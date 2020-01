Nvidia doit prochainement dévoiler ses nouvelles Geforce RTX 3070 et 3080. Ces deux cartes doivent bénéficier de la nouvelle architecture Ampère, avec une finesse de gravure accrue et des performances en hausse. Date, prix, fiche technique, et comparaison des architectures, voici tout ce que l’on sait sur les nouvelles cartes graphiques Nvidia.

Nvidia doit lancer en 2020 une nouvelle gamme de cartes graphiques : les GeForce RTX 3000. Ces nouveaux processeurs graphiques bénéficie d’une nouvelle architecture baptisée Ampere. Ils passent ainsi d’une finesse de gravure 12 nm au 7 nm. Nvidia s’aligne en cela sur les GPU Navi de chez AMD eux aussi gravés en 7 nm.

Deux modèles de cartes ont pour l’instant fuité, les GeForce RTX 3070 et 3080 avec une fiche technique particulièrement impressionnante. La RTX 3080 serait déclinée en une version 3080 Ti particulièrement musclée. Outre les cartes RTX 3070, il serait également questions de modèles RTX 3060 et 3050 plus abordables.

Quand sortiront les Geforce RTX 3070 et 3080 de Nvidia ?

On s’attend à des annonces et un lancement en deux temps. Selon l’analyste Chris Caso (Raymond James) Nvidia devrait d’abord annoncer les nouvelles cartes lors de la conférence GTC 2020 organisée par le fondeur du 22 au 26 mars 2020.

Nvidia devrait ensuite lancer les GeForce RTX 3080 Ti et GeForce RTX 3080 en marge du Computex (Taipei, Taiwan) qui se tiendra du 2 au 6 juin 2020. Les modèles plus abordables (RTX 3070, 3060 et 3050), eux, arriveront vraisemblablement quelques mois plus tard.

Combien vont couter les prochaines cartes graphiques Nvidia ?

Pour l’instant il est très compliqué de se prononcer sur les prix, ou même établir une comparaison par rapport aux précédentes sorties Nvidia. Il y a en effet de quoi souffler le chaud et le froid. Le premier élément va en effet plutôt dans le sens de cartes graphiques plus puissantes et moins chères que les générations précédentes.

La raison, c’est que l’environnement concurrentiel s’est complexifié sur le marché des puces graphiques. AMD est devenu très agressif avec sa nouvelle architecture Navi. Et l’offensive devrait se poursuivre en 2020 avec une nouvelle gammes de cartes AMD Nvidia killer basés sur la nouvelle architecture RDNA 2. Les premières rumeurs suggèrent des performances en hausse de 50%.

Or, Nvidia a de quoi anticiper un positionnement tarifaire bas chez AMD. Et aurait donc tout intérêt à faire baisser un peu ses prix. Néanmoins, deux éléments viennent contrarier cet espoir. D’abord, les faits, aussi tristes soient-ils : lorsque Nvidia a lancé la gamme RTX 2000 sous architecture Turing, le fondeur a choisi un niveau tarifaire élevé. La GeForce RTX 2070 Super était ainsi proposée 529 € et la RTX 2080 Super dès 745 €, ce qui n’a pas empêché les ventes d’être particulièrement soutenues.

De plus on s’attend à une pénurie sur le marché de la RAM graphique : Microsoft et Sony doivent en effet lancer une nouvelle génération de consoles (Xbox Series X et PS5) d’ici la fin de l’année, toutes deux dotées de GDDR6. Ce qui pourrait renchérir un peu le prix des cartes.

Quelle sera la fiche des RTX 3070 et 3080 ?

Les premières infos sur les prochaines cartes GeForce RTX 3070 et 3080 on de quoi aiguiser notre attente. On est en effet sur une gravure près de deux fois plus fine, avec une nouvelle architecture qui fait exploser la bande passante mémoire, et des options de RAM particulièrement musclées :

NVIDIA GeForce RTX 3070 NVIDIA GeForce RTX 3080 NVIDIA GeForce RTX 2070 NVIDIA GeForce RTX 2080 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti GPU (architecture) GA 104 (Ampere) GA 103 (Ampere) TU 106 (Turing) TU 104 (Turing) TU 102 (Turing) Finesse de gravure 7nm 7nm 12nm 12nm 12nm Coeurs CUDA 3072 3840 2304 3072 4608 Multiprocesseurs de flux 48 60 36 48 72 Mémoire GDDR 8 / 16 GB GDDR6 10 / 20 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 11 GB GDDR6 Bus mémoire 256-bit 320-bit 256-bit 256-bit 320-bit Vitesse mémoire 16 Gbps (?) 16 Gbps (?) 14 Gbps 14 Gbps 14 Gbps Bande passante mémoire 512 GB/s 640 GB/s 448 GB/s 448 GB/s 640 GB/s Date de lancement 2020 2020 2018 2018 2018

Les données de ce tableau sont en partie basées sur des rumeurs. Certaines données peuvent se révéler différentes de la fiche technique officielle. Lorsque nous avions un doute, nous avons ajouté un point d’interrogation.

La RTX 3080 en particulier ouvre un boulevard pour une édition RTX 3080 Ti extrêmement musclée. En outre, si les gains de performances de l’architecture Ampere sont vraiment de 50%, on peut s’attendre à ce que la GeForce RTX 3070 délivre des performances comparables à celles d’une RTX 2080 Ti – pour un prix moins élevé.

Quelle est la différence entre l’architecture Ampere et Turing ?

Ampere

Pour l’instant on sait trop peu de choses sur l’architecture Ampere des nouvelles RTX 3070 est 3080, si ce n’est son procédé de gravure 7 nm, pour réellement établir une comparaison avec l’architecture Turing. Nous compléterons donc cette section dès que de nouvelles infos sont disponibles. On sait néanmoins déjà que ce sera dans un premier temps Samsung et non TSMC qui produira les puces selon le procédé FinFET EUV. Nvidia devrait par la suite se fournir auprès des deux fonderies. Le nom de la microarchitecture Ampère tire son nom du mathématicien et physicien André-Marie Ampère à qui l’on doit de nombreuses découvertes dans l’électronique.

Turing

L’architecture Turing a été introduite en août 2018. Cette architecture est la première sur un produit grand public à permettre le Ray Tracing. Elle propose, en plus des coeurs dédiés au Ray Tracing des coeurs dédiés à l’intelligence artificielle (Tensor cores). Notez qu’une variante de l’architecture Turing sans Ray Tracing existe. L’architecture Turing est gravée en 12nm selon le procédé FinFET (TSMC). Le GPU le plus haut de gamme, le TU 102, comprend 18,6 milliards de transistors. L’architecture Turing est également la première à prendre en charge la mémoire GDDR6.

Les coeurs CUDA ont été revus de sortie que l’architecture Turing permet selon Nvidia des gains de performances entre 30 et 50% sur les jeux existants par rapport à la génération précédente. Côté Ray Tracing, les performances auraient été multipliées par quatre par rapport à ce que permettait la carte la plus haut de gamme sous architecture Pascal. Quant aux coeurs dédiés à l’intelligence artificielle, ils servent la plupart du temps à compléter des parties manquantes de l’image (une technique nommée de-noising).

C’est ces coeurs qui sont utilisés, par exemple, lorsque la définition dépasse celle d’origine. En outre, ces coeurs ne font pas directement de l’intelligence artificielle. Les modèles sont créés sur des supercalculateurs qui définissent par machine learning la méthode la plus appropriée pour les coeurs AI (Tensor Cores) des cartes. Des mises à jour de ces méthodes sont délivrées via les mises à jour des drivers.