Précommande OnePlus 10 Pro : où l’acheter au meilleur prix ?

Le OnePlus 10 Pro est disponible en précommande au prix de 919 € en France. Sa fiche technique le place dans le cercle fermé des haut de gamme les plus aboutis du marché. Le OnePlus 10 Pro a en plus l'avantage d'être moins cher que ses concurrents. Pour toute précommande avant le 5 avril, la marque vous offre les écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro d'une valeur de 150 €.

C'est lors d'une présentation diffusée en ligne le jeudi 31 mars 2022 que le OnePlus 10 Pro a été lancé en Europe. Le smartphone tient ses promesses et hisse dans le haut de tableau des modèles premium du marché. C'est d'ailleurs l'unique version commercialisée en France par le constructeur. C'est dire que cette année, il n'y aura pas de OnePlus 10 standard.

Comme ses prédécesseurs, le OnePlus 10 Pro intègre le dernier SoC Qualcomm destiné aux smartphones haut de gamme sous Android. On y retrouve donc un Snapdragon 8 Gen 1 gravé en 4nm. Les performances sont donc meilleures et l'efficacité énergétique se trouve améliorée grâce à la nouvelle finesse de gravure. Le traitement photo est toujours généré par des technologies du spécialiste Hasselblad pour des photos plus naturelles et des couleurs mieux respectées.

OnePlus 10 Pro en précommande : sur quelles boutiques l'acheter au meilleur prix ?

Le OnePlus 10 Pro est disponible en précommande au prix de lancement de 919 €, soit le même prix que le OnePlus 9 Pro. C'est le tarif de la version avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM. L'autre version embarque 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.0 et est disponible au prix de 999 €. La marque propose une offre généreuse qui vous permet d'avoir les écouteurs OnePlus Buds Pro d'une valeur de 150 € gratuitement. Il vous suffit de précommander le smartphone avant le 5 avril 2022, date de sa disponibilité en France.

Cette offre est proposée chez plusieurs marchands partenaires auprès desquels ont peut acheter le OnePlus 10 Pro. Notamment chez Fnac Darty, Amazon ou encore chez Orange. Le smartphone est disponible en deux coloris : le noir et l'émeraude. À seulement 919 euros, il est proposé beaucoup moins cher que ses concurrents directs dont le Xiaomi 12 Pro (1099 euros), le Galaxy S22 Ultra de Samsung (1259 euros) ou encore l'Oppo Find X5 Pro lancé au prix de 1299 euros.

Quelle est la fiche technique du OnePlus 10 Pro ?

On commence par le SoC du smartphone qui n'est autre que le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Le OnePlus 10 Pro dont voici notre test n'est donc pas lésé par rapport à ses concurrents haut de gamme. Le SoC est épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Les performances proposées ici sont de haut vol, que ce soit pour les jeux vidéo que pour d'autres tâches moins gourmandes du quotidien.

Le smartphone dispose d'un écran AMOLED LTPO de 6,7 pouces en définition QHD+ avec un taux de rafraichissement dynamique pouvant passer de 1 Hz à 120 Hz selon l'exigence de la tâche en cours. La partie photo elle se compose de trois capteurs : un grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 8 MP avec un zoom optique 3X. À l'avant, on retrouve un capteur photo de 32 MP.

Enfin, la batterie du OnePlus 10 Pro est d'une capacité de 5000 mAh, compatible avec une recharge rapide de 80 W. Le smartphone se charge intégralement en seulement 32 minutes en partant de 0%. La recharge sans fil est elle aussi très rapide. D'une puissance de 50 W, elle permet de faire le plein en à peine 47 minutes.