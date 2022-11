Nvidia prépare une RTX 4060 aussi puissante et bien moins chère qu’une RTX 3070

La GeForce RTX 4060 fait parler d’elle pour la première fois. Un cadre de chez Lenovo affirme ainsi que la carte graphique sera 20 % plus puissante que la RTX 3060, ce qui la placerait au niveau de la RTX 3070. Le prix, quant à lui, s’approcherait plutôt de celui de la RTX 3060 Ti, soit environ 350 dollars.

La RTX 4080 est à peine sortie que de premières rumeurs concernant la RTX 4060 font surface. C’est à WolStame, un cadre de chez Lenovo que l’on soit ces informations, qu’il a publié sur son compte Weibo. Selon ce dernier, la carte graphique sera commercialisée à partir de l’année prochaine et s’adressera, comme sa prédécesseure, aux joueurs à la recherche de bonnes performances à un prix raisonnable.

En effet, WolStame affirme que la RTX 4060 sera 20 % plus puissante que la RTX 3060. De fait, elle devrait se placer au même niveau que la RTX 3070. Le premier avantage est alors celui du prix : la carte graphique serait 10 % plus chère que la RTX 3060, ce qui, si l’on se réfère au MSRP de cette dernière, donnerait un tarif d’environ 350 dollars pour le nouveau GPU, soit 150 dollars de moins que la RTX 3070.

Les premières informations sur la RTX 4060 font surface

Autre avantage non négligeable : la RTX 4060 offrirait une bien meilleure efficacité énergétique que ses prédécesseurs. En effet, alors que la RTX 3060 et sa version Ti ont toutes les deux un TGP de 200W, la RTX 4060 aurait de son côté un TGP entre 150W et 180W. Ce qui, on en conviendra, est grand bond dans la bonne direction si le GPU propose les mêmes performances que la RTX 3070.

Une petite ombre vient cependant noircir le tableau. Pour atteindre un tel niveau de performances à petit prix, le RTX 3060 devra se reposer en grande partie sur le DLSS 3.0. Pour profiter pleinement du ray tracing et des meilleurs graphismes possibles, les joueurs devront donc se contenter des jeux compatibles avec la technologie de Nvidia.

Pour l’heure, on s’attend à ce que la RTX 4060 soit introduite officiellement vers le milieu de l’année 2023. Nvidia préférera certainement présenter en priorité sa GeForce RTX 4070 Ti, prévue pour le 3 janvier prochain.