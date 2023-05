RTX 4090 : Nvidia baisse encore le prix de sa carte graphique pour écouler ses stocks

La RTX 4090, le véritable monstre de puissance de Nvidia, devient encore plus abordable. Pour la troisième fois depuis son lancement, l’entreprise vient de baisser le prix de vente conseillé de sa carte graphique.

À sa sortie à la fin de l’année dernière, la RTX 4090 s’était positionnée comme une carte graphique presque inabordable, Nvidia ayant largement augmenté son tarif par rapport aux générations précédentes. Avec un tarif de départ de 1949 euros, beaucoup de joueurs avaient préféré attendre des versions moins chères.

Nvidia était finalement parvenu à abaisser le tarif de sa version Founders Edition à 1859 euros au mois de février dernier, avant de le faire passer à 1819 euros en mars. Le tarif n’a pas bougé en avril, mais Nvidia a finalement réduit son prix pour la troisième fois en mai. La carte graphique est désormais proposée à partir de 1769 euros en France sur le site officiel de l’entreprise.

Nvidia baisse les tarifs de ses cartes pour convaincre les joueurs

Si Nvidia a réussi à baisser ses tarifs, c’est non seulement, car la RTX 4090 n’est plus très récente, mais également parce les ventes ne sont vraisemblablement pas à la hauteur des espérances de la société.

Nous rapportions il y a quelques jours que Nvidia et divers détaillants se sont retrouvés avec d’importants stocks de GPU sur les bras, car la production était largement plus élevée que la demande ces derniers mois. Il fallait donc s’attendre à des baisses de tarif agressives pour tenter d’écouler les cartes graphiques, et c’est exactement ce que vient de faire Nvidia.

Malheureusement, ces réductions sont pour l’instant assez contenues, puisque la RTX 4090 n’est finalement que 9% moins chère qu’à sa sortie l’année dernière. Il reste maintenant à voir si les autres GPU vont eux aussi profiter du même traitement, puisque les RTX 4090 n’étaient pas les seuls à souffrir de stocks trop importants. On s’attend également à ce que le tarif de la RTX 4090 continue de baisser au cours de prochains mois, surtout si AMD est agressive sur les prix de ses propres cartes. Il arrive occasionnellement de voir la RTX 7900 XTX passer sous la barre des 1000 euros, ce qui devrait compliquer la tâche de Nvidia au cours des prochains mois.