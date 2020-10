Précommande Huawei Mate 40 Pro : où l’acheter au meilleur prix ?

La précommande Huawei Mate 40 Pro est ouverte ! Les personnes désirant se procurer le nouveau smartphone haut de gamme de Huawei le jour de sa sortie prévue le 12 novembre 2020 doivent se tourner vers les enseignes telle qu'Amazon, Boulanger, Cdiscount, Darty, la Fnac ou bien auprès des opérateurs mobiles français. On fait le point sur les offres qui permettent d'acheter le Huawei Mate 40 Pro au meilleur prix.

💰Où précommander le Huawei Mate 40 Pro sur internet ?

Officialisé le jeudi 22 octobre 2020, le Huawei Mate 40 Pro est disponible en précommande au prix de 1 119 € sur Amazon, Boulanger, Cdiscount, Darty et la Fnac. Il débarquera dans l'Hexagone le 12 novembre 2020. AU niveau du coloris, vous avez le choix entre le noir et le mystic silver.

De plus, pour toute précommande du Huawei Mate 40 Pro, une paire d'écouteurs sans fil Huawei FreeBuds Pro est offerte (valeur 199 €). Les FreeBuds Pro disposent d'une autonomie d'environ 4 heures en appels vocaux et 7 heures en écoute musicale en continu, ce grâce à une seule charge de seulement 40 minutes. Chaque oreillette possède trois microphones équipés de la technologie de réduction du bruit d'appel, qui permet l'annulation du bruit de fond et des bruits environnants jusqu'à 40 dB.

💰Quel opérateur mobile propose le Huawei Mate 40 Pro en précommande ?

Les opérateurs mobile proposent également le Huawei Mate 40 Pro au même tarif que les enseignes ci-dessus. Cependant, si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas sortir dans l'immédiat 1200 euros de votre poche, vous pouvez vous en équiper en souscrivant un forfait mobile et ainsi le payer progressivement.

🔎Quelle fiche technique pour le Huawei Mate 40 Pro ?

Le Mate 40 Pro de Huawei propose logiquement une fiche technique musclée. Le smartphone est toujours privé des GMS, mais il offre cependant un tout nouveau SoC gravé en 5 nm et fait encore une fois la part belle à la photo et la vidéo. Toutes les caractéristiques dans le tableau ci-dessous. Pour une analyse plus complète, vous pouvez également consulter notre test et avis sur le Huawei Mate 40 Pro.