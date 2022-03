Test OnePlus 10 Pro : le smartphone le plus abouti de la marque

Le OnePlus 10 Pro est le dernier-né de la marque OnePlus. Comme d’habitude, celle-ci cherche à apporter le meilleur de son savoir-faire dans son produit le plus haut de gamme. Cette année, elle mise beaucoup sur la photo grâce à son partenariat avec Hasselblad. Le OnePlus 10 Pro arrive-t-il à tirer son épingle du jeu dans un marché extrêmement exigeant ? Est-ce seulement un bon smartphone ? Nous allons le voir tout de suite.

Le OnePlus 10 Pro est le nouveau smartphone ultra premium de OnePlus. Alors que chaque année, nous avons une version classique et une version Pro, la filiale d’Oppo décide de bousculer nos habitudes en 2022 en ne proposant qu’un seul modèle.

Pas de OnePlus 10 « normal », donc, mais un seul et unique terminal doté de la dénomination « Pro » qui se veut un condensé de ce que sait faire la marque. Comme toujours, nous retrouvons ce qui se fait de mieux en matière de technologie, comme le dernier processeur Qualcomm en date (le Snapdragon 8 Gen 1), un bel écran ou un design soigné. Plus encore, ce OnePlus 10 Pro continue l’évolution entamée sur le OnePlus 9 en ce qui concerne la photo, à savoir un gros travail sur l’image en partenariat avec le géant de l’optique Hasselblad.

Ce terminal a aussi la lourde tâche de corriger les soucis du précédent. On se souvient de la faiblesse du OnePlus 9 au niveau de la batterie. Un aspect sur lequel nous allons être très vigilants. Nous allons donc nous poser deux questions majeures. La première est simplement de savoir si le OnePlus 10 Pro est un bon smartphone au quotidien. Pour la deuxième, nous allons nous demander s’il arrive à se hisser au niveau de la concurrence en ce qui concerne la partie photo.

Notre test complet en vidéo du OnePlus 10 Pro

Prix et disponibilité

Le OnePlus 10 Pro est disponible en France à partir du 5 avril 2022 sur le site officiel du constructeur, mais aussi à la Fnac, sur Amazon et chez Orange. Les précommandes, ouvertes à partir du 31 mars, permettent d’avoir une paire de Buds Pro offerte.

Il est disponible en deux versions. La première dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de mémoire. Elle est vendue 919 euros. La deuxième est dotée de 12 Go de RAM et de 256 Go de mémoire, elle est commercialisée à 999 euros. C’est cette dernière que nous testons aujourd’hui. À noter que ces prix sont équivalents avec ceux du OnePlus 9 Pro de 2021.

Une fiche technique qui promet le meilleur

Avec ses smartphones haut de gamme, OnePlus cherche toujours à offrir ce qui se fait de mieux à ses clients. Le 10 Pro ne fait pas exception à la règle. Nous avons ainsi une grande dalle AMOLED LPTO2 de 6,7 pouces d’une définition de 3216 x 1440 pixels et dotée d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Niveau processeur, nous avons toujours le dernier SoC de Qualcomm en date, ici le Snapdragon 8 Gen 1. La batterie est de 5000 mAh (avec charge rapide de 80 Watts). Enfin, le module photo se compose de quatre capteurs : un principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Plus de capteur monochrome comme sur les précédents modèles.

OnePlus 10 Pro Ecran AMOLED 6,7 pouces

2K (3216 x 1400 pixels)

LTPO 2.0 1-120 Hz

Gorilla Glass Victus Processeur Snapdragon 8 Gen 1 RAM 8 Go ou 12 Go Stockage 128 Go ou 256 Go Batterie 5000 mAh

Recharge rapide filaire 80 W

Sans fil 50 W

Inversée 10 W Photo Capteur principal 48 MP IMX789 1/1.43 pouce

Ultra Grand-angle 50 MP Samsung JN1

Téléobjectif 8 MP OV08A10 avec zoom optique 3,3X Selfie 32 MP Biométrie Capteur d'empreintes digitales sous l'écran Certification pour la résistance à l'eau IP68 OS OxygenOS 12.1 + Android 12 Dimensions 163,0 x 73,9 x 8,5 mm, 200 g 5G Oui microSD Non

C’est une fiche technique ultra premium qui laisse rêveur. Mais un smartphone, c’est comme une pâtisserie : ce n’est pas parce que tous les ingrédients sont là que la recette est réussie. Il est maintenant temps de voir si OnePlus est bon cuisinier.

