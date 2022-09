Les RTX 4080 et 4090 de Nvidia sont officielles : surpuissantes mais tellement chères

Comme promis, Nvidia a dévoilé ce mercredi 20 septembre à l'occasion d'une nouvelle conférence en ligne ses derniers GPU sous architecture Ada Lovelace, les RTX 4080 et 4090.

Comme attendu, Nvidia a profité de la GTC 2022 pour présenter officiellement ses nouveaux GPU : les RTX 4080 et 4090. Ces deux cartes graphiques haut de gamme reposent sur la nouvelle architecture Ada Lovelace (en référence à la première programmeuse informatique de l'histoire) gravée en 4 nm.

Commençons tout d'abord par la RTX 4080. Disponible en novembre (pas de date précise pour l'instant), elle sera proposée en deux modèles dotés de 12 ou 16 G0 de RAM GDDR6X. D'après les dires du constructeur, elle serait 2 à 4 fois plus rapide que la RTX 3080 Ti.

RTX 4080 : elle enterre la 3080 Ti

La première version sera disponible à partir de 899 dollars. Voici ses spécificités :

7 680 coeurs CUDA

une horloge de base de 2,31 GHz, en boost jusqu'à 2,61 GHz

639 Tensor- TFLOPs

92 RayTracing-TFLOPs

40 Shader-TFLOPS

Alimentation de 700 W minimum

Quand au modèle équipé de 16 G0 de RAM, affiché à partir de 1199 dollars, voici ses caractéristiques :

9 728 coeurs CUDA

horloge de base de 2,21 GHz, en boost jusqu'à 2,51 GHz

780 Tensor-TFLOPs

113 RayTracing-TFLOPs

49 Shader-TFLOPs

Alimentation de 750 W minimum

RTX 4090 : la puissance à l'état brut

Venons ensuite à la Rolls-Royce, à savoir la RTX 4090. La carte haut de gamme sera disponible dès le 12 octobre 2022 au prix de 1599 dollars. Elle sera livrée avec une quantité de mémoire vive monstrueuse, à savoir 24 Go de RAM GDDR6X. D'après le constructeur, elle offrira des performances 2 à 4 fois supérieures à celles de la RTX 3090 Ti, tout en affichant une consommation d'énergie similaire. Nvidia recommande toutefois une alimentation d'au moins 850 W sur la base d'un PC équipé d'un Ryzen 5900X. Voici ses spécificités techniques :

76 milliards de transistors

16 384 coeurs CUDA

une horloge de base de 2,23 GHz, en boost jusqu'à 2,52 GHz

1 321 Tensor-TFLOPs

191 RT-TFLOPs

83 Shader-TFLOPs

Le DLSS 3.0 fait son entrée

Toujours selon le constructeur, la RTX 4090 est jusqu'à 4 fois plus rapide sur les jeux compatibles Ray Tracing que la RTX 3090 Ti, notamment grâce à la prise en charge du DLSS 3.0. En effet, avec cette génération, l'équipe verte augmente considérablement les performances avec le Ray Tracing, tout en intégrant la 3e version du DLSS, le Deep Learning Super Sampling.

“L'ère du Ray Tracing RTX et du rendu neuronal est en plein essor, et notre nouvelle architecture Ada Lovelace l'amène au niveau supérieur”, a déclaré Jensen Huang, PDG de Nvidia, lors la conférence GeForce Beyond. Cette nouvelle version du DLSS profite notamment d'une innovation intégrée dans les derniers GPU de Nvidia : l'accélérateur Ada Optical Flow. Pour faire simple, cette technologie permet au DLSS de prédire les mouvements d'une scène, afin de permettre au réseau neuronal d'augmenter le nombre d'images par seconde tout en maintenant une qualité d'image optimale.

Selon Nvidia, plus de 35 jeux sont ou seront à leur sortie compatibles avec le DLSS 3.0. On note dans la liste des titres comme A Plague Tale : Requiem, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Microsoft Flight Simulator, Portal With RTX (une toute nouvelle version du jeu), The Witcher 3, STALKER 2, ou encore Hitman 3 et Warhammer 40 000 : Darktide.

Une armada d'innovations technologiques

Pour inciter les joueurs à passer à la caisse, Nvidia a intégré de nombreuses innovations technologiques sur ses nouveaux GPU. En voici la liste :

des multiprocesseurs de streaming avec jusqu'à 83 TFLOPs de puissance par shader

Des coeurs dédiés au RT de 3e génération avec jusqu'à 191 TFLOPs d'efficacité RT, soit 2,8 fois plus que la génération précédente

4e génération de coeurs Tensor avec jusqu'à 1,32 pétaflops de Tensor (5 fois plus que la génération précédente grâce à l'accélération FP8)

les améliorations architecturales étroitement associées à la technologie de traitement de TSMC en 4 nm permettent de multiplier l'efficacité énergétique par deux

Le Shader Execution Reordering (SER) reste l'innovation la plus excitante. Cette technologie améliore l'efficacité d'exécution en réorganisation les charge de travail de shading à la volée pour mieux utiliser les ressources du GPU. Grâce à ce procédé, les performances en Ray-Tracing sont triplées tandis que le framerate en jeu est augmenté jusqu'à 25%.

Pour conclure, l'équipe verte proposera évidemment ses GPU en Founders Edition. “Pour nos nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 40 Series Founders Edition, nous avons encore optimisé le système Dual Axial Flow Through, en augmentant la taille des ventilateurs et le volume des ailettes de 10 %”, assure Andrew Burnes, responsable du marketing technique Nvidia.