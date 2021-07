Précommande OnePlus Nord 2 pas cher : où l’acheter au meilleur prix

Le OnePlus Nord 2, nouveau smartphone du constructeur chinois est disponible à la précommande. Si vous souhaitez le recevoir le jour de sa sortie prévue le mercredi 28 juillet 2021, vous pouvez d'ores et déjà le réserver auprès de quelques enseignes en ligne. On fait le point sur les meilleures offres pour acheter le OnePlus Nord 2 au meilleur prix du marché.

Précommande OnePlus Nord 2 : où l'acheter au prix le plus bas ?

Le OnePlus Nord 2 a été dévoilé le 22 juillet 2021. Le nouveau smartphone milieu de gamme fait place à son prédécesseur, le OnePlus Nord. Son prix est de 399 €. L'ensemble des commerçants le proposent d'ores et déjà à la précommande avec une date de disponibilité le mercredi 28 juillet. Le smartphone se décline en deux configurations :

OnePlus Nord 2 avec 8 Go de RAM + 128 Go de stockage à 399 €

OnePlus Nord 2 avec 12 Go de RAM + 256 Go de stockage à 499 €

Pour la précommande du smartphone, vous bénéficier de quelques bonus en prime. Chez Orange, Sosh, la Fnac et Darty par exemple, vous avez droit à une paire d'écouteurs OnePlus Buds Z offerte. Sur le site officiel, c'est un kit Stadia Premiere Edition qui vous est offert.

Quelle fiche technique pour le OnePlus Nord 2 ?

Le nouveau OnePlus Nord 2 embarque un processeur MediaTek Dimensity 1200 AI. Une première sur un smartphone OnePlus. Le constructeur nous promet que ce dernier est aussi puissant qu’un Snapdragon 865. Pour le reste, nous remarquons un meilleur module photo (avec un capteur principal de 50 mégapixels) ainsi qu’une recharge rapide de 65 Watts.

Le OnePlus Nord 2 tourne sous Android 11 avec l'une des meilleures surcouche logicielle du marché, OxygenOS 11.3. Il ne dispose pas de port microSD, un détail important à prendre en compte notamment si vous souhaitez stocker plein de choses sur votre smartphone.

On retrouve un écran AMOLED Full HD+ de 6,43 pouces. Il prend en charge les espaces colorimétriques sRGB et Display P3 en plus d'offrir un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une compatibilité du HDR10+.

La batterie a elle aussi été améliorée, puisqu’elle est désormais de 4500 mAh en plus d'être compatible charge rapide 65W. Une fonctionnalité fort appréciable, généralement réservée aux modèles les plus premiums. Le scanner d'empreintes digitales est situé sous l'écran. Pas de certification d'étanchéité en revanche. Voici la fiche technique du OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord Ecran 6,44"

AMOLED

90 Hz

2400 x 1080 pixels

20:9 ratio

Gorilla Glass 5 Chipset MediaTek Dimensity 1200 AI OS Android 11 + OxygenOS 11.3 RAM 8/ 12 Go Stockage 128/256 Go microSD non Capteur principal Principal : 50 Mp

Ultra grand angle : 8 Mp

Monochrome : 2 Mp Capteur selfie 32 MP Batterie 4500 mAh

Recharge 65W 5G Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau Non

Notre test vidéo du OnePlus Nord 2