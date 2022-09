RTX 4090 et RTX 4080 : les prix en euros dévoilés, les tarifs s’envolent de 22% en Europe

Hier soir, Nvidia a introduit trois nouvelles cartes graphiques, deux RTX 4080 et une RTX 4090. Celles-ci sont notamment plus puissantes que la génération précédente, mais également beaucoup plus chères.

À l’occasion de sa conférence GTC 2022, Nvidia a levé le voile sur sa nouvelle RTX 4090, la carte graphique la plus puissante du marché. Celle-ci promet des performances de 2 à 4 fois supérieures à celles de la RTX 3090 Ti, et il est donc normal de voir le prix de la carte atteindre des sommets. Celle-ci est positionnée à 1599 dollars pour la version Founders Edition, mais il ne s’agit heureusement pas de la seule carte présentée par Nvidia.

Avec elle, nous avons pu découvrir deux RTX 4080 différentes, qui sont également deux à quatre fois plus rapides que la RTX 3080 Ti. La RTX 3080 est donc proposée dans une version avec 12 Go de VRAM GDDR6X à partir 899 dollars, et dans une autre version plus rapide avec 16 Go de VRAM et davantage de cœurs CUDA à partir de 1199 dollars. Ces prix ne concernent malheureusement que les États-Unis, et on sait désormais que leurs tarifs vont exploser en France.

Voici les tarifs des RTX 4090 et RTX 4080 en Europe

Sur son site allemand, Nvidia a déjà dévoilé le prix de toutes les nouvelles cartes graphiques. La RTX 4090 sera affichée à 1949 euros. Chez nous, la carte sera donc 22% plus chère que la version américaine.

Du côté des RTX 4080, celles-ci seront placées à 1099 euros pour la version avec 12 Go de VRAM, et il faudra compter 1469 euros pour la carte avec 16 Go de VRAM. Ces différences de prix ne sont pas entièrement une surprise, puisque Nvidia devra ajouter la TVA d’environ 20 % (légèrement différente suivant les pays) en Europe. Il convient de rappeler que les versions personnalisées seront certainement plus chères, et il est possible que cette nouvelle génération souffre également des mêmes problèmes d’approvisionnement que la précédente, ce qui pourrait faire s’envoler les tarifs.

Quoi qu’il en soit, les prix officiels sont aux alentours de ce que nous pouvions espérer, ce qui est finalement une assez bonne nouvelle pour les consommateurs. On rappelle qu’au début du mois, Apple avait augmenté le prix de ses derniers iPhone 14 d’environ 35 % en Europe, bien loin de la hausse appliquée par Nvidia.