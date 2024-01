Une Nvidia RTX 4090 sans câble d’alimentation ? Ça existe, la preuve

Le constructeur ASUS dévoile deux cartes graphiques Nvidia au fonctionnement très particulier : elles n'ont pas de câble d'alimentation. Ce sont les RTX 4090 et 4070 Ti SUPER qui bénéficient de cette nouveauté.

Celles et ceux d'entre vous qui ont déjà monté eux-même une tour d'ordinateur savent à quel point la gestion des câbles est essentielle. Le fameux “cable management” qui permet non seulement d'optimiser l'espace, mais aussi d'obtenir un résultat qui ne ressemble pas à un plat de spaghettis. Surtout quand on choisit un boitier avec une ou plusieurs parois vitrées transparentes pour admirer son travail. Certains adorent cet aspect du montage. Pour les autres, ASUS a quelque chose pour vous.

Le constructeur ne cache pas son désir de proposer une gamme sans câble. C'est justement la particularité de celle qui porte le nom de BTF. L'idée est remplacer les connecteurs frontaux de la carte-mère par des connecteurs dissimulés à l'arrière. Ce sont ces derniers qui s'occupent de fournir l'énergie nécessaire aux composants, éliminant par là-même les câbles d'alimentation. Encore faut-il avoir quelque chose à brancher. Voici donc venir deux cartes graphiques Nvidia dans une version BTF : la RTX 4090 et la RTX 4070 Ti SUPER, désormais officielle.

ASUS présente deux cartes graphiques Nvidia RTX 4000 qui n'ont pas besoin de câble d'alimentation

Les deux modèles pourront donc se brancher directement à la carte-mère grâce à leur connecteur PCIe spécial. Bien sûr, il faut que cette dernière soit compatible et que le boitier soit prévu pour ça, ce qui limite forcément la portée du produit. ASUS prévoit tout de même un adaptateur qui se fixe au nouveau port PCI Express de la carte graphique pour accueillir un câble.

La marque a également lancé des partenariats avec plusieurs fabricants pour s'assurer un certain nombre d'options. Des boitiers de marque be quiet!, Cooler Master, Aerocool, Corsair, Silverstine, Inwin, Lian Li, Phanteks et Thermalake devaient voir le jour dans le courant du premier semestre 2024.

Mis à part l'absence de câble d'alimentation, les RTX 4090 et 4070 Ti SUPER BTF ont une fiche technique semblable à leurs équivalent “filaires”. Aucune date de sortie n'est connue à ce jour. Le prix des deux cartes graphiques est pour l'instant inconnu lui aussi.

Source : ASUS