Meilleurs smartphones entre 100 € et 200 €

Il est devenu facile de trouver des appareils Android performants, endurants et compatibles 4G entre 100 euros et 200 euros. Ces appareils sont désormais souvent parmi les meilleures ventes des principaux revendeurs, un constat logique tant les configurations embarquées permettent aujourd’hui d’avoir un usage quotidien confortable sans pour autant se ruiner. Découvrez notre sélection des meilleurs smartphones entre 100 euros et 200 euros en 2020.

Vous souhaitez changer de smartphone mais n’êtes pas prêt à y mettre plus de 200 € ? Vous êtes au bon endroit. Voici notre guide d’achat des smartphones Android pas cher avec un prix situé entre 100 € et 200 €. Ils offrent les meilleurs rapports qualité-prix du moment dans cette catégorie, et ce, sans sacrifier sur l’expérience utilisateur pour autant. Les smartphones de cette sélection sont tous des appareils récents, ou plus anciens mais dont le prix a considérablement baissé au fil des mois. Ils sont capables de répondre à l’ensemble de vos besoins pour un tarif plancher.

Quel critère compte le plus pour vous ? Tenez-vous à tout prix à disposer de la 4G la plus rapide, d’une forte autonomie ou cherchez-vous avant tout ou un smartphone performant ? Quel est votre constructeur préféré ? Quelles que soient vos priorités, notre sélection des téléphones Android pas chers est là pour vous aiguiller dans votre choix et vous aider à prendre la meilleure décision avant d’acheter.

Xiaomi Redmi Note 8T

Le Xiaomi Redmi Note 8T est l’équivalent international du Redmi Note 8 standard sorti uniquement en Chine. Cette version est équipée d’une puce NFC et prend en charge toutes les fréquences utilisées en France, y compris le 700 mhz (B28) et 800 mhz (B20). Le smartphone arbore un écran 6.3″ de définition Full HD+, une batterie de 4000 mAh, lui assurant une autonomie longue durée. On y retrouve par ailleurs un processeur Qualcomm Snapdragon 665 Octo-Core cadencé à 2.0 GHz couplé à 4 Go de RAM.

Enfin, coté photo, le Redmi Note 8T est équipé d’une caméra à quatre capteurs 48+8+2+2 MP qui vous permet de prendre des photos de haute résolution. Proposé sous la barre des 200 euros, il s’agit tout simplement du smartphone proposant le meilleur rapport qualité prix du moment.

Xiaomi Mi A3



La gamme Mi A de Xiaomi n’est plus à présenter. Elle est depuis quelques années plébiscitée pour son excellent rapport qualité prix. Le Mi A 3 est le plus récent des modèles de la ligne. Il est équipé d’un SoC Snapdragon 665 couplé à 4 Go de mémoire vive avec deux options de stockage : 64 et 128 Go extensibles grâce à la présence d’un port microSD. L’autonomie est l’un des grands atouts du Xiaomi Mi A3 qui est équipé d’une grosse batterie de 4030 mAh. Le smartphone offre une charge rapide jusqu’à 18W via USB Type-C.

Pour la partie photo, il est équipé d’un triple capteur avec un objectif principal de 48MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Pour les selfies, il propose un objectif de 32 MP. Enfin, il embarque un écran Super AMOLED de 6 pouces en HD, une définition suffisante pour un affichage plutôt confortable.

Realme 5 Pro

Le Realme 5 Pro est le challenger ultime de Xiaomi sur le segment à cheval entre l’entrée et le milieu de gamme en France. Il est équipé d’un SoC Snapdragon 712 épaulé par 4 ou 8 Go de mémoire vive avec une capacité de stockage allant jusqu’à 256 Go. Son écran IPS LCD est d’une diagonale de 6,3 pouces en définition Full HD+. Le Realme 5 Pro dispose d’un port USB-C et embarque un quadruple capteur dont un module Sony IMX586 de 48 mégapixels.

Les trois autres capteurs sont des modules de 8 mégapixels (ultra grand-angle) et de 2 MP + 2 MP (profondeur + macro). A l’avant, on retrouve un capteur de 16 MP pour les selfies. Cerise sur le gâteau, le Realme 5 Pro propose une prise Jack, un port micro SD, mais aussi une charge rapide VOOC 3.0 de 20 W qui permet de gagner 50% de charge en 30 minutes.

Asus Zenfone Max Pro M2

Le smartphone Asus Zenfone Max M2 est l’un des plus endurant du marché en terme d’autonomie. Il est équipé d’une batterie de 5000 mAh promettant plusieurs jours d’autonomie. Ce dernier propose un SoC Snapdragon 660 et arbore un grand écran IPS LCD de 6,3 pouces en définition Full HD+. Deux variantes sont proposées par le constructeur avec 4 et 6 Go de RAM et 32 et 64 Go de mémoire interne. C’est la variante avec 64 Go qui a été retenue pour notre sélection.

