimmicks de la marque. Le premier, c’est le placement des boutons. Nous avons les touches de volume à gauche ainsi que celles dédiées à l’allumage à droite. Habituellement sur les smartphones Android, tous les boutons sont placés à droite. Si vous ne venez pas d’un terminal OnePlus, il faudra donc s’y habituer.

Sur la droite, on retrouve aussi le traditionnel bouton dédié au mode silencieux qui nous avait tant manqué sur le OnePlus Nord CE 5G. Cette touche crantée peut se régler dans trois positions différentes (silencieux, vibreur et sonnerie) et il est possible de changer de mode même lorsque votre terminal est verrouillé. Bien pratique.

Pas de port Jack 3.5mm sur le Nord 2 (comme sur le 1), OnePlus misant le sans fil notamment avec ses Buds Z. Pas de port microSD non plus, seulement deux emplacements SIM. Il faudra faire avec et choisir le modèle le plus adapté à vos besoins pour le stockage.

Enfin, la partie écran reprend celle du OnePlus Nord premier du nom. Nous avons toujours une dalle plate de 6,44 pouces avec un ratio écran/façade à 90%, malgré la présence de bords bien visibles et disgracieux. L’APN frontal (32 mégapixels) prend lui la forme d’un poinçon en haut à gauche de l’affichage.

Enfin, le Nord 2 embarque un capteur d’empreintes directement sous la dalle. Ce n’est pas le premier terminal de ce segment à en proposer un, mais sa présence est toujours appréciable, donnant un petit côté « premium » au produit. On notera tout de même que comme sur le 9 et le 9 Pro, il est placé un peu bas. Dans les premiers jours, on aura donc le réflexe de poser son doigt plus haut, ratant le capteur. Mais une fois l’habitude prise, il se montre redoutable d’efficacité. Nous n’avons connu aucun ratage en une semaine de test.

Dans les faits, le OnePlus Nord 2 est donc une vraie réussite. Ce n’est pas une surprise de ce côté-là, puisque la marque a toujours été très efficace sur le design. On apprécie particulièrement le soin apporté à tous les détails, ce qui donne au Nord 2 l’allure d’un smartphone premium. Mention spéciale à la couleur, vraiment agréable à l’œil.

Un écran bien calibré, mais qui se contente du 90 Hz

Le Nord 2 embarque exactement la même dalle que le Nord premier du nom. OnePlus a en effet choisi de ne pas améliorer cet aspect, déjà très réussi, pour se concentrer sur autre chose. Un petit peu dommage, étant donné que la concurrence a proposé mieux depuis. On pense notamment au Redmi Note 10 Pro de Xiaomi, très bon pour son tarif, ou au Galaxy A52 5G.

Le Nord 2 est donc équipé d’une dalle AMOLED de 6,44 pouces d’une définition de 2400 x 1080 pixels (ratio en 20 :9). Son taux de rafraîchissement est de 90Hz, ce qui paraît un peu léger comparé aux 120 Hz de ses concurrents. Dans les faits, le 90 Hz apporte déjà une fluidité d’image supérieure au 60 Hz et donc un plus grand confort visuel. Si vous le souhaitez, vous pouvez repasser en 60 Hz dans les options afin de gagner en autonomie.

Nous avons bien entendu analysé l’écran à l’aide de notre sonde et les résultats sont corrects, mais méritent quelques réglages. Commençons par la luminosité maximale, qui est bonne à 500 cd/m². Cela signifie qu’en plein soleil, votre écran restera lisible. Une bonne chose. AMOLED oblige, le contraste de la dalle est infini. Nous avons des noirs profonds et des blancs éclatants. Idéal pour le jeu ou le visionnage de film.

En ce qui concerne la température des couleurs, le bilan est un peu moins brillant. L’écran affiche un score de 7300K, soit bien au-dessus des 6500K de la norme vidéo. Cela signifie qu’il tire bien vers le bleu sur un affichage blanc. Toutefois, OnePlus permet de régler la température dans les options afin de l’ajuster. En la baissant un peu, nous retrouvons un écran plus équilibré. A moins d’avoir une sonde, il faudra le faire à l’œil nu.

Enfin, en ce qui concerne le respect des couleurs, OnePlus est au rendez-vous. Le smartphone dispose de deux profils préétablis, Vif et Doux. Le mode Vif fait « exploser » les couleurs et affiche un Dela E moyen à 3,6 (en dessous de 3 étant impeccable), ce qui est déjà bon. Ici, ce sont les rouges, les jaunes et les verts qui tirent vers le fluo. Le mode Doux affiche lui un Delta E moyen à 3, ce qui est excellent et propose un grand respect des couleurs d’origine. En dehors de ça, tous les résultats obtenus sont similaires entre les deux modes. Dans les faits, nous avons donc une dalle bien calibrée. On regrettera un peu la température des couleurs élevée, mais il est possible de régler ce souci dans les options. A vous de trouver le bon réglage si cela vous gêne.

