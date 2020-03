EMUI 10.1 : Celia, MeeTime, Cast+… Toutes les nouveautés de l’interface du P40 de Huawei

Avec la sortie des P40, P40 Pro et P40 Pro+, Huawei inaugure une nouvelle étape dans EMUI. La ROM customisée d’Android, débarrassée de toutes les applications Google, passe en version 10.1. Elle en profite pour s’enrichir de nombreuses fonctionnalités dont une grande partie a été créée pour pallier l’absence des GMS. Découvrez ici toutes les nouveautés concoctées par Huawei, ainsi que les améliorations apportées aux applications et services qui existaient déjà.



Depuis près d’un an maintenant, Huawei fait l’objet d’un embargo commercial décidé par le Président américain Donald Trump. Les tensions entre les deux se sont durcies à un point tel que que les États-Unis voudraient même empêcher le géant chinois de concevoir ses SoC à partir de technologies ARM. En outre, tous les smartphones dont le développement a commencé après la date du début d'embargo ne peuvent embarquer de technologies en provenance des États-Unis. Technologies matérielles, mais aussi logicielles. Cela inclut donc toutes les propriétés intellectuelles sous licence d’exploitation commerciale de Google. Android, qui est un projet open source, n’est pas concerné. Mais les applications de Google, comme YouTube, Gmail, Google Maps, Google Assistant, Google Search et surtout le Play Store sont indisponibles, ainsi que les quelques briques technologiques qui soutiennent de nombreuses applications tierces.

Le Mate 30 Pro, testé ici dans nos colonnes, n’est pas le premier modèle concerné, mais il est le premier dont l’incompatibilité a fait l’objet d’une forte médiatisation. Les P40, P40 Pro et P40 Pro+, officialisés le 26 mars, le seront également. Pour compenser l’absence des fameux GMS (Google Mobile Services), Huawei contre-attaque avec les Huawei Mobile Services (ou HMS). L’idée est d’offrir une alternative crédible à tous les services manquants dans EMUI. À commencer par le Play Store, dont l’absence est compensée par AppGallery. Avec la version 10.1 de l’interface, officialisée avec la série P40, de nombreuses nouveautés vont plus loin dans le remplacement des services Google. En voici les principales.

Découvrez Célia, le nouvel assistant vocal de Huawei

La plus grande nouveauté d’EMUI 10.1 est Célia. Derrière ce prénom se trouve le nouvel assistant vocal de Huawei, qui remplacera Google Assistant sur tous les smartphones de la marque compatibles avec EMUI 10. Célia répond aux commandes vocales typiques, comme la météo géolocalisée, les événements dans l’agenda, un appel vers un contact, ou la lecture d’une playlist dans l’application musicale intégrée à EMUI. Comme Assistant, Célia intègre un outil de reconnaissance d’image pour traduire des phrases ou identifier des objets, afin d’offrir des services avancés. À l’image de Siri ou Alexa, Célia s’active grâce à une phrase clé.

Qwant, le nouveau moteur de recherche par défaut d’EMUI

Pour remplacer Google Search, Huawei a choisi le moteur de recherche français Qwant. Ce dernier est le moteur par défaut de l’interface de EMUI, ainsi que celui du navigateur web préinstallé. Le réglage du moteur par défaut est modifiable par l’utilisateur qui peut en choisir un autre, même parmi ceux développés par des sociétés américaines, comme Bing chez Microsoft ou… Google Search.

MeeTime, la réponse de Huawei à Google Duo

Parmi les grandes nouveautés d’EMUI 10.1 se trouve MeeTime qui englobe différents outils de communication à distance. La principale fonction de MeeTime est similaire à celle de Google Duo : des appels en visio en haute définition. Les appels en audio seule sont également intégrés. Et en connectant le smartphone à un accessoire compatible (une caméra sportive notamment), il est possible de déporter la prise de vue pour les appels visio.

Deux autres fonctions sont très intéressantes dans MeeTime. La première est le partage d’écran en direct.Vous pouvez instantanément afficher votre écran sur l’écran de votre correspondant. Ainsi, si vous souhaitez aider quelqu’un à manipuler une application, demander votre avis sur un achat potentiel ou afficher des informations, c’est désormais possible en tapotant sur un simple bouton virtuel. Aucun réglage nécessaire pour cela.

