La RTX 4060 sortirait plus tôt que prévu, rendez-vous le 29 juin 2023

On a enfin une date de sortie pour la RTX 4060, même si celle-ci n’est pas encore officielle. En effet, un document interne a fuité sur le web, dévoilant ainsi la date à laquelle on pourrait se saisir de la dernière carte graphique de Nvidia. Il s’agira donc du 29 juin, soit légèrement plut tôt que ce qui avait été annoncé précédemment.

Alors que la RTX 4060 Ti est sortie il y a un peu, il reste encore un modèle au sein de la gamme RTX 4000 dont on est certain de la sortie : la RTX 4060. Jusqu’à maintenant, les rumeurs tablaient plutôt pour un lancement au mois de juillet, probablement d’ailleurs pour laisser le temps à sa grande sœur de trouver son chemin dans les PC des joueurs. Mais celle-ci n’étant visiblement pas un carton pour le moment, le constructeur pourrait avoir décidé d’avancer le lancement de la RTX 4060.

C’est en tout cas ce que suggère un document interne en fuite, partagé par le compte MEGAsizeGPU sur Twitter. Sur celui-ci, on peut clairement apercevoir que la sortie de la carte graphique est prévue pour le 29 juin prochain dans nos contrées. En outre, les partenaires et revendeurs devraient recevoir la carte graphique dès aujourd’hui afin de préparer leur mise en vente à la fin du mois.

Une fuite révèle la date de sortie de la RTX 4060

On notera que la date de sortie de la RTX 4060 Ti version 16 Go n’est pas inscrite dans le document et devrait donc toujours arriver en juillet. Il va donc falloir s’armer de patience avant de voir débarquer la carte graphique, qui pour l’instant se contente de 8 Go de VRAM. C’est d’ailleurs entre autres à cause de cette petite épine dans le pied que la Radeon RX 6800 d’AMD est récemment devenue plus intéressante à l’achat, malgré le fait qu’elle appartienne à la génération précédente.

Pour rappel, la GeForce RTX 4060 devrait être équipée d’un GPU AD107-300 comprenant GPU AD107-300. Elle proposerait 8 Go de VRAM GDDR6, transportés par un bus mémoire de 128 bits. Nvidia a également déjà dévoilé le prix de la bête : il faudra compter 349 euros pour se la procurer ensemble, soit un bon investissement pour jouer en 1080p sur votre PC.