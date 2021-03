Les OnePlus 9, OnePlus 9 Pro sont disponibles à la précommande en France. Les nouveaux smartphones du constructeur chinois viennent d'être officialisés lors d'une conférence. Le OnePlus 9 Pro sera disponible le 31 mars 2021. Il faudra patienter jusqu'au 26 avril 2021 pour voir arriver son petit frère le OnePlus 9 classique. On fait le point sur les meilleures offres pour acheter les OnePlus 9 au meilleur prix.

💰Précommande OnePlus 9 et 9 Pro : où les acheter au meilleur prix ?

Le OnePlus 9 est vendu à un prix de départ de 719 euros pour la version 8 Go de RAM + 128 Go de stockage et 819 euros pour la version 12 Go de RAM + 256 Go de mémoire. Il sera disponible à partir du 26 avril 2021. De son côté, le OnePlus 9 Pro est vendu à partir de 919 euros (8 Go RAM + 128 Go) ou 999 euros (12 Go + 256 Go). Il sera disponible dès le 31 mars 2021. Vous pouvez cela dit, d'ores et déjà les précommander.

Les boutiques qui vendent le OnePlus 9

Actuellement, ce smartphone peut être précommandé sur les boutiques en ligne suivantes : Amazon, sur le site officiel, Darty et la Fnac.

Les boutiques qui vendent le OnePlus 9 Pro

Actuellement, ce smartphone peut être précommandé sur les boutiques en ligne suivantes : Amazon, le site officiel, Darty et la Fnac.

🎁Bonus de précommande : une paire d'écouteurs OnePlus Buds ou OnePlus Buds Z offerte

Fnac Darty mais aussi le site officiels OnePlus proposent un bonus de précommande : Pour l'achat d'un OnePlus 9 Pro, bénéficiez d'une paire de OnePlus Buds offert, grâce à une remise immédiate de 89,99€ valable sur l'ensemble. Pour l'achat d'un OnePlus 9, c'est une paire de OnePlus Z d'une valeur de 59 € qui vous est offerte.

L'offre est valable jusqu'au 30 mars 2021 inclus pour le OnePlus 9 Pro et jusqu'au 25 avril inclus pour le OnePlus 9 classique. Pour en profiter, vous devez mettre les deux produits au panier. La remise s'appliquera automatiquement.

🤔Quelles différences entre le OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro ?

Voici un tableau récapitulatif des caractéristiques techniques des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R (pas encore dispo). Vous pouvez ainsi facilement vous faire une idée des différences entre les deux smartphones et choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins.

OnePlus 9R OnePlus 9 OnePlus 9 Pro Ecran 6,5”

1080p

Fluid AMOLED

90Hz Display 6,55''

1080p

Fluid AMOLED

120Hz Display 6,67"

1440p

Fluid AMOLED

120Hz Display Chipset Qualcomm Snapdragon 690 (8nm) Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) OS Android 11 + Oxygen OS 11 Android 11 + Oxygen OS 11 Android 11 + Oxygen OS 11 RAM 8Go 8Go / 12 Go 8Go / 12Go Stockage 128Go / 256Go 128Go / 256 Go 128 Go / 256 Go microSD Non Non Non Capteur principal 64 MP + ultra grand-angle ? 50 MP + ultra grand-angle 50 MP + 48 MP + 8 MP + 2 MP Capteur secondaire 16 MP 16 MP 16 MP Batterie 5000 mAh

Charge rapide 30 watts (Warp Charge 30T) 4500 mAh

Charge rapide 30 watts (Warp Charge 30T)

Charge rapide sans fil 30 watts

Charge inversée 5 watts 4500 mAh

Charge rapide 65 watts

Charge sans fil 45W 5G Oui Oui Oui Résistance à l'eau Non Non Oui

Allez-vous craquer pour un des deux smartphones de la gamme des OnePlus 9 ? Au contraire, allez-vous plutôt vous tourner vers la concurrence cette année ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

