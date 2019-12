Quels sont les meilleurs smartphones en photo à acheter en 2020 ?

Voici notre guide d’achat des meilleurs smartphones en photo en 2020 ! Parce que, désormais, le capteur photo est devenu l’un des principaux critères de choix lors de l’achat d’un smartphone, si ce n’est le plus important, nous vous proposons aujourd’hui notre sélection des meilleurs smartphones pour la photo du marché.

On a beau en faire des tonnes sur les capacités brutes de nos téléphones, force est de constater que nous les utilisons surtout pour des choses simples ne nécessitant pas nécessairement une puissance phénoménale. Lorsque l’on demande aux utilisateurs quels sont les fonctionnalités les plus importantes sur leur appareil mobile, deux aspects arrivent automatiquement à la première place : l’autonomie tout d’abord, mais aussi et surtout les capacités dans le domaine de la photo.

A ce jeu, les smartphones sont devenus si performants qu’il nous faut désormais les comparer sur le moindre détail. Si vous êtes un photographe mobile dans l’âme, voici donc les meilleurs smartphones pour la photo à acheter en 2020 pour contenter vos désirs les plus fous.

Samsung Galaxy Note 10+

Comme à son habitude avec ses flagships, Samsung propose des smartphones équipés du meilleur écran du marché, le savoir-faire du constructeur sud-coréen se confirme encore ici. Autre fonctionnalité très prisée par les utilisateurs, l’appareil photo qui se targue d’offrir une excellente qualité et tient tête à ce que propose Huawei avec son P30 Pro. L’appareil photo dorsal se compose de quatre modules :

Ultra grand-angle : capteur 16 MP (photosite 1 µm) ; objectif 12 mm f/2,2

: capteur 16 MP (photosite 1 µm) ; objectif 12 mm f/2,2 Grand-angle : capteur 12 MP (taille 1/2, 55’’ ; photosites 1,4 µm) ; objectif 27 mm f/1,5 et f/2,4 ; stabilisation optique, autofocus à détection de phase

: capteur 12 MP (taille 1/2, 55’’ ; photosites 1,4 µm) ; objectif 27 mm f/1,5 et f/2,4 ; stabilisation optique, autofocus à détection de phase Téléobjectif 2x : capteur 12 MP (taille 1/3, 6’’ ; photosites 1 µm) ; objectif 52 mm f/2,1 ; stabilisation optique

: capteur 12 MP (taille 1/3, 6’’ ; photosites 1 µm) ; objectif 52 mm f/2,1 ; stabilisation optique DepthVision : capteur VGA de type Time of Flight.

Si les trois premiers vous laissent une impression de déjà-vu, c’est tout à fait normal puisqu’ils sont également présents sur le Galaxy S10+. Le quatrième en revanche, est une nouveauté, destinée à améliorer la détection des objets dans la scène à photographier ou à filmer. Cela rappelle beaucoup ce que nous avons rencontré chez la concurrence et notamment sur le P30 Pro de Huawei.

Google Pixel 4 XL

Le Pixel 4 XL est équipé d’un double capteur photo au dos. Le module principal propose une définition de 16 Mpx (ouverture de ƒ/2,4, largeur de pixel de 1 μm), tandis que le second, faisant office de téléobjectif, offre une définition de 12,2 Mpx (ouverture de ƒ/1,7, largeur de pixel de 1,4 μm). Son capteur photo unique prend des clichés époustouflant grâce à des astuces à la sauce intelligence artificielle, reconnaissance d’éléments et down sampling… une technologie que Google maîtrise avec brio puisqu’il reste impressionnant.

Les amateurs de cliché ultra-grand-angle seront quelques peu déçus d’apprendre que le smartphone de Google ne possède aucun capteur dédié. L’appareil photo frontal est équipé d’un unique capteur, alors que le Pixel 3 XL en possédait deux, ce qui constituait l’une de ses principales différences face au Pixel 3. Ce seul capteur à selfie dispose quant à lui d’une définition de 8 Mpx (ouverture de ƒ/2.0, largeur de pixel de 1,22 μm).