En ce qui concerne le son, le tableau est moins flatteur. Malgré la présence de deux haut-parleurs, la stéréo est quasi-absente sur le Nord 2. Si vous posez votre paume sur celui de la tranche inférieure (bien placé, cela dit), vous vous rendrez vite compte que l’autre, situé au-dessus de l’écran, fait juste acte de présence, le son étant bien étouffé. Concernant l’audio en lui-même, on note un son désagréable à l’oreille, manquant clairement de bas medium. En résulte des voix nasillardes et des musiques dignes d’un vieux transistor. Le Nord 2 dispose tout de même d’une certaine puissance, mais gâchée par une distorsion très élevée. Sur ce point, le constructeur passe donc à côté de son sujet.

Le smartphone à moins de 500 euros le plus puissant de son segment

La grosse nouveauté du Nord 2, c’est son processeur MediaTek Dimensity 1200 AI. Pour la première fois de son histoire, le constructeur fait donc des infidélités à Qualcomm. Ici, OnePlus a repris le Dimensity 1200 du fabricant chinois pour le modifier à sa sauce. Il affirme avoir utilisé des algorithmes pour rendre l’expérience plus fluide et améliorer certains aspects, notamment sur la photo et la vidéo. Inutile d’y aller par quatre chemins : l’expérience est réussie. A noter que le Nord 2 est disponible en deux versions : une avec 8 Go de RAM et une avec 12 Go de RAM. L’exemplaire que nous a prêté la marque dispose de 12 Go de RAM.

OnePlus nous a promis un processeur aussi puissant qu’un Snapdragon 865. A la vue des benchmarks réalisés par nos soins, nous constatons que la promesse est tenue. Nous avons donc un smartphone puissant, fluide en toutes circonstances. Il peut faire tourner tous les gros jeux du Play Store. A titre d’exemple, Genshin Impact tourne parfaitement à 60 images par seconde en « moyen ». A noter qu'au bout d'une vingtaine de minutes, le processeur commence à chauffer sous les doigts, ce qui rend la manipulation désagréable, tout en provoquant quelques saccades pas bien méchantes, mais présentes, qui disparaissent définitivement en faisant quelques concessions au niveau des ombres. Avec les graphismes réglés en ultra, ce constat est immédiat.

Le travail de OnePlus sur le Dimensity 1200 concerne avant tout l’image. Ainsi, le constructeur évoque un Color Boost, qui permet d’ajuster les couleurs en temps réel selon l’utilisation. Une fonctionnalité tellement discrète que nous ne l’avons même pas remarqué (ce n’est pas faute d’avoir essayé) et qui ressemble plus à un argument marketing qu’autre chose.

Les autres améliorations concernent la vidéo et la photo. En vidéo, le HDR et la lumière sont automatiquement ajustés pendant la prise de vue, ce qui est pour le coup pratique et visible. En photo, le SoC cherche à améliorer le rendu des clichés et à embellir les visages en temps réel. Le smartphone est aussi capable de reconnaître certaines scènes (22 au total) devant le capteur afin d’adapter la luminosité. Bref, des petites améliorations que nous avons déjà vues ailleurs et qui ne chamboulent pas l’expérience, mais sur lesquelles mise beaucoup le constructeur. Ce qu’il faut avant tout retenir de ce Nord 2, c’est sa puissance qui lui permet de tutoyer les smartphones hauts de gamme du marché.

Dernier point d’importance à noter : le Nord 2 est compatible 5G. Ce n’est pas forcément utile pour tout le monde aujourd’hui, mais c’est toujours bien d’être prêt au cas où.

Oxygen OS, une surcouche toujours aussi bien pensée

Le OnePlus Nord 2 tourne bien évidemment sur Android 11. Comme à chaque fois, c’est la surcouche Oxygen OS qui vient enrichir l’expérience utilisateur. On entend beaucoup de choses sur son remplacement par Color OS, mais OnePlus assure que l’Europe n’est pas concernée. Du moins pas pour l’instant.

Pour le Nord 2, Oxygen OS passe en version 11.3, essentiellement pour apporter des améliorations liées au processeur (sur la photo, notamment). Toutefois, le constructeur a introduit quelques nouveautés intéressantes au niveau de la personnalisation, avec un nouveau mode always-on-display, des animations supplémentaires pour le déverrouillage d’empreintes ainsi qu’un réagencement de quelques menus.

