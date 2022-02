Précommande Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra : où les acheter au meilleur prix ?

Les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra sont disponibles à la précommande ! Les smartphones 2022 de Samsung sont très proches de leurs prédécesseurs. Si vous envisagez d'acquérir un des trois appareils, nous vous proposons ici les meilleures offres du moment pour savoir où acheter un Galaxy S22 au meilleur prix.

💰Où acheter le Galaxy S22 au prix le moins cher ?

Dévoilé lors de la conférence Unpacked, le Samsung Galaxy S22 est le plus abordable des trois smartphones. Il est en effet proposé au tarif de départ de 859 € dans sa variante 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pour se procurer la variante avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, il faut débourser 909 €, soit 50 euros en plus. Les précommandes sont ouvertes du 9 février au 10 mars pour une disponibilité le 11 mars. Récapitulons :

Galaxy S22 (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 859 €

Galaxy S22 (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 909 €

Concernant sa fiche technique, le Galaxy S22 arbore un écran de 6;1 pouces de définition FHD+ 2400 x 1080 pixels avec une fréquence de rafraîchissement variable jusqu'à 120 Hz. Pour le reste, on retrouve le Soc Exynos 2200, gravé en 4 nm épaulé par 8 Go de mémoire RAM. Tout comme le S21 de l'an dernier, le smartphone est en outre compatible 5G et propose deux capacité de stockage : 128 ou 256 Go.

Son autonomie est confiée à une batterie d'une capacité de 3 700 mAh compatible charge rapide 25 W. Pour la photo, on a un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels (12,12 et 64 sur le S21). Le S22 Ultra reprend lui le module du S21 Ultra (avec son capteur principal de 108 mégapixels), mais propose cette fois deux zooms optiques : X3 et X10. Enfin, également de la partie, un lecteur d’empreinte ultrasonique, un double haut-parleur AKG et une certification pour l'étanchéité.

Cliquez ici pour l'acheter sur Samsung

Cliquez ici pour l'acheter sur Amazon

Cliquez ici pour l'acheter sur Boulanger

Cliquez ici pour l'acheter sur Cdiscount

Cliquez ici pour l'acheter sur Darty

Cliquez ici pour l'acheter sur la Fnac

Cliquez ici pour l'acheter sur Rue du Commerce

💰Où acheter le Galaxy S22+ au prix le moins cher ?

Passons à présent au Samsung Galaxy S22+. Coté prix, ce modèle est proposé 200 euros plus cher que la version standard. Il est ainsi disponible au tarif de 1 059 € dans sa variante avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Comme pour le Galaxy S22, il faut ajouter 50 € à la facture pour s'équiper du modèle qui dispose de 256 Go de stockage interne. Les précommandes sont ouvertes du 9 février au 10 mars pour une disponibilité le 11 mars. Récapitulons :

Galaxy S22+ (8 Go de RAM/128 Go de stockage) : 1 059 €

Galaxy S22+ (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1 109 €

Le Galaxy S22+ propose à quelques différences près, les mêmes éléments. La seule différence réside dans la taille de l’écran (6,1 pouces et 6,6 pouces) ainsi qu’au niveau de la batterie (3 700 mAh et 4000 mAh). Le S22+ profite également de la recharge rapide de 45 Watts, contre 25 Watts pour le S22 classique. Pour le reste, les deux smartphones sont identiques à tel point qu'il est difficile visuellement de les différencier.

Cliquez ici pour l'acheter sur Samsung

Cliquez ici pour l'acheter sur Amazon

Cliquez ici pour l'acheter sur Boulanger

Cliquez ici pour l'acheter sur Cdiscount

Cliquez ici pour l'acheter sur Darty

Cliquez ici pour l'acheter sur la Fnac

Cliquez ici pour l'acheter sur Rue du Commerce

💰Où acheter le Galaxy S22 Ultra au prix le moins cher ?

On termine avec le modèle le plus haut de gamme, le Galaxy S22 Ultra qui se démarque clairement des deux autres modèles. Le terminal est proposé dans trois variantes avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de mémoire interne. Rappelons que les Galaxy S22 sont dépourvus de slot microSD et qu'il faut donc prendre en compte cet élément important avant l'achat. Les précommandes sont ouvertes du 9 février au 24 février pour une disponibilité le 25 février. On récapitule :

Galaxy S22 Ultra (8 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1 259 €

Galaxy S22 Ultra (12 Go de RAM/256 Go de stockage) : 1 359 €

Galaxy S22 Ultra (12 Go de RAM/512 Go de stockage) : 1 459 €

Avec son stylet intégré dans sa carcasse, le Galaxy S22 Ultra adopte une direction intéressante et reprend le flambeau de la gamme Note. Concernant son écran, ce dernier est bien plus imposant que celui de S22 et S22+ avec une diagonale de 6,8 pouces avec une définition supérieure WQHD+ de 3200 x 1440 pixels et une fréquence de rafraîchissement variable de 120 Hz.

Pour la partie photo, on retrouve un grand angle de 108 MP f / 1,8, un ultra grand angle f / 2,2 de 12 MP, un Téléobjectif Zoom optique X10 f / 4,2 de 10 MP, un Zoom optique X3 f / 2,4 de 10 MP, u Autofocus laser ainsi qu'un capteur selfie de 40MP. Enfin, pour la partie logicielle, nous avons sur tous les modèles de S22 Android 12 avec la surcouche One UI 4.1 de Samsung et tous les smartphones sont d'entrée de jeu compatibles avec le réseau 5G.

Cliquez ici pour l'acheter sur Samsung

Cliquez ici pour l'acheter sur Amazon

Cliquez ici pour l'acheter sur Boulanger

Cliquez ici pour l'acheter sur Cdiscount

Cliquez ici pour l'acheter sur Darty

Cliquez ici pour l'acheter sur la Fnac

Cliquez ici pour l'acheter sur Rue du Commerce

🎁Bonus de précommande Galaxy S22

Pour la précommande des nouveaux Galaxy S22, vous pouvez bénéficier d'un bonus donnant droit à une paire de Galaxy Buds Pro offerte ainsi que 100 € de bonus de reprise via formulaire pour les S22 et S22+ et 150 € pour le S22 Ultra. La date de validité des offres est différente selon les modèles. Les voici ci-dessous :

Galaxy S22 et S22+ du 9 février au 10 mars 2022 : 100 € de bonus reprise + une paire d'écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro offerte

: 100 € de bonus reprise + une paire d'écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro offerte Galaxy S22 Ultra du 9 au 24 février 2022 : 150 € de bonus reprise + une paire d'écouteurs sans fil Galaxy Buds Pro offerte

L'offre est valable chez l'ensemble des commerçants français (hors Samsung Shop FR), tels que Amazon France, Fnac, Darty, Cdiscount et certains opérateurs comme Bouygues Telecom, Orange, SFR ou Free.

Accéder au formulaire de l'offre S22 / S22+

Accéder au formulaire de l'offre S22 Ultra

🤔Quelles différences entre les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra ?

Afin que vous puissiez vous faire une idée des différences entre les Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra de Samsung, nous vous proposons ci-dessous un tableau comparatif de leur fiche technique. Vous pouvez ainsi visualiser rapidement les caractéristiques de chaque smartphone et faire votre choix plus facilement. Pour terminer et en attendant un test complet par la rédaction de chaque modèle, nous vous invitons à découvrir notre prise en main des Galaxy S22.