Un design extrêmement réussi

Les smartphones OnePlus ont toujours eu ce petit quelque chose en plus en termes de design, ce truc indéfinissable qui fait qu’ils sont reconnaissables entre mille. Le OnePlus 10 Pro ne fait pas exception à la règle. La marque nous propose un terminal extrêmement réussi, aussi bien en main qu’au niveau du visuel.

Le téléphone est disponible en deux coloris : noir et vert turquoise. C’est ce dernier que nous avons en test. La couleur, très originale, est agréable à l’œil et lui donne une vraie personnalité. OnePlus abandonne le verre durci du modèle précédent pour une coque en aluminium. Celle-ci à l’avantage de ne pas (trop) attirer les traces de doigts. Lorsqu’on le prend en main, on est surpris par la douceur de la matière au toucher, très agréable. On apprécie également son poids parfaitement équilibré, malgré ses 200 grammes sur la balance et son énorme module photo.

Car c’est bien ça qu’on remarque en premier sur le OnePlus 10 Pro. Son module XXL en céramique se voit comme le nez au milieu de la figure. Trois capteurs et un flash le composent, donnant un aspect « plaque de cuisson » très particulier. On aime ou on n’aime pas, mais il faut admettre qu’il donne une réelle personnalité au smartphone et qu’il est parfaitement intégré au design. Le OnePlus 10 Pro se reconnaît grâce à lui.

Ce module prend plus de la moitié de la largeur du OnePlus 10 Pro et ressort de quelques millimètres. En son sein, deux capteurs dépassent légèrement. Cela donne un smartphone bancal lorsqu’il est posé sur le dos. Ce n’est pas le premier à commettre cette erreur, et ce ne sera sans doute pas le dernier, mais il faut le signaler.

Le smartphone est épais (8,6 mm sans le capteur) mais OnePlus a réussi à lui donner un côté aérien. Pour cela, la marque a réduit les tranches au minimum en incurvant l’écran et le capot arrière.

Concernant les boutons de tranches, on retrouve la disposition habituelle des smartphones OnePlus. À droite, nous avons le bouton d’alimentation ainsi que la touche crantée destinée au mode silencieux. Sur trois niveaux, elle permet de passer facilement de la sonnerie au vibreur sans le déverrouiller. Pratique et toujours appréciable.

Sur la tranche gauche, on trouve le bouton de volume, qui est en général à droite sur les smartphones Android. Cette disposition peut déboussoler si on n’est pas habitué, mais se montre finalement très pratique dans la vie de tous jours. La tranche inférieure accueille le port USB Type-C ainsi que le capot pour la carte SIM. Pas d’emplacement pour une microSD, néanmoins. On note également l’absence de port Jack 3.5 mm.

Sur la partie écran, on retrouve une dalle AMOLED qui couvre plus de 90 % de la façade. Les bords sont en effet pratiquement inexistants, que ce soit sur les côtés (on rappelle que la dalle est légèrement incurvée sur les bords) ou sur les parties inférieures et supérieures.

Pour sa part, la caméra frontale est matérialisée sous la forme d’un poinçon discret logé en haut à gauche de l’écran.

Enfin, le capteur d’empreintes est toujours situé sous la dalle. Si nous le trouvions un peu bas sur le OnePlus 9, il est ici idéalement placé et le pouce n’a aucun mal à le trouver. Il se montre très efficace au quotidien : nous n’avons eu aucun raté pendant notre semaine de test.

En définitive, OnePlus nous livre un téléphone extrêmement réussi sur cette partie design. Doté d’une vraie personnalité et agréable en main, le OnePlus 10 Pro est simplement ce qu’un smartphone premium doit être. Une réussite.

