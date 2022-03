Précommande Oppo Find X5, Pro et Lite : où les acheter au meilleur prix ?

Les nouveaux smartphones Oppo de la gamme Find sont disponible en précommande. L'ensemble des enseignes en ligne permettent de réserver dès à présent les Oppo Find X5, Find X5 Lite et Find X5 Pro. Voici où acheter ces smartphones au meilleur prix du marché.

💰Où acheter le Oppo Find X5 au prix le plus bas ?

Le Oppo Find X5 est disponible au prix de départ de 999 €. Ce dernier se positionne entre le X5 Lite, le plus abordable de la gamme et le Find X5 Pro, le plus haut de gamme. Pour sa précommande, vous avez un pack comprenant plusieurs accessoires. Ce dernier se compose d'une paire d'écouteurs OPPO Enco X, d’une OPPO Watch Free et d’une coque Kevlar. Le tout à une valeur commerciale de 299,97 €. Plutôt pas mal donc si vous souhaitez le précommander.

Oppo Find X5 au meilleur prix Fnac 999€ Découvrir l'offre

Darty 999€ Découvrir l'offre

Boulanger 999€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 1047.7€ Découvrir l'offre

Rakuten 1381.9€ Découvrir l'offre

💰Où acheter le Oppo Find X5 Lite au prix le plus bas ?

Le Oppo Find X5 Lite est quant à lui le plus abordable des smartphones de cette nouvelle gamme. Il est disponible au prix de 499 €. Le terminal intègre un SoC Dimensity 900 5G de MediaTek gravé en 6nm, une batterie de 4500 mAh compatible charge rapide filaire 65W et ne lésine pas sur les autres caractéristiques techniques. Il sera comme les deux autres modèles, officiellement disponible en France le 24 mars prochain. Pas de bonus de précommande sur ce modèle.

Oppo Find X5 Lite au meilleur prix Fnac 499€ Découvrir l'offre

Darty 499€ Découvrir l'offre

Boulanger 499€ Découvrir l'offre

Cdiscount 499.9€ Découvrir l'offre

💰Où acheter le Oppo Find X5 Pro au prix le plus bas ?

Enfin, le très haut de gamme de cette année chez Oppo, c'est le Find X5 Pro. Le smartphone est proposé au prix de 1299 €. Aussi, pour les personnes qui le précommandent, un pack bonus est offert. Ce dernier comprend une paire d’écouteurs OPPO Enco X, une OPPO Watch Free, d’une coque de protection Kevlar et d’un chargeur à induction AirVOOC. Le tout à une valeur de 379,96 €. Vous bénéficiez donc de pas mal de cadeaux si vous le précommander maintenant.

Oppo Find X5 Pro au meilleur prix Fnac 1299€ Découvrir l'offre

Darty 1299€ Découvrir l'offre

Boulanger 1299€ Découvrir l'offre

Cdiscount 1299.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 1356.64€ Découvrir l'offre

Rakuten 1664.11€ Découvrir l'offre Plus d'offres

🆚Quelles différences entre les trois modèles Oppo Find X5 ?

Le première différence entre les trois modèles, c'est tout d'abord le prix. Le Oppo Find X5 Lite est à 499 €, le Find X5 à 999 € et le Find X5 Pro à 1299 €. De quoi satisfaire pratiquement tous les budgets. Ensuite, les smartphones proposent tous une taille d'écran différente. Sur le X5 Lite, on a droit à une dalle de 6,43″, quand le Find X5 embarque un écran légèrement plus grand de 6,5″. Le Find X5 Pro est quant à lui doté d'une dalle de 6,7″.

Ensuite, sous le capot, on note également quelques différences. Le X5 Lite embarque un processeur MediaTek Dimensity 900, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie de 4500 mAh, charge 65 W. Le Oppo X5 intègre un SoC Qualcomm Snapdragon 888, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie de 4800 mAh, charge 85 W. Enfin, le Find X5 Pro est doté du dernier Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, batterie 5000 mAh, charge 85 W. Le Oppo Find X arbore une coque arrière en céramique, tandis que le Find X5 a un arrière en verre.

Coté photo, le Find X5 emprunte quelques fonctionnalités du Find X5 Pro, sans pour autant lui voler la vedette. On a donc un capteur principal de 50 MP mais pas la lentille en verre, ni la stabilisation optique 5-axes, ou encore le capteur frontal Sony IX709. Le capteur ultra grand angle est aussi de 50 MP mais n'intègre pas de lentille freeform anti-distorsion. Enfin, le téléobjectif de 13 MP est identique.

Lire aussi : Meilleurs smartphones Oppo : quel modèle acheter ?