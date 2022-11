Nvidia GeForce RTX 4080 et 4090 : date de sortie, prix, fiche technique, toutes les infos

Avec ses cartes graphiques basées sur l'architecture Ada Lovelace, Nvidia passe un nouveau cap. Ses GeForce RTX 4000 promettent des performances exceptionnelles, encore plus tournées vers le ray tracing, et disposant du nouveau DLSS 3. Les RTX 4080 et RTX 4090 sont déjà annoncées et devraient bientôt être rejointes par la RTX 4070 Ti, l'ancienne RTX 4080 12 Go.

La génération des cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 3000 va peu à peu laisser place aux nouvelles Nvidia GeForce RTX 4000, dont les premiers modèles sont officiels. Ces GPU sont basés sur une nouvelle architecture Ada Lovelace, embarquent de nouvelles technologies et disposent de spécifications techniques encore plus impressionnantes que leurs prédécesseurs. Découvrez avec nous tout ce qu'il faut savoir sur la famille des RTX 40.

Quelles cartes graphiques sont disponibles ?

Comme à son habitude, Nvidia ne lance pas tous ses GPU en même temps, et débute par le segment haut de gamme. Le fabricant a officiellement présenté trois modèles de cartes graphiques pour la série GeForce RTX 4000 : la RTX 4090, la RTX 4080 16 Go et la RTX 4080 12 Go. Mais la marque a été vivement critiquée pour la nomenclature qu'elle a choisie, de nombreux consommateurs ne comprenant pas pourquoi les RTX 4080 16 Go et RTX 4080 12 Go, qui présentent des caractéristiques et des performances bien différentes, portent le même nom. Nvidia a alors changé de fusil d'épaule et décidé de ne pas lancer sur le marché la RTX 4080 12 Go.

À ce jour, la série ne compte donc que deux références. La Nvidia GeForce RTX 4090 est disponible depuis le 12 octobre 2022. Quant à la Nvidia GeForce RTX 4080, elle est commercialisée depuis le 16 novembre 2022. La génération des RTX 4000 devrait connaître moins de soucis de pénurie sur le long cours que celle des RTX 3000, pour lesquelles il était presque impossible de trouver une carte graphique à son prix conseillé. L'engouement autour du minage des cryptomonnaies a diminué en même temps que la valeur de celles-ci et que de la hausse des coûts de l'énergie. De plus, les chaînes de production commencent à retrouver un rythme plus régulier après la pandémie, malgré des épisodes de confinement qui persistent en Chine. Mais il faut tout de même s'attendre à des difficultés pour s'apprivoiser au lancement des GPU, notamment en ce qui concerne le GeForce RTX 4080.

D'après des bruits de couloir, la RTX 4070 Ti serait présentée le 3 janvier 2023. Les premiers tests seraient publiés dès le lendemain, le 4 janvier, pour une ouverture des commandes dès le 5 janvier. Mais ces dates n'ont pas encore été confirmées par Nvidia.

Combien coûtent les Nvidia GeForce RTX 4000 ?

La GeForce RTX 4090 est la carte graphique la plus puissante de Nvidia à destination des consommateurs, et aussi la plus chère. En France, elle est affichée au prix de 1949 euros minimum, pour la Founder's Edition (qui est déjà en rupture de stock sur le site officiel de Nvidia). Des versions custom des constructeurs Zotac et Gigabyte sont également proposées à ce tarif, mais sans stock également. Les autres RTX 4090 custom sont plus chères : comptez 2099,99 euros pour une Zotac GAMING GeForce RTX 4090 Trinity, 2159,99 euros pour une Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G, 2189,99 euros pour une Zotac GAMING GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO et 2299,99 euros pour une ASUS TUF-RTX4090-O24G-GAMING. Mais là encore, les disponibilités sont variables.

Le prix de la RTX 4080 démarre à 1469 euros. Mais il risque d'être difficile de trouver la carte graphique à ce tarif, il va sans doute falloir se tourner vers des modèles custom plus coûteux pour réussir à en acquérir. Asus, MSI, Zotac et Gigabyte ont déjà officialisé des RTX 4080 commercialisées sous leur marque.

La RTX 4070 Ti devrait être la prochaine carte graphique de la génération à être commercialisée. Étant donné qu'elle prend la place de la RTX 4080 12 Go qui a été annulée, on peut anticiper un prix à partir de 1099 euros, celui qui avait été annoncé pour cette dernière. Mais il est possible que Nvidia baisse le prix du GPU puisque si la RTX 4080 12 Go a été annulée, c'est car le public estimait qu'elle présentait un rapport performances/prix/gamme trop peu intéressant.

La fiche technique de la Nvidia GeForce RTX 4090

La GeForce RTX 4090 dispose d'un GPU composé de 16 384 cœurs CUDA avec une fréquence d'horloge de base de 2,23 GHz, pour 2,52 GHz en boost. Elle compte aussi sur la présence de 24 Go GDDR6X de mémoire et d'une interface 384 bits. Elle est bien sûr compatible PCI Express Gen 4.

La carte graphique prend en charge le rendu en 4K HDR à 120 Hz, en 8K HDR à 60 Hz et les fréquences de rafraîchissement variables via son connecteur HDMI 2.1a. Ses trois entrées DisplayPort 1.4a permettent un affichage jusqu’à 4K 12 bits HDR à 240 Hz avec DP 1.4a + DSC, jusqu’à 8K 12 bits HDR à 60 Hz avec DP 1.4a + DSC ou HDMI 2.1 + DSC et jusqu’à 8K HDR à 120 Hz avec double DP 1.4a + DSC.

