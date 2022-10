Précommande Google Pixel 7 et 7 Pro : où les acheter au meilleur prix ?

Un an après le Google Pixel 6, le géant américain officialise la sortie de nouveaux smartphones ce jeudi 6 octobre 2022. Tout comme le Pixel Watch, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront disponibles le 13 octobre. Pour en profiter au plus vite, vous pouvez d’ores et déjà les précommander . Voici où acheter les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro au meilleur prix.

Google Pixel 7 et 7 Pro : où acheter le smartphone moins cher ?

À l’occasion de sa conférence Made by Google, la firme de Mountain View a annoncé la sortie des Pixel Watch, Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Si les nouveautés techniques ne sont pas légion, les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro apportent quelques améliorations non négligeables aux Pixel 6 et 6 Pro. Vous pouvez dès à présent les précommander sans avoir à attendre leur sortie en magasin prévue le 13 octobre. Le smartphone Google Pixel 7 est à 649 € pour sa version 128 Go ou 749 € pour celle de 256 Go. Le Google Pixel 7 Pro est à 899 € pour sa version 128 Go ou 999 € pour celle de 256 Go.

Précommander le Google Pixel 7 à partir de 649 €

Précommander le Google Pixel 7 Pro à partir de 899 €

Les opérateurs mobiles font également des offres pour les précommandes des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. C'est par exemple le cas de Red by SFR qui, du 6 au 12 octobre 2022, fait une offre de lancement en proposant le Google Pixel 7 avec les Pixels buds Pro offerts et le Pixel 7 Pro avec la montre connectée Google Pixel Watch offerte. De même, Bouygues Telecom propose une offre de lancement valable jusqu'au 17 octobre 2022 : pour l'achat d'un Pixel 7, les écouteurs Google Pixel Buds Pro sont offerts et pour l'achat d'un Pixel 7 Pro, c'est la montre connectée Google Pixel Watch qui est offerte.

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont équipés du processeur Google Tensor nouvelle génération, le Tensor G2 fabriqué par Samsung. Ces nouveaux modèles bénéficient ainsi de performances améliorées par rapport au SoC première génération des Pixel 6 et 6 pro.

Le bloc photo du Pixel 7 est peu ou prou similaire au Pixel 6 avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. En revanche, le Pixel 7 Pro embarque, en plus des deux capteurs du Pixel 7, un nouveau téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x (contre seulement 4x sur le Pixel 6 Pro).

Les Pixel 7 et 7 Pro sont dotés d'Android 13. Google promet au minimum trois années de mises à jour de fonctionnalités (Android 14, Android 15 et Android 16) ainsi que cinq ans de correctifs de sécurité.