L’appareil photo principal est composé d’un double capteur photo de 12 + 5 MP, l’enregistrement de vidéo en 4K à 30 fps est également possible. Pour les selfies, les utilisateurs pourront compter sur un capteur de 13 MP équipé d’un flash LED. La coque du Asus ZenFone Max Pro M2 est fait d’un plastique brillant contrairement à l’aluminium sur le modèle précédent. Le résultat reste néanmoins agréable pour les yeux et le capteur d’empreintes est situé au dos du smartphone. Pour la partie OS, Asus propose une version stock d’Android 9 Pie, ce qui permet aux utilisateurs de profiter d’une expérience pure de l’OS.

Nokia 4.2

Le Nokia 4.2 est l’actuel porte-étendard de l’entrée de gamme chez le constructeur finlandais. Il arbore un design plutôt classique avec un écran au format 19:9 affichant une encoche en forme de goûte et est habillé d’une coque en verre. Le Nokia 4.2 est animé par un SoC Snapdragon 439 épaulé par 2 ou 3 Go de RAM et une capacité de stockage de 16/32 Go. L’écran LCD est d’une diagonale de 5,7 pouces pour une définition HD+ de 1520 x 720 pixels.

Pour la partie photo, vous disposez d’un double capteur de 13 + 2 MP (TOF) et d’un module de 8 MP pour le selfies. Le smartphone est alimenté par une batterie de 3000 mAh assez confortable au vu de la définition limitée de l’écran et des autres composants peu énergivores.

Samsung Galaxy A10s

Le Samsung Galaxy A10s de Samsung est un smartphone entrée de gamme disponible sous la barre des 200 euros. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une version améliorée du Galaxy A10. Au programme, on retrouve pour la partie affichage un écran Infinity-V (encoche en V prenant la forme d’une goutte d’eau) de 6,2 pouces avec définition HD+ 1080p et ratio 19:9.

Coté hardware, il embarque un SoC MT6762 Helio P22 couplé à 2 ou 3 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’à 512 Go via microSD). L’autonomie est assurée par une batterie d’une capacité de 4000 mAh. L’autonomie est donc l’un des principaux arguments de ce mobile. Enfin, côté photo, vous avez droit à un double de capteur 13 MP avec ouverture f/1.8 + 2 MP ouverture f/2.4 pour. Pour les selfies, on retrouve un module de 8 MP. Le tout est appuyé par l’interface One UI basée sur Android 9 Pie.

Huawei P Smart 2019

Le Huawei P Smart 2019 est un téléphone plutôt équilibré et dont le prix a rapidement baissé, ce qui en fait une bonne alternative pour les petits budgets. Il remplit toutes les missions qui lui sont confiées tant qu’on ne lui en demande pas trop. Son SoC Kirin 710 n’offre pas contre pas autant de garanties qu’un Snapdragon 710, mais lui reprocher est un peu faire du zèle étant donné le prix auquel il est disponible aujourd’hui.

Ce n’est par contre pas un formidable photophone, l’appareil a du mal dans les conditions de basse luminosité notamment. Niveau écran et design, rien à dire, il fait parfaitement le travail. Son écran LCD est d’une diagonale de 6

Quels constructeurs proposent les meilleurs smartphones entre 100 € et 200 € ?

Parmi les constructeurs de confiance qui proposent des smartphones avec un excellent rapport qualité prix, on peut citer Xiaomi, Samsung ou bien encore Honor. Realme émerge comme un nouveau constructeur de poids sur ce segment et propose notamment le très bon Realme 5 Pro sous la barre des 200 €. Le Xiaomi Redmi Note 8T pour moins de 200 € ou bien le Samsung Galaxy A10s sont d’excellents smartphones même si le premier le surpasse sur un grand nombre de points.

Quelles concessions faire dans cette gamme de prix ?

Tout comme les smartphones à moins de 100 €, vous pouvez faire une croix dans la plupart des cas sur la recharge sans fil et l’étanchéité. Cela dit, dans cette gamme de prix, des fonctionnalités très appréciables telles que la recharge rapide et l’intégration du lecteur d'empreintes ou encore l’USB-C sont de la partie sur certains modèles.

Les composants qu’intègrent les appareils comme les processeurs, la RAM ou bien encore l’espace de stockage sont logiquement meilleurs et poussés vers le haut, sans atteindre les sommets. Vous pourrez sans grand mal faire tourner la plupart des applications, profiter de la navigation web ou visionner des vidéos sans ralentissement.

Concernant le jeu, vous pourrez également vous y adonner, avec certaines limites pour ceux nécessitant des ressources graphiques 3D élevées. La qualité des matériaux n’est pas celles que l’on retrouve sur les smartphones plus haut de gamme et il faudra la plupart du temps se contenter du plastique, et dans certains cas du verre et de l’aluminium.