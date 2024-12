Ce mystérieux visiteur interstellaire aurait modifié notre système solaire

Les orbites des planètes du système solaire, légèrement inclinées et excentriques, ont longtemps intrigué les scientifiques. Une nouvelle étude propose une théorie fascinante : un objet colossal, venu d’un autre système stellaire, aurait perturbé son organisation initiale.

Le système solaire est composé de huit planètes qui gravitent autour du Soleil, notre étoile. Ces dernières suivent des trajectoires appelées orbites, qui ne sont pas parfaitement circulaires, mais légèrement elliptiques. Cette configuration, combinée à de petites inclinaisons des orbites par rapport au plan de l’équateur solaire, a intrigué les astronomes pendant des décennies. Les géantes gazeuses, comme Jupiter et Saturne, ont des orbites particulièrement fascinantes, car elles dévient des modèles prévus par les théories classiques de formation des systèmes planétaires.

Une nouvelle théorie avance que ces particularités pourraient être le résultat d’un événement exceptionnel. Selon des chercheurs, un objet interstellaire massif, ayant entre 2 et 50 fois la masse de Jupiter, aurait traversé notre système solaire pendant ses premières étapes de formation. Se déplaçant à une vitesse inférieure à 6 km/s, soit 21 600 km/h, et s’approchant à une distance de 20 unités astronomiques (20 fois la distance Terre-Soleil), cet intrus aurait modifié gravitationnellement les orbites des planètes géantes, leur donnant leur inclinaison et leur excentricité actuelles.

Un objet interstellaire aurait perturbé les orbites des planètes géantes

Les scientifiques ont utilisé des simulations pour étudier cet impact potentiel. Ils ont démontré qu’un survol unique de cet objet massif aurait suffi à reproduire la configuration actuelle des orbites des planètes géantes. Cette théorie défie les modèles traditionnels de formation planétaire, qui supposent que les orbites des planètes devraient être parfaitement circulaires et alignées. Les simulations estiment qu’un tel événement a une probabilité de 1 sur 100 de se produire, une fréquence jugée bien plus plausible que d’autres hypothèses.

Ce scénario rappelle des observations récentes d’objets interstellaires, comme ‘Oumuamua en 2017, le premier visiteur confirmé venant de l’extérieur de notre système solaire. Ces objets, bien qu’extrêmement rares, offrent des indices précieux sur l’histoire dynamique de notre voisinage cosmique. Les chercheurs pensent que de tels survols interstellaires ne se limitent pas à notre système solaire et pourraient avoir façonné d’autres systèmes planétaires dans toute la galaxie et auraient joué un rôle clé dans leur évolution.

Source : A substellar flyby that shaped the orbits of the giant planets