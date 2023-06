RTX 4060 : les premiers benchmarks fuitent, elle est jusqu’à 48% plus rapide que la RTX 3060

Alors que les premiers benchmarks officiels de la RTX 4060 ne seront pas publiés avant le 28 juin prochain, le site VideoCardz est parvenu à obtenir les résultats de certains testeurs en avance. Ces derniers sont très prometteurs : la carte graphique est jusqu’à 48 % plus rapidement que sa prédécesseure en fonction du modèle.

La semaine dernière, Nvidia a enfin dévoilé aux yeux du monde la RTX 4060, sa toute dernière carte graphique abordable. Le constructeur joue gros sur ce modèle, puisque le précédent, la RTX 4060 Ti, n’a pas vraiment séduit les joueurs. Aussi, les premiers benchmarks sont désormais très attendus par ces derniers, puisqu’ils permettront de faire un choix entre les deux versions.

Avec une sortie prévue pour ce jeudi 29 juin, les premiers tests seront publiés la veille. Un délai visiblement bien trop long pour le site VideoCardz, qui a réussi à convaincre certains testeurs de leur léguer les résultats obtenus. On ne va pas tourner autour : il s’agit de très bonnes nouvelles. En effet, la RTX 4060 surpasse largement sa prédécesseure dans tous les domaines.

Les premiers benchmarks de la RTX 4060 sont très prometteurs

Avant toute chose, il convient de préciser qu’il existe à ce jour deux modèles de RTX 3060 : une version 8 Go de VRAM et une version 12 Go de VRAM. Ainsi, en moyenne, la RTX 4060 est 22,8 % plus rapide que la seconde, conformément à ce qu’a annoncé Nvidia lors de sa présentation, mais aussi et surtout 47,9 % plus rapide que la première. Voici le détail des gains en performance pour chaque benchmark de 3D Mark :

Speed Way : +16,6 % / +58,4 %

+16,6 % / +58,4 % Port Royal : +17,2 % / +30,7 %

+17,2 % / +30,7 % TimeSpy: Performance : +30,3 % / +55,3 % Extreme : +32,7 % / 61,1 %

FireStrike Performance : 19,8 % / 38,0 % Extreme: 23.4% / 41.8% Ultra : 19,4 % / 50,0 %



Notez que la RTX 3060 8 Go de VRAM se trouve ici à droite dans les comparaisons. Autant dire que si vous possédez actuellement ce modèle, il est on ne peut plus intéressant de craquer pour la RTX 4060. Pour rappel, celle-ci coûte « seulement » 299 dollars, son prix en euro n’étant pas encore connu. Si vous comptez jouer uniquement en 1080 p, vous ne trouverez probablement pas de meilleure affaire.

Source : VideoCardz