Huawei P30 Pro

Le P30 Pro est le premier smartphone de la marque à embarquer un appareil photo quad-objectifs co-conçu avec Leica. Trois d’entre eux captent l’image proprement dite et sont regroupés au sein d’une enclave oblongue. Le quatrième, de type Time of Flight (ToF, soit temps de vol en bon français, détermine la position des objets dans la scène à photographier) et le flash bi-tons sont logés quelques millimètres à droite des trois autres.

Le module principal embarque un capteur 40 Mpxl ainsi qu’un objectif stabilisé 27 mm f/1,6. Le module ultra grand-angle est quant à lui composé d’un capteur 20 Mpxl et d’un objectif 16 mm f/2,2. Enfin le troisième embarque un capteur 8 Mpxl ainsi qu’un zoom optique stabilisé 25-125 mm f/3,4. Oui, vous avez bien lu : il s’agit d’un zoom optique, pas d’un artefact numérique.

OnePlus 7T Pro

Le OnePlus 7T Pro hérite du triple capteur photo de son grand frère avec quelques (très) légers ajustements. Le module est donc composé de :

Grand-angle : 26 mm f/1,6 ; capteur Sony IMX586 48 MP 1/2” (photosites 0,8 µm en 48 MP / 1,6 µm en 12 MP); stabilisation optique

26 mm f/1,6 ; capteur Sony IMX586 48 MP 1/2” (photosites 0,8 µm en 48 MP / 1,6 µm en 12 MP); stabilisation optique Téléobjectif 3x : f/2,4 ; capteur 8 MP (photosites 1 µm); stabilisation optique

f/2,4 ; capteur 8 MP (photosites 1 µm); stabilisation optique Ultra grand-angle (117°) : 17 mm f/2,2 ; capteur 16 MP

OnePlus a surtout amélioré le traitement logiciel avec UltraShot Engine, son algorithme maison. En théorie, cela se traduit par une meilleure gestion des contrejours, des portraits plus précis et des photos de nuit plus qualitatives. Concrètement, dans de bonnes conditions, le OnePlus 7T Pro ne fait pas beaucoup mieux que son prédécesseur, déjà très bon.

iPhone 11 Pro

L’iPhone 11 Pro délivre de l’avis de DxOMark des vidéos meilleures que celles de ses concurrents. L’enregistrement 4K60, le HDR, ainsi que l’« écosystème mobile vidéo » d’Apple qui facilite le transfert, l’édition et le partage de vidéos sur les appareils Apple semble avoir joué en la faveur du smartphone. En alternative, le P30 Pro et le Xiaomi sont des choix comparables dans l’écosystème Android. Le tout nouveau module se compose de trois capteurs :

Grand-angle : 26 mm f/1,8 ; capteur 12 MP 1/2,55” (photosites 1,4 µm); stabilisation optique

26 mm f/1,8 ; capteur 12 MP 1/2,55” (photosites 1,4 µm); stabilisation optique Téléobjectif 2x : 52 mm f/2 ; capteur 12 MP 1/3,4’’ (photosites 1 µm) ; stabilisation optique

52 mm f/2 ; capteur 12 MP 1/3,4’’ (photosites 1 µm) ; stabilisation optique Ultra grand-angle : 13 mm f/2,4 ; capteur 12 MP (photosite 1 µm)

Pour se démarquer de la concurrence, Apple a particulièrement travaillé sur le traitement de l’image. Dans de bonnes conditions de lumière, la différence avec l’iPhone XS ne saute pas vraiment aux yeux. La marque à la Pomme conserve sa patte avec des clichés détaillés, d’excellents contrastes et surtout des couleurs très naturelles. Grâce à Smart HDR, l’iPhone 11 Pro gère très bien les conditions difficiles comme les contre-jours par exemple.

La marque à la pomme propose enfin un mode nuit destiné à l’amélioration de la qualité des clichés en basse lumière. L’intelligence artificielle détermine seule le temps de pause : en main, comptez trois secondes (cinq sur un trépied). Là encore, la firme de Cupertino rattrape son retard sur la concurrence.

