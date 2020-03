Huawei P40 et P40 Pro au meilleur prix : où les précommander ?

A peine prĂ©sentĂ©s que les nouveaux smartphones de Huawei, les P40, P40 sont d’ores et dĂ©jĂ disponibles en prĂ©commande du cotĂ© des enseignes en ligne telles que Cdiscount et Darty Ă prix rĂ©duit (649 € pour le P40 et 949 € pour le P40 Pro) pour une disponibilitĂ© annoncĂ©e le 21 avril 2020. Les personnes qui le prĂ©commandent avant cette date se voient offrir une Huawei Watch GT 2.

Précommandes Huawei P40 et P40 Pro : ils sont déjà en promo !

Alors que les Huawei P40 et P40 Pro et P40 Pro+ viennent tout juste d’ĂŞtre dĂ©voilĂ©s, il est dĂ©jĂ possible de les prĂ©commander sur Cdiscount et Darty. Les e-commerçants assurent une livraison Ă partir du 21 avril 2020 avec en prime pour celles ou ceux qui le prĂ©commande une montre connectĂ©e Huawei Watch GT 2 offerte. Pour en profiter, il suffit de suivre Ă la lettre les instructions prĂ©sentes dans les conditions gĂ©nĂ©rales de l’offre.

Il y a fort Ă parier que d’autres enseignes proposeront dans un avenir proche les nouveaux smartphones de Huawei, nous mettrons rĂ©gulièrement Ă jour cet article quand ce sera le cas. Pour rappel, le Huawei P40 est disponible officiellement Ă partir de 799 euros et le Huawei P40 Pro, plus haut de gamme Ă partir de 999 euros. C’est donc une remise de respectivement 150 € et 50 € Ă laquelle nous avons droit.

Cliquez ici pour prĂ©commander le Huawei P40 Ă 649 € sur CdiscountÂ

Cliquez ici pour prĂ©commander le Huwei P40 Pro Ă 949 € sur CdiscountÂ

Cliquez ici pour précommander le Huawei P40 à 649 € / P40 Pro à 949 €sur Darty

Les Huawei P40 et P40 Pro en quelques mots

Le Huawei P40, le plus accessible arbore un Ă©cran OLED d’une diagonale de 6.1 pouces de dĂ©finition 2 340 x 1 080 pixels, pour 422 ppi. On retrouve un double capteur frontal placĂ© sur la partie gauche du smartphone intĂ©grant un module de 32 mĂ©gapixels F/ 2.0 et un module ToF. Sous le capot, le terminal embarque le processeur Kirin 990, compatible 4G, Ă©paulĂ© par 8 Go de mĂ©moire RAM et 128 Go de mĂ©moire interne extensible via une une carte NM.

La partie photo principale est composĂ©e d’un module avec trois capteur photo se dĂ©clinant de la sorte : un module 52 MP (f/1.9) , de 16 Mp (F/2.2) et d’un dernier capteur de 8MP (F/2.4). Pour l’autonomie, le constructeur Ă©quipe le P40 d’une batterie d’une capacitĂ© de 3800 mAh compatible avec la recharge rapide SuperCharge 22,5W mais faisant l’impasse sur la recharge sans fil.

Le Huawei P40 Pro embarque le mĂŞme processeur, la mĂŞme quantitĂ© de mĂ©moire RAM (8Go) mais une mĂ©moire de stockage interne supĂ©rieure de 256 Go contre 128 Go sur le P40 standard. Il dispose d’un Ă©cran OLED plus grand avec des bords incurvĂ©, quasi borderless de 6,58 pouces (2640 x 1200 pixels, 441 ppi) avec un taux de rafraĂ®chissement de 90 Hz.

La capacitĂ© de la batterie est Ă©galement revue Ă la hausse puisqu’on est sur du 4200 mAh compatible avec la SuperCharge 40W et la recharge sans fil. Pour la photo, le terminal se veut un cran au dessus du P40 en intĂ©grant non pas trois mais quatre capteurs au dos de l’appareil. On a donc un module 50MP, f/1.9, d’un capteur 40MP, f/1.8, d’un capteur 2MP, f/3.4 et d’un module ToF. Les deux smartphones tournent sous Android 10 + EMUI 10.1 et sont privĂ©s des services et des applications Google.