La RTX 4090 consomme jusqu'à 450 W et nécessite une alimentation d'au moins 850 W pour fonctionner en toute sécurité et à plein régime. Bien entendu, certaines de ces données peuvent varier par rapport au modèle de la carte graphique, les informations citées prenant la Founder's Edition comme exemple.

En ce qui concerne les performances, Nvidia promet un véritable bond en avant avec cette génération grâce à l'association entre le matériel, encore plus évolué, et l'intégration de nouvelles technologies inhérentes à l'architecture Ada Lovelace. D'après la communication de Nvidia, une RTX 4090 fait presque deux fois mieux qu'une RTX 3090 Ti en qualité 4K et avec le mode DLSS Performance en Super Résolution sur Flight Simulator, et plus de deux fois mieux sur Warhammer 40,000: Darktide. Le résultat est encore plus impressionnant sur Cyberpunk 2077 en mode ray tracing maximum, qui tournerait quatre fois mieux sur une RTX 4090 que sur une RTX 3090 Ti grâce aux améliorations apportées en matière de ray tracing.

La fiche technique de la Nvidia GeForce RTX 4080

La GeForce RTX 4080 compte sur 9728 cœurs Nvidia CUDA, pour une fréquence d'horloge de 2,21 GHz pouvant monter à 2,51 GHz en boost. Nous bénéficions aussi de 16 Go de mémoire GDDR6X et d'une taille de bus 256 bits. Le PCI Express Gen 4 est bien de la partie et les capacités d'affichage des connecteurs sont les mêmes que celles de la RTX 4090.

La RTX 4080 peut consommer jusqu'à 320 W et requiert un ordinateur équipé d'une alimentation d'au moins 750 W pour éviter les mauvaises surprises.

Toujours d'après les mesures de Nvidia et pour une définition 4K, en mode DLSS Performance en Super Résolution, une RTX 4080 jouirait de performances presque deux fois supérieures à une RTX 3080 Ti sur Flight Simulator et Warhammer 40,000: Darktide. Pour Cyberpunk 2077 en mode ray tracing maximum, la RTX 4080 affiche des performances plus de trois fois plus hautes que celles accordées par la déjà excellente RTX 3080 Ti.

La Nvidia GeForce RTX 4070 Ti déjà connue ?

Nvidia n'a pas encore présenté sa RTX 4070 Ti et ne l'a même encore jamais évoquée, mais la carte graphique devrait reprendre les mêmes caractéristiques techniques que feu la RTX 4080 12 Go, dont la sortie a été annulée, mais qui devrait reprendre du service sous ce nom de RTX 4070 Ti.

La carte graphique dispose de 7680 cœurs CUDA, d'une fréquence d'horloge à 2,31 GHz (jusqu'à 2,61 GHz en boost), de 12 Go de RAM GDDR6X, et d'un bus mémoire 192 bits. Elle développe 639 tensor-TFLOPs, 92 ray tracing-TFLOPs et 40 shader-TFLOPS. Elle nécessite une alimentation de 700 W au minimum.

Il est bien sûr possible que Nvidia revoie la fiche technique du produit avant sa sortie.

Architecture GPU Ada Lovelace : quelles nouveautés ?

Après l'architecture Turing basée sur une gravure en 12 nm selon le procédé FinFET de TSMC, introduite avec les premières cartes graphiques RTX (série 20), l'architecture Ampere a pris sa suite pour les GPU RTX 30, reposant sur une finesse de gravure de 8 nm développée par Samsung. L'infidélité à TSMC n'aura pas duré très longtemps puisque Nvidia reprend les affaires avec le fournisseur taïwanais pour son architecture Ada Lovelace, qui adopte une gravure TSMC de 4 nm. Celle-ci permettrait de bénéficier d'une efficacité énergétique deux fois supérieure à Ampere, c'est-à-dire que les GPU peuvent par exemple proposer des performances deux fois plus élevées pour la même consommation, ou offrir les mêmes performances en ayant besoin de deux fois moins d'énergie.

Avec l'architecture Ada Lovelace, vient également le DLSS 3.0, évolution de la réputée technologie de mise à l'échelle de Nvidia. Cette nouvelle mouture du DLSS, qui permet rappelons-le d'augmenter sensiblement les performances en jeu en calculant une définition native inférieure, puis en effectuant une mise à niveau vers la définition cible par intelligence artificielle, est pour l'instant exclusive aux RTX 40. Le DLSS 3 est en effet alimenté par les nouveaux cœurs Tensor de quatrième génération et par l'accélérateur de flux optique de l'architecture Ada Lovelace. En prédisant la géométrie et les mouvements d'une scène, le DLSS 3 reconstruit les sept huitièmes du total des pixels affichés, ce qui octroie un gain substantiel d'images par seconde en jeu.

Ada Lovelace intègre aussi la fonction de Shader Execution Reordering (SER). Cette technologie permet de mieux utiliser les ressources du GPU en réorganisant les charges de travail de shading, améliorant ainsi l'efficacité et pouvant tripler les performances en ray tracing, ainsi qu'augmenter le framerate en jeu de jusqu'à 25%.