Xiaomi Mi Note 10

Alors que la plupart des grands constructeurs adoptent un triple ou quadruple module photo, Xiaomi équipe son Mi Note 10 de cinq capteurs, rien de moins :

Ultra haute résolution : f/1,69 ; champ de vision 82° ; capteur 108 MP 1/1,33” (photosites 1,6 µm) ; stabilisation optique et électronique ; 4-en-1 super Pixel

f/1,69 ; champ de vision 82° ; capteur 108 MP 1/1,33” (photosites 1,6 µm) ; stabilisation optique et électronique ; 4-en-1 super Pixel Téléobjectif 2x : 50 mm f/2 ; capteur 12 MP (photosites 1,4 µm) ; stabilisation optique et électronique

50 mm f/2 ; capteur 12 MP (photosites 1,4 µm) ; stabilisation optique et électronique Téléobjectif 5x : 125 mm f/2 ; capteur 5 MP ; stabilisation optique ; zoom optique x5, zoom hybride x10, zoom numérique x50

125 mm f/2 ; capteur 5 MP ; stabilisation optique ; zoom optique x5, zoom hybride x10, zoom numérique x50 Ultra grand-angle : 13 mm f/2,2 ; champ de vision 117° ; capteur 20 MP 1/2,8’’(photosites 1 µm)

13 mm f/2,2 ; champ de vision 117° ; capteur 20 MP 1/2,8’’(photosites 1 µm) Macro : f/2,4 ; capteur 2 MP 1/5″ (photosites 1.75µm) ; autofocus 2 à 10 cm

Avec cet arsenal de capteurs, Xiaomi opte pour une stratégie à l’opposé de Google et mise sur la polyvalence. Malgré toute sa bonne volonté le constructeur chinois ne parvient pas à atteindre le niveau d’excellence d’un Pixel 4, ni même d’un Pixel 3a vendu 400 euros en début d’année. Néanmoins, le Mi Note 10 reste un très bon photophone.

📱Quels constructeurs proposent les meilleurs smartphones pour la photo ?

Samsung, dont la qualité de ses capteurs photo n’est plus à démontrer mais aussi Huawei grâce à son partenariat avec Leica sont les maîtres dans ce domaine. Même si Apple et Google au fil des ans proposent également des smartphones avec des capteurs photo toujours plus innovants, ils restent quelque peu en retrait face aux deux premiers.

💰Quel est le prix pour un bon photophone ?

En général, ce sont les smartphones premium qui proposent les meilleurs capteurs photos. Il est donc quasi impossible de trouver un smartphone entrée de gamme embarquant un appareil photo performant. Cela dit, si votre budget est limité, vous pouvez vous tourner vers le Google Pixel 3a, qui pour moins de 400 euros reste à ce jour le meilleur photopone du marché.

🤔Qu’est-ce que l’ouverture d’un capteur photo ?

Comme son nom l’indique, il s’agit de la taille de l’ouverture par laquelle la lumière peut entrer dans le capteur photo. L’ouverture est définie en « nombre d’ouverture » ou « ouverture géométrique », les fameux « f/1.7 » que vous lisez çà et là : il s’agit d’un ratio entre la longueur de focale et la taille de l’ouverture de l’objectif.

Ainsi, plus ce nombre est petit, et plus l’ouverture de l’objectif sera grande et capturera le plus de lumière à destination du capteur et de ses pixels. Tout cela résulte en des photographies ayant beaucoup moins de bruits, et pouvant capturer des scènes dans des conditions lumineuses difficiles : avec une ouverture plus grande, il est possible de capturer plus de lumières d’une source faible pour en tirer une meilleure image. C’est pourquoi les performances en basse luminosité sont directement liées à cette ouverture.

Qui plus est, une plus grande ouverture permet également d’avoir un obturateur plus rapide. De ce fait, la capture se faisant plus rapidement, il est possible de prendre une photo d’un sujet en mouvement sans que celui-ci ne soit flou plus facilement. Sur smartphones, cela permet également de contrebalancer les éventuels tremblements de vos mains, en prime de l’utilisation de techniques comme l’OIS ou l’EIS.