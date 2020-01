Où acheter les Huawei P30, P30 Pro pas cher : les meilleures offres

Les smartphones Huawei P30 et P30 Pro ont été présentés le 26 mars 2019 lors d’une conférence à Paris. Se plaçant en concurrent direct du Samsung Galaxy S10e, la variante standard du Huawei P30 avec 128 Go de stockage est disponible à un prix de départ de 799 €. La variante 128 Go du P30 Pro, est quand à elle, proposée à 999 €. La version la plus poussée avec 256 Go de mémoire interne est à 1099 €. On vous dit ici ou les acheter au meilleur prix.

Les bons plans pour acheter un Huawei P30 ou P30 Pro au prix le moins cher

Le P30 est au meilleur prix du côté d’Amazon et Cdiscount qui le proposent tous en vente flash pour 499 € et le P30 Pro du côté de Rue du Commerce qui le propose à 629 €.

Les points forts des Huawei P30 ou P30 Pro

Les Huawei P30 et P30 Pro sont d’excellents photophones. Le P30 dispose d’une caméra arrière avec triple capteur 40 mp, 16 mp et 8mp ainsi qu’une caméra avant de 32mp. Avec cette nouvelle génération de mobiles de la gamme P, Huawei met clairement le paquet sur la photo. D’ailleurs, le P30 Pro est le meilleur photophone selon DxOMark avec une note générale de 112 (119 en photo et 97 en vidéo). Il détrône en la matière son prédécesseur, le P20 Pro. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test du Huawei P30 Pro, qui nous a vraiment bluffé.

Même si le P30 est dépourvu du capteur ToF, il reste tout de même un excellent photophone. Avec une batterie de 3 650 mAh, il assure une autonomie très correcte. Le P30 Pro propose lui une batterie de 4200 mAh ce qui d’après Huawei lui confère une autonomie de plus de deux jours. Les deux smartphones intègre le Soc Kirin 980, 6 Go de RAM pour la version standard contre 8 Go pour la version Pro.

Les différences entre le Huawei P20 et P30

Coté affichage, on passe d’un écran LTPS IPS LCD de 5,8″ sur le P20 à un écran OLED 6,1″. Une réelle amélioration donc au niveau de la qualité des images avec notamment un affichage des noirs aussi profonds, sans quelconque fuite de lumière liée au rétroéclairage – un problème propre à la technologie LCD.

Coté performances, le P30 embarque le SoC Kirin 980 et est donc forcément meilleur, d’abord à cause de la finesse de gravure du SoC : 7nm permet d’améliorer les performances aussi bien en termes de puissance de calcul que d’efficacité énergétique. Côté RAM, néanmoins, il faut se contenter de 4 Go sur un P20 lorsque l’on peut avoir accès jusqu’à 8 Go sur un P30.

Coté stockage interne, même si les 128 Go du P20 donne pas mal d’espace de stockage, certains utilisateurs se sentiront vite limités. Un point quelque peu aggravé par l’absence de possibilité d’étendre la mémoire de stockage faute d'emplacement pour cartes mémoire. A contrario, le P30 en plus d’offrir 128 Go ou 256 Go de stockage interne, propose un slot pour cartes mémoires NM Card, un nouveau format propriétaire lancé par Huawei.

Coté autonomie, les deux smartphones proposent la même recharge rapide 22,5 W avec une batterie qui passe de 3400 mAh à 3650 mAh. Une petite évolution donc à ce niveau là, qui ne devrait pas se faire ressentir puisque le P30 avec son écran OLED (souvent moins énergivores que leurs équivalents LCD), et son nouveau SoC Kirin 980 gravé en 7nm sont des indices plutôt rassurants.

Les différences entre le Huawei P20 Pro et P30 Pro

Coté design, le P30 Pro dispose d’une encoche sous la forme d’une goutte d’eau alors que le P20 Pro arbore une encoche un peu plus large. Coté hardware, le P30 Pro embarque le processeur HiSilicon Kirin 980, le contre un Kirin 970 pour le Huawei P20 Pro. D’après le constructeur, ce SoC Kirin 980 est 37% plus rapide que le Kirin 970 et 58% plus efficace énergiquement.

Le P30 Pro est équipé d’un solt pour cartes mémoires NM Card alors que le Huawei P20 Pro en ce qui le concerne ne dispose pas de slot microSD, un point qui pourrait faire la différence pour certains utilisateurs. Pour la partie photo, DxOMark classe le Huawei P30 Pro devant le le P20 Pro avec une note totale de 112 contre 109 pour ce dernier.

Du coté de la capacité de la batterie, on a respectivement 3650 mAh pour le P30 et 4200 mAh pour le P30 Pro. Le P30 a une recharge rapide de 22,5W tandis que le P30 Pro propose une recharge rapide SuperCharge de 40W ( 0% à 70% en 30 minutes, charge complète en une heure). Si votre budget actuel ne vous permet pas d’acquérir un P30 ou P30 Pro, vous pouvez toujours vous tourner vers le P20 ou P20 Pro qui restent d’excellents smartphone même en 2019.