Un écran tout simplement parfait

En ce qui concerne la partie écran, nous étions très méfiants envers ce OnePlus 10 Pro. Le constructeur nous a souvent déçus avec ses calibrages. Le OnePlus 9 a corrigé ce souci, mais encore faut-il que le 10 Pro continue dans cette voie. C’est le cas, d’après nos mesures. Mieux, puisque OnePlus nous livre là l’une des meilleures dalles du marché. Le OnePlus 10 Pro rejoint donc le Galaxy S22 Ultra au sommet.

Le terminal est doté d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces légèrement incurvée sur les côtés. La définition peut aller jusqu’à 3 216 x 1400 pixels, à l’utilisateur de voir s’il en a besoin (ce qui n’est pas certain sur le format smartphone). Par défaut, la dalle est en FHD+ et se met en QHD+ si le contenu affiché le nécessite, mais nous pouvons choisir une définition fixe si nous le souhaitons. Il s’agit d’une dalle LPTO2 avec un taux de rafraîchissement dynamique allant de 1 à 120 Hz. Dans les faits, cela signifie que le framerate est ajusté selon ce qui est affiché. Sur une série à 24 images par seconde, elle n’ira pas plus haut, mais pourra tourner à 120 images par seconde sur les menus. Cela apporte un confort supplémentaire à l’utilisateur, mais permet aussi d’économiser de la batterie par rapport à du 120 Hz standard.

Avec Oxygen OS 12, OnePlus propose les mêmes modes d’écran que sur les terminaux d’Oppo, la maison mère. Quatre profils sont disponibles (dont deux dans le profil “Pro”) : Vive, Naturel, Cinématique et Eclatant. Dans tous les cas, le contraste est infini (AMOLED oblige), et nous avons des noirs profonds et des blancs éclatants. De même, la luminosité maximale dépasse les 500 nits dans tous ces profils, ce qui signifie que dehors par jour de grand soleil, votre écran restera très lisible.

Nous avons analysé tous les types d’écran et le constat est extrêmement positif. Le mode « Vive » est celui sélectionné par défaut. Il fait exploser les couleurs pour rendre l’affichage plus impactant. Nous avons tout de même un Delta E moyen à 2,8 (en dessous de 3 étant excellent). En y regardant de plus près, on remarque que ce sont les rouges, les jaunes et les bleus qui sont rendus fluos, les autres couleurs étant très respectées. La température moyenne dans ce mode est un peu élevée, à 7200 K, soit bien au-dessus des 6500K de la norme vidéo. Sur une page blanche, l’écran tire donc vers le bleu, une volonté de OnePlus afin de donner plus d’impact à l’image. Le mode Eclatant apporte grosso modo les mêmes résultats, mais avec un Delta E moyen à 4. C’est ce dernier qui flatte le plus la rétine de l’utilisateur, au détriment du respect des couleurs.

Le mode Naturel est un exemple à suivre en matière de respect des couleurs avec un Delta E moyen à 1. Ici, aucune n’est exagérée. Les couleurs que vous voyez sur l’écran sont celles de la réalité. C’est celui-ci qu’il faudra choisir pour regarder vos photos. Cerise sur le gâteau : la température est à 6500 K tout rond. Un exemple en matière de calibration. Enfin, le mode Cinématique adopte une température juste, mais avec des couleurs primaires un peu exagérées. Il a été pensé pour la consommation de contenu, comme des jeux ou des films. Bref, OnePlus nous livre là l’un des meilleurs écrans du marché avec une calibration parfaite et des modes de couleur cohérents. Un argument fort pour le nouveau flagship de la marque.

En ce qui concerne le son, le résultat est correct. La stéréo est bonne et le haut-parleur de la tranche inférieure est bien placé. On évite ainsi de poser notre paume dessus en position paysage. Si on note une légère distorsion à haut volume, le OnePlus 10 Pro livre un son agréable et équilibré. Bonne pioche.

Un processeur puissant qui fait tout tourner

Tous les smartphones phares de OnePlus sont équipés du dernier SoC Qualcomm en date et le OnePlus 10 Pro ne fait pas exception à la règle. Nous avons ici un Snapdragon 8 Gen 1, dernier-né du constructeur. Il est épaulé soit par 8 Go de RAM, soit par 12 Go selon les modèles. Notre version dispose de 12 Go.

