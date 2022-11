La RTX 4080 aura beaucoup de moins de stock que la RTX 4090 à son lancement

À quelques jours du lancement de la RTX 4080, le leaker Moore’s Law is Dead nous apprend une bien mauvaise nouvelle. Nvidia prévoirait beaucoup de stock pour la carte graphique que pour sa grande sœur, entre 20 % à 40 % de moins que le RTX 4090 environ. Le constructeur souhaiterait plutôt écouler ses stocks de RTX 3000 à l’approche de Noël.

Le 16 novembre prochain, les joueurs pourront enfin mettre la main sur la RTX 4080. La carte graphique arrive un petit peu en retard par rapport à la RTX 4090, sortie de son côté début octobre. Mais le lancement se profile bel et bien, et tous ceux qui ne souhaitent pas opter pour le fleuron de cette nouvelle gamme pourront bientôt mettre la main dessus. Du moins, les plus chanceux d’entre eux.

En effet, Nvidia n’a visiblement pas les mêmes ambitions de vente pour la nouvelle venue des RTX 4000. Tel que nous l’apprend le leaker Moore’s Law is Dead dans sa dernière vidéo, les stocks ne seront pas aussi fournis pour la RTX 4080. En moyenne, il estime qu’on trouvera 20 % à 40 % de RTX 4080 en moins par rapport à la RTX 4090. Autrement dit, celle-ci va être encore plus compliquée à dénicher que sa voisine de gamme.

Vous aurez beaucoup de mal à trouver une RTX 4080 en stock

Pire encore, Moore’s Law is Dead affirme que Nvidia ne compte pas restocker la RTX 4080 au même rythme que la RTX 4090. Mais quelle mouche a donc piqué le constructeur ? La réponse pourrait bien se trouver du côté de Noël. En effet, à l’approche des fêtes de fin d’année, Nvidia aurait, semble-t-il, un objectif bien précis en tête : écouler ses derniers stocks de RTX 3000. Une stratégie prévisible, la firme souhaitant probablement se focaliser sur sa nouvelle génération en 2023.

Pour tous ceux qui souhaitent acheter une carte graphique dernière génération en revanche, les prochains moins s’annoncent donc difficile. D’autant que Nvidia a annulé la version 12 Go de sa RTX 4080, suite à la polémique sur sa puissance nettement moins marquée que sa voisine, laissant de fait encore moins de choix aux joueurs. Espérons donc que 2023 sera plus clémente envers ces derniers.