Des modifications qui tiennent du détail, mais qui enrichissent une surcouche déjà bien conçue. Si vous avez l’habitude de lire nos tests, vous savez que nous apprécions énormément Oxygen OS. Nous la considérons même comme la meilleure surcouche logicielle du marché. Le Nord 2 ne fait pas exception à la règle et offre donc une expérience très appréciable. Une valeur sûre, toujours.

Une partie photo perfectible, mais correcte

Le module photo fait partie d’une des grosses améliorations du Nord 2 par rapport au premier. Petit éclaircissement, tout d’abord. OnePlus a signé un partenariat avec le géant de l’optique Hasselblad pour ses modules photos. Cette collaboration ne concerne que les hauts de gamme, à savoir la série 9 (pour l’instant). La partie photo du OnePlus Nord 2 est donc entièrement conçue par le constructeur. Nous avons ici un module embarquant trois capteurs. Le principal est un IMX766 conçu par Sony et de 50 mégapixels (f/1.8). Il est accompagné d’un ultra grand angle de 8 mégapixels (f/2.3) ainsi que de l’éternel capteur monochrome de 2 mégapixels (f/2.4).

Dans l’ensemble, le OnePlus Nord 2 prend de bonnes photos avec son capteur principal. Si on notera une gestion des couleurs pas toujours juste (le logiciel a tendance à les saturer), on apprécie la bonne gestion de la luminosité. A noter que le mode IA se montre relativement efficace, permettant d’automatiquement gérer le cliché pour un meilleur rendu possible. Les améliorations sont notamment visibles sur les visages, qu'il est possible de lisser, ou de modifier légèrement (réduire le nez, le menton ect), et ce de manière dynamique. Si le Nord 2 souffre de la comparaison avec le Redmi Note 10 Pro, excellent dans ce domaine, il ne s’en tire pas si mal.

Le Nord 2 s’en tire bien en mode paysage, mais aussi en mode macro. Les photos prises de près sont très réussies et offrent des résultats parfaits pour Instagram, par exemple.

A noter que le smartphone dispose d’un zoom numérique X10, qui fait acte de présence, les clichés obtenus étant inexploitables.

Le mode nuit, pour sa part, fait partie des faiblesses du terminal. Le Nord 2 a tendance à augmenter artificiellement la luminosité, ce qui donne des résultats étranges. Les clichés pris sans sont même meilleurs.

On notera un capteur ultra grand angle pas vraiment performant, surtout au niveau de la gestion de la lumière, mais qui n’est pas non plus catastrophique.

Le logiciel photo est très fluide et répond au doigt et à l’œil. Si le capteur se montre réactif sur les sujets immobiles, il est cependant plus compliqué de faire le point sur des modèles en mouvement, comme des animaux ou des enfants. Dans ces cas de figure, il faudra se montrer plus patient.

Côté vidéo, nous avons déjà dit que le SoC remplissait son contrat. Pour activer la gestion automatique du HDR, il suffit d’activer le bouton IA dans la partie supérieure de l’affichage. Le Nord 2 est aussi capable de filmer en 4K et 30 FPS ou en 1080p et 60 FPS, une bonne chose.

Une bonne autonomie et une recharge rapide vraiment rapide

Le OnePlus Nord 2 dispose d’une batterie de 4500 mAh, soit une amélioration notable par rapport au premier modèle, qui lui embarquait une batterie de 4115 mAh. Lors de notre semaine de test, nous avons constaté une batterie qui tenait la route en utilisation dite classique (un peu de jeu, un peu de photo, de GPS, de réseaux sociaux, de web, de vidéo). Dans ces conditions, en mode 90 Hz, nous avons tenu presque deux jours. Le smartphone est tombé à plat en début de soirée le deuxième jour. En passant en 60 Hz, il est possible de tenir tranquillement deux jours pleins. Des bonnes performances qui s’expliquent par une batterie d’une taille adéquate, mais aussi par le SoC peu énergivore et qui gère très bien son autonomie. Sur ce point, le Nord 2 réussit son pari.

Il accueille également la recharge rapide à 65 Watts, jusque là réservée aux smartphones premium de la marque. Bien entendu, le chargeur spécial est fourni dans la boîte. Lors de nos essais, il nous a impressionné. Nous avons en effet constaté une recharge de 1 à 100 % en 32 minutes. Il s’agit là d’un record sur notre panel de test ! Une réussite. Pour finir, signalons tout de même que le Nord 2 ne dispose pas de la recharge sans fil.