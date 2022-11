Finalement, la RTX 4080 12 Go reviendrait bien sous le nom RTX 4070 Ti

Nvidia pourrait effectuer un énième virage à 180 degrés concernant sa fameuse RTX 4080 12 Go. D’abord annoncé au côté du modèle 16 Go, puis annulée, le leaker kopite7kimi affirme désormais le constructeur prévoit de changer tout simplement le nom de la carte graphique en RTX 4070 Ti. Une décision pleine de sens compte tenu de la fiche technique de la bête.

Alors, RTX 4080 12 Go ou pas RTX 4080 12 Go ? Difficile de répondre cette question, dans la même où même Nvidia semble indécis. Petit résumé des événements. En septembre dernier, le constructeur dévoile sa RTX 4090, fleuron de la dernière génération de cartes graphiques. Celle-ci est accompagnée non pas d’une, mais de deux RTX 4080 : une version 12 Go et une version 16 Go. Et là, c’est le drame.

En comparant les fiches techniques des deux modèles, les utilisateurs crient au scandale : la version 12 Go semble bien trop chère pour les performances proposées, avec un prix qui semble plus tenir de sa nomenclature que de sa puissance réelle. Résultat, Nvidia fait aussitôt machine arrière et tue la polémique dans l’œuf en annulant le lancement. Mais l’histoire ne se termine pas là pour autant.

Vers un retour de la RTX 4080 12 Go ?

Car très vite, les rumeurs vont bon train et annoncent que Nvidia pourrait simplement renommer sa carte graphique mal-aimée en RTX 4070. Rumeurs aussitôt démenties par les leakers… jusqu’à aujourd’hui. En effet, le très réputé kopite7kimi, spécialisé dans les fuites concernant les GPU Nvidia, en a remis une couche ce matin en affirmant cette fois que la RTX 4080 12 Go reviendra sous le nom de RTX 4070 Ti, soit une légère nuance par rapport aux précédentes rumeurs.

Nuance certes, mais qui a ici son importance, car l’appellation « Ti » pourrait permettre à Nvidia de conserver un prix plus élevé qu’une RTX 4070 classique, mais toujours en dessous de ce qui était prévu initialement. Alors que les premières RTX 4080 sont apparues à 1200 dollars quelques jours avant leur sortie, autant dire que ce ne sera pas du luxe.

Autre raison qui pourrait pousser le constructeur à opter pour cette solution : les stocks minimes par rapport au RTX 4090. En effet, nous vous rapportions hier que la RTX 4080 sera beaucoup moins disponible que sa consœur, la rendant bien plus difficile à dénicher chez les revendeurs. La commercialisation d’un second modèle pourrait donc aider à améliorer quelque peu la solution.