Ce n’est pas la première fois que le Snapdragon 8 Gen 1 passe dans nos labos et on sait qu’il ne représente pas un bond en avant par rapport à son prédécesseur, le 888. Cette tendance est encore une fois confirmée. Si la Galaxy Tab S8 Ultra et le Moto Edge 30 Pro restent un poil au-dessus, nous avons tout de même là l’un des terminaux Android les plus puissants du marché. Cela se confirme à l’utilisation. Le smartphone est fluide, même avec énormément d’applications ouvertes. Tout se lance instantanément et en une semaine de test, nous n’avons connu aucun ralentissement ni plantage.

Même constat pour le jeu. Genshin Impact (notre titre de référence) tourne à 60 images par seconde avec les graphismes en « haut ». Quant à la chauffe… on sait que c’est un point difficile sur les Snapdragon 8 Gen 1 et ici, elle est bien présente. Elle se diffuse correctement sur la totalité du châssis et se fait bien ressentir au niveau de l’écran. Si elle ne rend pas le terminal inutilisable, nous sommes quand même gênés au bout d’un certain temps. Dommage.

Oxygen OS 12, la meilleure surcouche d’Android ?

Le OnePlus 10 Pro est équipé d’Android 12 avec Oxygen OS 12.1. C’est une surcouche que nous apprécions particulièrement chez Phonandroid et qui ne déçoit pas dans cette nouvelle version. Il faut savoir qu’avec le rapprochement entre OnePlus et sa maison mère Oppo, il était un temps question de remplacer Oxygen OS par ColorOS. Devant la grogne de la communauté, Oppo a finalement fait machine arrière. Nous avons bien Oxygen OS et cette surcouche continuera à équiper les smartphones OnePlus dans le futur.

L’un de ses atouts est la personnalisation. On sait qu’Android 12 mise aussi beaucoup là-dessus, mais OnePlus va plus loin en permettant de changer les icônes, de modifier à fond l’alway on display ou encore de s’amuser les transitions d’une page à l’autre. Tout est fluide, simple à utiliser et apporte un réel plus au produit. Votre OnePlus 10 Pro ne sera jamais le même que celui de votre voisin.

OnePlus propose plusieurs autres fonctionnalités sympathiques. L’une d’elles est Shelf, qui permet d’avoir un menu déroulant affichant un résumé de votre journée (nombre de pas, météo, notes, apps les plus utilisées). Il apparaît lorsque vous tirez l’écran vers le bas via sa partie droite, ce qui peut gêner les utilisateurs qui veulent juste le menu Android classique. Toutefois, Shelf peut se désactiver dans les options.

Comme d’habitude, nous avons d’autres applications supplémentaires installées par défaut sur le téléphone. Si certaines font doublon avec celles de Google (Horloge, Calculatrice), d’autres sont intéressantes, comme Community (qui permet de remonter un souci). L’appli Zen, introduite avec Oxygen OS 11, fait aussi son grand retour.

En définitive, nous avons ici une surcouche toujours aussi plaisante, simple à utiliser, jolie, personnalisable et qui n’est pas alourdie par ses nouveautés. On apprécie également sa fluidité et son optimisation, surtout au niveau de la batterie. Nous allons y revenir plus bas.

Du mieux au niveau de la photo, mais il reste du travail

Le OnePlus 9 a été un tournant pour OnePlus. La marque, jusqu’alors très en retard sur la partie photo, avait fait appel au géant de l’optique Hasselblad pour l’épauler. Ce partenariat ne concernait que la partie logicielle. S’il y avait une amélioration notable par rapport au OnePlus 8, nous déplorions alors un traitement parfois étrange de l’image. Le OnePlus 10 Pro améliore cet aspect, mais il reste du travail. Le OnePlus 10 Pro dispose de trois capteurs dans son module : un capteur principal (Sony IMX 789) de 48 mégapixels (f/1.8), un ultra grand-angle (Samsung ISOCELL GN1) de 50 mégapixels (f/2.2) et un téléobjectif de 8 mégapixels (f/2.4).

