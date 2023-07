RTX 4060 Ti : Nvidia va lancer une version 16 Go de sa carte graphique mal-aimée le 18 juillet

Nvidia n’a pas dit son dernier mot concernant sa GeForce RTX 4060 Ti. Après la version 8 Go de VRAM sortie au mois de mai, le constructeur prépare la sortie d’une version 16 Go de VRAM pour le 18 juillet prochain, révèlent plusieurs leakers. Forcément, la facture sera plus salée : il faudra compter 499 dollars pour se la procurer.

Si vous faites partie des nombreux joueurs qui n’ont pas été convaincus par la RTX 4060 Ti, sachez que Nvidia s’apprête à tenter une nouvelle approche. En effet, d’après les leakers MEGAsizeGPU et hongxing2020, un nouveau modèle va bientôt rejoindre les étals des revendeurs. Celui-ci sera équipé de 16 Go de VRAM, contre 8 Go pour le modèle actuellement disponible.

Toutefois, la stratégie a de quoi intriguer. D’après les multiples avis qui ont surgi après le lancement de la carte graphique, ce n’est pas sa fiche technique que son prix qui est évoqué comme la cause de cet accueil plutôt froid. Pour rappel, cette dernière est commercialisée au prix de 329 €. Or, comme on peut s’en douter, sa comparse devrait avoir droit à un tarif plus évolué.

Sur le même sujet — RTX 4060 Ti : une seule personne s’est déplacée dans ce magasin pour l’acheter, va-t-elle faire un four ?

Nvidia va commercialiser une RTX 4060 Ti 16 Go à 499 dollars

Forcément, cette augmentation de la quantité de VRAM s’accompagne d’une facture plus salée. Et là encore, Nvidia n’a pas fait les choses à moitié. Alors que le prix américain de la RTX 4060 Ti 8 Go est de 399 dollars, les leakers affirment que sa variante 16 Go coûtera 499 dollars outre-Atlantique, soit environ 459 euros.

Autant dire que ce tarif risque de nouveau de refroidir les consommateurs, surtout si aucune autre amélioration de la fiche technique n’est à prévoir. Verra-t-on une nouvelle fois les revendeurs baisser d’eux-mêmes le prix de la carte graphique pour susciter l’engouement ? Peut-être.

À titre de comparaison, le modèle non-Ti, arrivé quant à lui le 29 juin dernier, est vendu à 349 euros. Le temps nous dira si la stratégie de Nvidia sera la bonne, ou si les joueurs continueront de plébisciter des cartes graphiques plus premium — ou, à défaut, de rester sur leur modèle actuel. À noter que le constructeur ne prévoit visiblement pas de proposer de modèle Founder Edition.