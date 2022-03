Précommande Xiaomi 12 et 12 Pro : où les acheter au meilleur prix ?

La série Xiaomi 12 fait ses débuts en France et se compose de deux modèles haut de gamme : les Xiaomi 12 et 12 Pro. La marque propose également une variante 12X avec une fiche technique allégée, mais pour le moment elle n'est pas disponible en France. On vous donne tous les détails sur les Xiaomi 12 et 12 Pro et notamment où les précommander au meilleur prix.

La nouvelle génération des smartphones haut de gamme de Xiaomi est enfin disponible. La série Xiaomi 12 (et non Xiaomi Mi 12) prend la relève avec plusieurs améliorations sous le capot. La marque a lancé deux modèles en France : les Xiaomi 12 et et Xiaomi 12 Pro. Ils appartiennent à la même famille et ont plusieurs points en commun, mais chacun vise une cible bien précise avec des différences sur le papier, mais aussi au niveau tarifaire.

Le Xiaomi 12 est la version standard. Il embarque la toute dernière génération des puces haut de gamme de Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 1 gravé en 4 nm. Le modèle évolue dans la catégorie des meilleurs smartphones Android du marché. Comme d'habitude, la version Pro dispose de quelques atouts supplémentaires et s'adressent à ceux qui recherchent le meilleur de la gamme.

Xiaomi Mi 12 et 12 Pro : sur quelles boutiques les acheter au meilleur prix ?

Les Xiaomi 12 5G et 12 Pro 5G sont disponibles à la précommande du 17 au 28 mars 2022 aux prix respectifs de 899,90 € et 1099,90 €. Ils sont proposés dans une unique version de 8/256 Go pour le 12 et 12/256 Go pour le 12 Pro. Bonne nouvelle, pour toute précommande de l'un des deux modèles, la marque vous offre une montre connectée Xiaomi Watch S1 d'une valeur de 269€.

Les deux smartphones reviennent théoriquement à 630,90 € et 830,90 € respectivement. Cette offre de précommande est disponible chez Orange, Sosh, Bouygues Télécom, SFR, Fnac / Darty, Boulanger, E.Leclerc, Cdiscount, Rue du Commerce, ou encore sur le site officiel Mi.com.

Quelle est la fiche technique du Xiaomi 12 et du 12 Pro ?

Les deux smartphones sont construits autour du même processeur : le SoC Snapdragon 8 Gen 1 épaulé par 8 Go de RAM et 256Go de stockage pour le Xiaomi 12 et 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour le Xiaomi 12 Pro. En dehors de cette base commune, ils sont assez différents sur le papier. Le Xiaomi 12 dispose d'un écran AMOLED de 6,28 pouces en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels).

Le Xiaomi 12 Pro quant à lui dispose d'un écran AMOLED LTPO de 6,73 pouces en définition 3200 x 1440 pixels. Les deux modèles profitent par ailleurs d'un taux de rafraichissement variable de 120 Hz avec compatibilité Dolby Vision et HDR10+. Pour la partie photo, la version Pro dispose de trois capteurs de 50 MP chacun (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif). La version standard dispose aussi de trois capteurs : 50 MP grand-angle, 13 MP ultra grand-angle et 5 MP macro.

Pour ce qui est de la batterie, le Xiaomi 12 Pro dont voici notre test embarque un accumulateur Li-Po de 4600 mAh compatible avec une charge rapide impressionnante de 120W. Celle-ci lui permet de se charger intégralement en 18 minutes à peine. La recharge sans fil du smartphone est d'une capacité de 50W et enfin, la recharge sans fil inversée est aussi de la partie et elle est d'une puissance de 10W.

Le Xiaomi 12 standard dispose d'une batterie de 4500 mAh avec quasiment les mêmes caractéristiques de recharge que la version Pro. Sauf pour la recharge rapide filaire qui est d'une puissance de 67W. Celle-ci permet de charger intégralement le smartphone en 39 minutes chrono. Ça reste très rapide comme temps de charge.