Dans l’ensemble, la copie rendue par OnePlus est satisfaisante, mais loin d’être au niveau des ténors du marché comme le S22, le Find X5 Pro ou encore le Pixel 6. Les photos prises avec le capteur principal donnent de bons résultats, même si nous trouvons le traitement logiciel un tantinet brutal au niveau des contrastes.

Pour profiter pleinement des capteurs du 10 Pro, il faut évidemment passer par le mode Pro conçu par Hasselblad. S’il ne concerne que les utilisateurs les plus aguerris, il permet d’obtenir une image plus juste pour ceux qui le souhaitent.

Le smartphone convainc sur des plans d’ensemble, mais il surprend vraiment sur la partie macro, très efficace pour capturer des détails minuscules. Idéal pour prendre un objet en gros plan.

On apprécie également son autofocus très réactif, parfait pour prendre en photo les sujets constamment en mouvement, comme les animaux.

Le OnePlus 10 Pro dispose d’un zoom optique jusqu’à X3,3, et le téléobjectif donne des clichés très propres, surtout en macro. Notons que le smartphone propose aussi un zoom numérique X30, qui lui donne des résultats inexploitables.

C’est surtout sur l'ultra grand angle que OnePlus veut miser, grâce à un capteur de 50 mégapixels. S’il subit également un traitement logiciel parfois trop présent, il réussit à nous livrer de beaux résultats la plupart du temps. Plus encore, c’est sur lui que mise OnePlus sur les fonctionnalités phares du smartphone.

Le logiciel de OnePlus propose un effet Fisheye à 150 degrés (deux effets sont proposés) afin de s’amuser un peu. C’est une exclusivité intéressante, mais dispensable pour la plupart des utilisateurs.

La fonctionnalité la plus intéressante est XPAN. Elle permet de prendre un vrai panorama en une seule prise et offre un résultat très convaincant. Il ne s’agit pas d’un gadget, mais bien d’une fonctionnalité que l’utilisateur sera amené à se servir souvent s’il prend beaucoup de clichés. Idéal pour les vacances.

Pour sa part, le mode nuit déçoit. Si le traitement logiciel permet d’améliorer (un peu) la lisibilité de l’image, cela se fait au détriment des couleurs qui perdent en naturel. Nous sommes loin du Pixel 6 sur ce point.

Enfin, signalons que le OnePlus 10 Pro est capable de filmer en 8K et 24 FPS au maximum, ce qui est la norme aujourd’hui sur les smartphones très haut de gamme. En définitive, le OnePlus 10 Pro a des arguments à faire valoir, comme le XPAN, un grand angle de qualité ou encore un mode Pro très complet. Toutefois, le traitement logiciel d’Hasselblad manque encore un peu de finesse, ce qui le place en dessous des meilleurs photophones du marché. C’est réussi, mais il faut encore s’améliorer.

Une bonne autonomie et une charge rapide très rapide

Le OnePlus 9 Pro, malgré toutes ses qualités, nous avait déçus à cause de son autonomie. Le terminal avait en effet du mal à finir la journée sans s’approcher d’une prise. Nous attendions le OnePlus 10 Pro au tournant sur ce segment. Bonne nouvelle, le constructeur a fourni des efforts, grâce à une grosse batterie, un écran moins énergivore et une surcouche beaucoup mieux optimisée.

Le OnePlus 10 Pro est équipé d’une batterie de 5000 mAh. Nous avons d’abord testé le smartphone « à fond », c’est-à-dire en réglant la définition de l’écran en 2K et en activant le 120 Hz. Dans ces conditions et lors d’une journée normale (réseaux sociaux, navigation Internet, vidéo, un peu de jeu, de GPS…), nous avons en moyenne entre 25 et 35% de batterie au moment du coucher. C’est bien ! En mettant l’écran en Full HD+, nous pouvons gagner 10% !

OnePlus fournit un chargeur de 80 Watts SuperVOOC dans la boîte de son smartphone. Lors de nos essais, nous avons calculé une recharge de 0 à 100 % en 35 minutes seulement. C’est excellent. En revanche, le chargeur en lui-même se montre relativement massif (presque de la taille de celui d’un ultra-portable), ce qui ne le rend pas très pratique pour le transport.

