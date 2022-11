RTX 4090 : des overclockeurs poussent le GPU jusqu’à 3,8 GHz, la barre des 4 GHz est très proche

Les overclockeurs de la Team OGS sont parvenus à pousser la RTX 4090 jusqu'à une fréquence de 3,825 GHz. À en croire les experts, ce n'est qu'un début.

Chaque jour, les overclockeurs le confirment : la Nvidia GeForce RTX 4090 est une carte graphique monstrueuse. Tant en termes de performance que de tarif, tout est XXL dans ce GPU. Comme si cela ne suffisait pas, la Team OGS s’est mise en tête depuis la sortie de la carte de la pousser au maximum de ses capacités.

Les geeks de la Team OGS cherchent à franchir la barre symbolique des 4 GHz avec la dernière carte graphique de Nvidia. Pour ce faire, ils ont utilisé une Galax RTX 4090 Hall Of Fame de Galax, une carte graphique un peu mythique conçue pour les overclockeurs. Elle posséderait deux adaptateurs 16-pins et consommerait entre 1000 et 1200 W. Équipée de la sorte, la Team OGS affirme avoir battu de nouveaux records d’overclocking, alors que selon le site chinois BenchLife, ce modèle de RTX 4090 clame déjà 20 records du monde d’overclocking sur divers tests de performance.

La Galax RTX 4090 HOF peut tourner à 3,825 GHz contre 2,52 GHz pour la RTX 4090 Founder Edition

Selon Wccftech, il a fallu une bonne dose d’azote liquide, un BIOS personnalisé et beaucoup de savoir-faire à la Team OGS pour pousser la RTX 4090 jusqu’à une fréquence de 3,825 GHz. Une performance qui n’est pas à la portée des premiers bricoleurs, d’autant plus qu’ils ont au passage encore battu plus de 14 autres records dans des benchmarks tels que 3DMark Port Royal ou encore GPUPI 3.3.

À en croire les experts, les expériences en overclocking de la Team OGS ne sont qu’un début. Nous ne serions vraiment pas loin de passer la barre des 4 GHz. Un seuil bien lointain et théorique pour le commun des gamers. Aucune mention du prix de la Galax RTX 4090 HOF n’est faite nulle part. La compagnie hongkongaise ne semble la dédier qu’à une petite communauté de passionnés d’overclocking. Cela dit, se procurer une « simple » RTX 4080, sans même envisager une RTX 4090, tient actuellement de la gageure. Quand elles ne sont pas en rupture de stock, ces cartes s’arrachent en quelques instants et ne s’échangent pas à moins de 1460 €.

Source : Wccftech