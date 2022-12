Nvidia : les premiers PC portables avec RTX 40XX arrivent bientôt et ils coûtent une fortune

Un site de vente en ligne roumain a listé une gamme de PC portables HP Omen équipés de cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 40XX. Leurs prix les réservent aux joueurs les plus exigeants et fortunés.

Un site de vente en ligne a publié les tarifs de PC portables de HP dédiés aux jeux vidéo et tournant sous Intel Core i7 de 13e génération avec des cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 40XX Mobile. La nouvelle gamme Omen est conçue pour les joueurs exigeants à la recherche d’un ordinateur transportable doté d’un grand écran, 17 pouces en l’occurrence, et de composants de haut niveau.

Si l’on se fie aux informations publiées sur Twitter par le leaker @momomo_us, pas moins de six modèles sont en préparation chez HP, avec quatre déclinaisons des cartes graphiques pour laptops de Nvidia, de la RTX 4060 à la RTX 4090. En matière de jeu, un GPU performant est, certes, indispensable, mais il ne fait pas tout.

Le HP Omen 17 avec une GeForce RTX 4060 pourrait coûter plus de 2000 €

Les HP Omen 17 seront propulsés par la version mobile des processeurs Intel Core i7 de 13e génération (Intel Core i7-13700HX) dans des configurations accueillant de 8 à 16 Go de VRAM et jusqu’à 32 Go de RAM DDR5. La fréquence d’horloge de base sera de 2,1 GHz pour 16 cœurs et 24 threads. Les tarifs révélés sur Twitter ont de quoi faire réfléchir ceux qui hésitent entre une configuration mobile ou un PC de bureau. Les prix vont du simple au double, et même l’entrée de gamme se révèle onéreuse. Les modèles présentés ici sont peut-être les plus richement équipés d’un catalogue plus vaste.

À lire — Test Nvidia GeForce RTX 4090 : c’est un véritable monstre !

La configuration la plus accessible coûte environ 2100 €. C’est le HP Omen 17-cm2007nq avec un processeur Core i7-13700HX, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et une GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire vidéo. La configuration la plus chère coûte près de 3850 € et intègre la GeForce RTX 4090, une carte graphique phénoménale, dans sa version pour PC de bureau tout du moins. Par rapport à la précédente génération de cartes graphiques, les RTX 40XX apportent le DLSS3 et le raytracing, pour un gain de performance théorique allant jusqu’à 30 %. Aucune date de commercialisation n’a encore filtré concernant les HP Omen 17. Il se murmure qu’ils devraient être proposés après le CES de Las Vegas, qui se déroulera du 5 au 8 janvier 2023.