L’application MeeTime intègre également un outil de partage d’écran sur un appareil compatible avec le protocole. Il peut s’agir d’une télévision, d’un ordinateur ou d’une tablette. Bien sûr, cela fonctionne mieux avec un appareil Huawei (notamment les modèles les plus récents qui prendront en charge la fonctionnalité). Mais Huawei promet que d’autres modèles sous Android pourront en tirer parti.

Notez que MeeTime n’est aujourd’hui compatible qu’avec lui-même. Cela veut dire que vous ne pouvez profiter de toute l’expérience offerte avec ce logiciel qu’avec d’autres propriétaires d’un smartphone Huawei équipé de l’application.

Cast + et expérience multiécran

Au-delà de MeeTime, EMUI s’enrichit de nouvelles fonctions de partage d’écran inspiré de Google Cast. Avec Cast+, il est possible d’afficher et/ou de partager des contenus sur différents appareils de la maison. Les appareils compatibles sont les ordinateurs sous Windows 10, les télévisions connectées (avec Harmony notamment) et les tablettes Android de la marque.

Le nombre de situations dans lesquelles Cast+ offre un véritable intérêt est large. Cela va du simple partage d’écran sur un ordinateur à la diffusion d’un contenu audio par le biais d’une enceinte Bluetooth, en passant par le streaming de contenus sur une télévision. Dans ce dernier, le smartphone peut être passif, pour afficher un film ou des photos, ou actif, en continuant de gérer les contrôles dans un jeu vidéo, par exemple.

Parallèlement, EMUI intègre de nouveaux outils pour étendre l’expérience de l’utilisateur au-delà du smartphone, notamment avec un ordinateur ou une tablette compatible. De la même manière que Continuity chez Apple (sur iOS et macOS), il est possible de partager des fichiers et des applications d’un appareil à un autre.

Un mode écran partagé natif intelligent

EMUI 10.1 intègre un mode écran partagé natif pour afficher deux applications simultanément. L’espace alloué à chaque application est réglable à la volée. Et un volet de raccourci est présent pour ajouter ou remplacer une application par un simple « glisser-déposer ». La première application affichée est la principale. Il peut s’agir de n’importe quel logiciel installé sur votre mobile, même un jeu vidéo. La seconde application est celle qui viendra s’ajouter à la première. Toutes ne sont pas compatibles : bloc-notes, Galerie, message, calculatrice, email. Il est possible de déplacer des objets d’une fenêtre à l’autre, notamment des photos, du texte ou même des fichiers.

Sauvegarde et synchronisation des photos

EMUI intègre une nouvelle version de Galerie, l’application qui gère les albums photo contenus dans le smartphone. Cette nouvelle version dispose d’une fonction de sauvegarde à distance qui s’approche de celle d’Apple dans iOS. Le principe est simple. Vous prenez une photo avec un appareil compatible. Celle-ci est automatiquement sauvegardée en ligne sur Huawei Mobile Cloud quand l’appareil en question est connecté en WiFi. Le répertoire photo de ce dernier est ensuite synchronisé avec tous les appareils connectés avec le compte Huawei.

Nouveau volet pour les objets connectés

EMUI s’enrichit d’un nouveau volet de paramètre rapide dédié aux contrôles des équipements et accessoires connectés. Parmi ceux-ci, vous retrouvez les montres connectées de Huawei et Honor, comme la Watch GT ou Magic Watch 2 testée ici, les télévisions connectées, les enceintes interactives, ou encore les casques sans fil, comme les Free Buds 3.

Quelles sont les nouveautés côté sécurité ?

EMUI apporte plusieurs nouveautés en termes de sécurité et de protection des données personnelles. La principale est le cryptage des données aussi bien local que dans le nuage, si vous activez la sauvegarde des données à distance. Comme précédemment, EMUI intègre aussi d’autres outils de protection, comme le blocage d’applications sensibles, le coffre fort numérique et le trousseau de mot de passe. Le noyau du système a été modifié pour renforcer ces outils de protection préexistants.

Quels sont les téléphones compatibles avec EMUI 10.1

Les premiers smartphones compatibles avec EMUI 10.1 sont les P40, P40 Pro et P40 Pro+. Les trois smartphones sont livrés avec cette version de l’interface de Huawei et profitent de tous les nouveaux services apportés. De nombreux smartphones profiteront d’une mise à jour vers Android 10.1. Aucune liste officielle n’a été dévoilée. Mais il est évident que le Mate 30 Pro, sorti l’année dernière avec MIUI 10.0, est concerné.