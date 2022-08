OnePlus 10T pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Le OnePlus 10T est disponible en précommande depuis le 3 août et en vente à partir du 25 août 2022. Disponible à partir de 729 euros (prix conseillé), découvrez où l’acheter au meilleur prix dans les boutiques en ligne les moins chères.

Après la sortie du OnePlus 10 Pro cette année, le constructeur chinois spécialiste des smartphones aux excellents rapports qualité-prix nous sort son nouveau modèle, le OnePlus 10T. Si le OnePlus 10 Pro se veut être le modèle le plus premium de la gamme, le OnePlus 10T a pour but de proposer les meilleures performances possibles pour un prix plus abordable. C’est donc un modèle très attendu des gamers.

Le OnePlus 10T intègre le dernier SoC Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1, alors que dans le OnePlus 10 Pro on trouve le Snapdragon 8 Gen 1. Les performances sont donc les meilleures possibles, notamment pour les jeux vidéos. Autre point fort de ce modèle, on y retrouve la recharge ultra-rapide 150 W.

💰 ONEPLUS 10T moins cher : Où l'acheter au meilleur prix ?

Le OnePlus 10T est lancé au prix de 729 € pour le modèle 8 Go RAM + 128 Go de stockage. Le modèle avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte quant à lui 829 €. Pour la comparaison, le prix de base du OnePlus 10 Pro est de 919 euros pour la version 8 Go RAM + 128 Go de stockage.

Le OnePlus 10T est disponible en deux coloris : Moonstone Black (noir) et Green Jade (vert). Voici les offres pour acheter le OnePlus 10T au meilleur prix.

📱 Quelle est la fiche technique du ONEPLUS 10T ?

Comme nous l’avons vu dans notre test du OnePlus 10T, le gros point fort de ce modèle est sa puissance avec notamment son SoC dernier cri qui n'est autre que le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, épaulé par 8 ou 16 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Les performances de ce smartphone sont donc ce qui se fait de mieux en ce moment, que ce soit pour les jeux vidéo ou pour toutes les tâches gourmandes en puissance.

Le smartphone dispose d'un écran plat AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraichissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Si ce modèle perd son écran avec bords incurvés, il conserve les caractéristiques principales d’un bon écran pour smartphone.

Niveau photo, le OnePlus 10T se compose de trois capteurs : un grand-angle Sony IMX766 de 50 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP. À l'avant, on retrouve un capteur photo selfie de 16 MP.

Pour terminer, OnePlus a doté son dernier smartphone d’une batterie d’ une capacité de 4800 mAh et de la recharge ultra rapide à 150 W. Vous pouvez ainsi recharger votre smartphone de 1 à 50% en 8 minutes et de 0 à 80% en 16 minutes seulement !

